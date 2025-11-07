Поднимитесь на Великую Китайскую стену и полюбуйтесь панорамами с участка Мутяньюй. Прогуляйтесь по парку Цзиншань, где Пекин и Запретный город открываются как на ладони. Узнайте тайны чайной культуры и попробуйте несколько сортов традиционного напитка. Завершите день ужином с уткой по-пекински и, при желании, ярким вечерним шоу. Эта экскурсия — полный спектр впечатлений от Поднебесной.
Описание экскурсииЭкскурсия охватывает всё, ради чего стоит приехать в Пекин: Великую Китайскую стену, древние парки, чайные традиции и гастрономические шедевры Поднебесной. Первым пунктом маршрута станет участок Мутяньюй — один из самых живописных и хорошо сохранившихся отрезков стены. Вы подниметесь на фуникулёре, пройдёте по старинным каменным ступеням, узнаете об истории строительства и укрепления стены в эпоху династии Мин. С башен откроются захватывающие панорамы гор и окрестностей. Далее — парк Цзиншань, название которого переводится как «гора с прекрасным видом». Этот холм считается одной из лучших смотровых площадок Пекина. Отсюда виден весь Запретный город, современная застройка столицы и горные хребты на горизонте. Следующий акцент — китайская чайная церемония. Дегустация разных сортов чая поможет прочувствовать тонкости вкуса, а рассказ гида приоткроет философию чаепития. В Китае чайный куст считают мудрым и живым растением, способным передавать энергию земли и характер региона. В завершение вас ждёт знакомство с главной гастрономической визиткой Пекина — уткой по-пекински. А вечером, по желанию, можно посетить одно из знаменитых шоу: кунг-фу, цирковое представление или спектакль «Династия Золотой Маски». Это путешествие объединяет величие истории, красоту природы и уникальные традиции Китая.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда и напитки (в том числе в ресторане)
- Отдельно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер (200 юаней с человека) и в парк Цзиншань (10 юаней с человека)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Минина
7 ноя 2025
Гид Женя, очень хорошо говорит по русски. Автомобиль чистый, удобный, просторный. Подарили термос для путешествий. Спасибо за экскурсию, рекомендуем!
Входит в следующие категории Пекина
