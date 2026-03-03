Отправьтесь к самой популярной части Великой китайской стены – Мутяньюй, где вы можете ощутить всю грандиозность одного из семи чудес света.
Посетите Храме Неба, где 24 императора династий Мин и Цин ежегодно проводили церемонии поклонения небу.
Также на этой экскурсии вы не только осмотрите древние архитектурные сооружения, но и увидите, каков он – быт современных пекинцев.
Посетите Храме Неба, где 24 императора династий Мин и Цин ежегодно проводили церемонии поклонения небу.
Также на этой экскурсии вы не только осмотрите древние архитектурные сооружения, но и увидите, каков он – быт современных пекинцев.
Описание билетаДень Великой стены и души Пекина Уникальный опыт Великой стены и глубокое погружение в культуру города за один день — идеально для тех, кто хочет обозреть всю панораму Пекина, но ограничен во времени. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся участков эпохи Мин. Его длина составляет 5400 метров. Уникальная архитектура включает двойные бойницы, сторожевую башню Чжэнгуаньтай и высокую плотность башен — примерно одна на каждые сто метров. Сезоны здесь кардинально меняют пейзаж: весной цветут горные цветы, летом всё покрыто зеленью, осенью горы окрашиваются в багрянец, а зимой — в белый покров. Для спуска с горы можно воспользоваться тобогганом длиной 1580 метров, что добавляет путешествию элемент развлечения. Храм Неба Храм Неба — священное место, где императоры династий Мин и Цин молились небу о хорошем урожае. Это крупнейший и наиболее сохранившийся древний жертвенный комплекс в Китае. Его планировка символизирует древнюю космологию: круглая северная часть — это Небо, квадратная южная — Земля. Зал Молитвы о Хорошем Урожае — архитектурное чудо без больших балок, где вес крыши поддерживается сложной системой кронштейнов и колонн. Интерактивное знакомство с традициями По пути к Стене посещение фабрики нефрита раскроет секреты резьбы по камню — искусства, признанного нематериальным наследием. На обратном пути вас ждёт чайная церемония с дегустацией элитных сортов, раскрывающая философию китайского чайного искусства. Вечернее представление Завершением дня станет посещение шоу китайской акробатики — зрелищного сплава гибкости, силы и баланса, яркого окна в мир народного искусства Поднебесной. Погружение в атмосферу Через мастер-классы, церемонии и живые впечатления вы почувствуете традиционный уклад и жизненные интересы пекинцев, добавив теплоты и глубины в свои воспоминания о Пекине.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Мутяньюй
- Нефритовая фабрика и музей нефритовых изделий
- Храм Неба (Тяньтань)
- Чайная церемония
- Шоу китайской акробатики
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билет на стену (200 юаней)
- Билет в Храм Неба (34 юаня)
- Билет на шоу (от 280 юаней, зависит от шоу)
- Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касса у восточных ворот Храма Неба
Завершение: Театр акробатического шоу
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 мар 2026
Очень интересная экскурсия, насыщенная и познавательная. Максим очень интересно рассказывает, не только о тех местах которые посетили но и о культуре и о традициях, за один день получилось узнать много интересных фактов и получить множество приятных впечатлений. Буду рекомендовать знакомым!
V
Valerik
3 мар 2026
Забронировали экскурсию на сайте, пришло подтверждение и уже в Пекине Максим связался с нами. Был организован трансфер на минивене в составе маленькой группы из 6 человек. Спасибо Максиму за тур и за впечатления!
Т
Татьяна
28 фев 2026
Посетили экскурсию с гидом Максимом. Забрал с отеля и практически весь день провели с комфортом. Начали с экскурсии в Храм неба, очень подробно и интересно. Великая Китайская стена, чайная церемония, нефритовая фабрика- плюс в копилку наших впечатлений. И цирк акробатов, это конечно прям вау)
Спасибо Максиму за теплый прием и интересные Беседы! Всего доброго!)
Спасибо Максиму за теплый прием и интересные Беседы! Всего доброго!)
С
Саглара
11 фев 2026
Всем рекомендую гида Максима. Экскурсия была очень интересной. Максим заранее приобрел нам билеты, нигде в очереди мы не стояли. Много познавательной информации мы узнали от него, он показал нам один
Г
Гузель
5 фев 2026
Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и познавательная, увидели главные достопримечательности Китая, лучше узнали историю и традиции народа, особенности национальной кухни, в том числе знаменитую утку по Пекински попробовали в Пекине)), очень благодарны гиду Максиму за профессиональный и ответственный подход к своему делу, эрудицию и доброжелательность. Всем рекомендуем эту экскурсию
K
Kirill
4 фев 2026
Супер насыщенная программа, вы точно не пожалеете если выберете Максима!
Обязательно к посещению.
Есть и великая китайская стена, и нефритовая фабрика и обед, и чайная церемония где вы узнаете много про чай, и даже цирковое выступление которое нам очень понравилось.
Максим очень добрый и опытный гид. Веселья было полно!
Обязательно к посещению.
Есть и великая китайская стена, и нефритовая фабрика и обед, и чайная церемония где вы узнаете много про чай, и даже цирковое выступление которое нам очень понравилось.
Максим очень добрый и опытный гид. Веселья было полно!
A
Aleks
15 янв 2026
Эффектный и хорошо организованный тур. Плюсы: логичный маршрут (стена — храм — шоу), комфортный транспорт, грамотный русскоязычный гид. Мутяньюй менее людный, Храм Неба величественен. Интерактивные элементы (чай, нефрит) и шоу. Минус (ожидаемый): основные билеты и обед — за свой счёт. Итог: за один день увидел максимум из запланированного без лишней головной боли с организацией. Цена/качество соответствует.
Л
Лера
12 янв 2026
Идеальный день в Пекине! Стену, Храм Неба, чай, нефрит и цирк — всё в одном туре. Организация безупречная, гид отлично всё спланировал, чтобы мы успели везде и не устать. Несмотря на насыщенность, день прошёл легко и интересно. Погружение в культуру получилось полным. Очень рекомендую тем, у кого мало времени!
А
Андрей
10 дек 2025
Настоящее погружение в Китай. Больше всего понравилось, что это не просто осмотр достопримечательностей. Через мастер-класс по нефриту и чайную церемонию чувствуешь связь с традициями. Храм Неба поразил гармонией и размахом,
Н
Надежда
11 ноя 2025
Отличный вариант для семьи с детьми-подростками. Всё продумано, чтобы было интересно всем. Дети в восторге от Стены (и особенно от тобоггана!) и акробатического шоу. Взрослым понравились история Храма Неба и
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Великая Китайская стена, Храм Неба и нефритовая фабрика и шоу акробатики»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВеликая Китайская стена и храм Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и Храм Неба
Увидеть два символа Китая, погрузиться в чайную церемонию
Начало: В центре Пекина по договорённости
10 мар в 08:30
11 мар в 08:30
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
10 мар в 08:00
11 мар в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.