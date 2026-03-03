Мои заказы

Великая Китайская стена, Храм Неба и нефритовая фабрика и шоу акробатики

Отправьтесь к самой популярной части Великой китайской стены – Мутяньюй, где вы можете ощутить всю грандиозность одного из семи чудес света.

Посетите Храме Неба, где 24 императора династий Мин и Цин ежегодно проводили церемонии поклонения небу.

Также на этой экскурсии вы не только осмотрите древние архитектурные сооружения, но и увидите, каков он – быт современных пекинцев.
10 отзывов
Описание билета

День Великой стены и души Пекина Уникальный опыт Великой стены и глубокое погружение в культуру города за один день — идеально для тех, кто хочет обозреть всю панораму Пекина, но ограничен во времени. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся участков эпохи Мин. Его длина составляет 5400 метров. Уникальная архитектура включает двойные бойницы, сторожевую башню Чжэнгуаньтай и высокую плотность башен — примерно одна на каждые сто метров. Сезоны здесь кардинально меняют пейзаж: весной цветут горные цветы, летом всё покрыто зеленью, осенью горы окрашиваются в багрянец, а зимой — в белый покров. Для спуска с горы можно воспользоваться тобогганом длиной 1580 метров, что добавляет путешествию элемент развлечения. Храм Неба Храм Неба — священное место, где императоры династий Мин и Цин молились небу о хорошем урожае. Это крупнейший и наиболее сохранившийся древний жертвенный комплекс в Китае. Его планировка символизирует древнюю космологию: круглая северная часть — это Небо, квадратная южная — Земля. Зал Молитвы о Хорошем Урожае — архитектурное чудо без больших балок, где вес крыши поддерживается сложной системой кронштейнов и колонн. Интерактивное знакомство с традициями По пути к Стене посещение фабрики нефрита раскроет секреты резьбы по камню — искусства, признанного нематериальным наследием. На обратном пути вас ждёт чайная церемония с дегустацией элитных сортов, раскрывающая философию китайского чайного искусства. Вечернее представление Завершением дня станет посещение шоу китайской акробатики — зрелищного сплава гибкости, силы и баланса, яркого окна в мир народного искусства Поднебесной. Погружение в атмосферу Через мастер-классы, церемонии и живые впечатления вы почувствуете традиционный уклад и жизненные интересы пекинцев, добавив теплоты и глубины в свои воспоминания о Пекине.

Выберите удобную дату из расписания

Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Участок Великой Китайской стены Мутяньюй
  • Нефритовая фабрика и музей нефритовых изделий
  • Храм Неба (Тяньтань)
  • Чайная церемония
  • Шоу китайской акробатики
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Билет на стену (200 юаней)
  • Билет в Храм Неба (34 юаня)
  • Билет на шоу (от 280 юаней, зависит от шоу)
  • Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касса у восточных ворот Храма Неба
Завершение: Театр акробатического шоу
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 мар 2026
Очень интересная экскурсия, насыщенная и познавательная. Максим очень интересно рассказывает, не только о тех местах которые посетили но и о культуре и о традициях, за один день получилось узнать много интересных фактов и получить множество приятных впечатлений. Буду рекомендовать знакомым!
V
Valerik
3 мар 2026
Забронировали экскурсию на сайте, пришло подтверждение и уже в Пекине Максим связался с нами. Был организован трансфер на минивене в составе маленькой группы из 6 человек. Спасибо Максиму за тур и за впечатления!
Т
Татьяна
28 фев 2026
Посетили экскурсию с гидом Максимом. Забрал с отеля и практически весь день провели с комфортом. Начали с экскурсии в Храм неба, очень подробно и интересно. Великая Китайская стена, чайная церемония, нефритовая фабрика- плюс в копилку наших впечатлений. И цирк акробатов, это конечно прям вау)
Спасибо Максиму за теплый прием и интересные Беседы! Всего доброго!)
С
Саглара
11 фев 2026
Всем рекомендую гида Максима. Экскурсия была очень интересной. Максим заранее приобрел нам билеты, нигде в очереди мы не стояли. Много познавательной информации мы узнали от него, он показал нам один
читать дальше

