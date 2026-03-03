читать дальше

из интереснейших участков Великой Китайской стены. Затем мы поехали на Нефритовую фабрику, где познакомились с историей нефрита и посмотрели красивые изделия из разных его сортов. Я не удержалась и приобрела себе браслет из натурального нефрита. После, Максим отвез нас в замечательный ресторан, где мы отведали наивкуснейшую утку по-Пекински, и другие не менее вкусные блюда. Обязательно съездите туда с Максимом на обед, не пожалеете. Затем мы поехали на чайную церемонию, где попробовали разные сорта чая и насладились их изумительным вкусом и ароматом. А также наблюдали процесс заваривания разных сортов чая в разных чайниках, у каждого сорта свой. Там же можно приобрести чай и красивую, необычную посуду для принятия чая. Так же мы посетили Храм неба, место где император общался с Богом, рассказал нам его историю. Ну а завершили мы экскурсию невероятным шоу акробатов. Остались в полном восторге от шоу. После завершения экскурсии он порекомендовал и отвез нас в салон, где можно взять на прокат на целый день костюмы китайских принцесс, императриц и императоров разных династий. Но это было уже по нашей просьбе. Мы заказали фотосессию с макияжем, прической, платьем и фотографом на следующее утро.

Кстати, русским языком он владеет отлично. От души рекомендую.