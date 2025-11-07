Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Поднимитесь на Великую Китайскую стену и полюбуйтесь панорамами с участка Мутяньюй. Прогуляйтесь по парку Цзиншань, где Пекин и Запретный город открываются как на ладони. Узнайте тайны чайной культуры и попробуйте несколько сортов традиционного напитка. Завершите день ужином с уткой по-пекински и, при желании, ярким вечерним шоу. Эта экскурсия — полный спектр впечатлений от Поднебесной. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Экскурсия охватывает всё, ради чего стоит приехать в Пекин: Великую Китайскую стену, древние парки, чайные традиции и гастрономические шедевры Поднебесной. Первым пунктом маршрута станет участок Мутяньюй — один из самых живописных и хорошо сохранившихся отрезков стены. Вы подниметесь на фуникулёре, пройдёте по старинным каменным ступеням, узнаете об истории строительства и укрепления стены в эпоху династии Мин. С башен откроются захватывающие панорамы гор и окрестностей. Далее — парк Цзиншань, название которого переводится как «гора с прекрасным видом». Этот холм считается одной из лучших смотровых площадок Пекина. Отсюда виден весь Запретный город, современная застройка столицы и горные хребты на горизонте. Следующий акцент — китайская чайная церемония. Дегустация разных сортов чая поможет прочувствовать тонкости вкуса, а рассказ гида приоткроет философию чаепития. В Китае чайный куст считают мудрым и живым растением, способным передавать энергию земли и характер региона. В завершение вас ждёт знакомство с главной гастрономической визиткой Пекина — уткой по-пекински. А вечером, по желанию, можно посетить одно из знаменитых шоу: кунг-фу, цирковое представление или спектакль «Династия Золотой Маски». Это путешествие объединяет величие истории, красоту природы и уникальные традиции Китая.

Транспорт Что не входит в цену Еда и напитки (в том числе в ресторане)