из интереснейших участков Великой Китайской стены. Затем мы поехали на Нефритовую фабрику, где познакомились с историей нефрита и посмотрели красивые изделия из разных его сортов. Я не удержалась и приобрела себе браслет из натурального нефрита. После, Максим отвез нас в замечательный ресторан, где мы отведали наивкуснейшую утку по-Пекински, и другие не менее вкусные блюда. Обязательно съездите туда с Максимом на обед, не пожалеете. Затем мы поехали на чайную церемонию, где попробовали разные сорта чая и насладились их изумительным вкусом и ароматом. А также наблюдали процесс заваривания разных сортов чая в разных чайниках, у каждого сорта свой. Там же можно приобрести чай и красивую, необычную посуду для принятия чая. Так же мы посетили Храм неба, место где император общался с Богом, рассказал нам его историю. Ну а завершили мы экскурсию невероятным шоу акробатов. Остались в полном восторге от шоу. После завершения экскурсии он порекомендовал и отвез нас в салон, где можно взять на прокат на целый день костюмы китайских принцесс, императриц и императоров разных династий. Но это было уже по нашей просьбе. Мы заказали фотосессию с макияжем, прической, платьем и фотографом на следующее утро.
Кстати, русским языком он владеет отлично. От души рекомендую.

Г
Гузель
5 фев 2026
Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и познавательная, увидели главные достопримечательности Китая, лучше узнали историю и традиции народа, особенности национальной кухни, в том числе знаменитую утку по Пекински попробовали в Пекине)), очень благодарны гиду Максиму за профессиональный и ответственный подход к своему делу, эрудицию и доброжелательность. Всем рекомендуем эту экскурсию
K
Kirill
4 фев 2026
Супер насыщенная программа, вы точно не пожалеете если выберете Максима!
Обязательно к посещению.
Есть и великая китайская стена, и нефритовая фабрика и обед, и чайная церемония где вы узнаете много про чай, и даже цирковое выступление которое нам очень понравилось.
Максим очень добрый и опытный гид. Веселья было полно!
A
Aleks
15 янв 2026
Эффектный и хорошо организованный тур. Плюсы: логичный маршрут (стена — храм — шоу), комфортный транспорт, грамотный русскоязычный гид. Мутяньюй менее людный, Храм Неба величественен. Интерактивные элементы (чай, нефрит) и шоу. Минус (ожидаемый): основные билеты и обед — за свой счёт. Итог: за один день увидел максимум из запланированного без лишней головной боли с организацией. Цена/качество соответствует.
Л
Лера
12 янв 2026
Идеальный день в Пекине! Стену, Храм Неба, чай, нефрит и цирк — всё в одном туре. Организация безупречная, гид отлично всё спланировал, чтобы мы успели везде и не устать. Несмотря на насыщенность, день прошёл легко и интересно. Погружение в культуру получилось полным. Очень рекомендую тем, у кого мало времени!
А
Андрей
10 дек 2025
Настоящее погружение в Китай. Больше всего понравилось, что это не просто осмотр достопримечательностей. Через мастер-класс по нефриту и чайную церемонию чувствуешь связь с традициями. Храм Неба поразил гармонией и размахом,
читать дальше

а акробатическое шоу вечером — это невероятная энергия и мастерство. Стену, конечно, не забуду никогда. Гид был нашим проводником в этот мир, всё доступно объяснял. День был долгим, но очень насыщенным и душевным.

Н
Надежда
11 ноя 2025
Отличный вариант для семьи с детьми-подростками. Всё продумано, чтобы было интересно всем. Дети в восторге от Стены (и особенно от тобоггана!) и акробатического шоу. Взрослым понравились история Храма Неба и
читать дальше

умиротворяющая чайная церемония. Мастерская нефрита заинтересовала всех. Группа небольшая, транспорт комфортный — это большой плюс. День длинный, но разные активности не дают заскучать. Гид хорошо ладил с детьми. Совет: обязательно возьмите с собой перекус для детей между локациями.

