Что обязательно нужно сделать в Китае? Во-первых, увидеть главную достопримечательность - древнюю стену. Затем познакомиться с местной духовностью в одном из аутентичных восточных храмов. И наконец, оценить китайскую кухню.Всем этим

и займёмся: отправимся на самый красивый участок Великой стены - Мутяньюй, заглянем в ламаистский храм и попробуем блюдо хот-пот в модном месте. Экскурсия проходит на автомобиле BMW 5 LI или на другом комфортабельном транспорте, если вас больше 4 человек. Дорога в одну сторону займёт 1,5-2 часа. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды. Дополнительно оплачиваются: храм Юнхэгун - 25 юаней/чел., Великая стена Мутяньюй - 45 юаней/чел., поездка на автобусе до фуникулёра - 15 юаней/чел., фуникулёр туда-обратно - 140 юаней/чел., блюда в кафе по меню

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Одно из 7 чудес света

Отправляемся к культовому месту как для самих китайцев, так и для путешественников — на Великую Китайскую стену. А точнее на самый эффектный участок Мутяньюй: именно здесь самая высокая концентрация сторожевых башен. Мы прогуляемся по стене, поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку. Оценим виды и мощь древнего строения, а также обсудим его историю.

Ламаистский храм

Затем побываем в тибетском буддистском святилище Юнхэгун. Вы полюбуетесь ажурной архитектурой, а я расскажу вам о религии и строительстве храма.

Ужин в традиции хот-пот

После насыщенной поездки вас ждёт сытный ужин в модном месте. Вы узнаете о ритуале приготовления блюда хот-пот и попробуете его.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле BMW 5 LI или на другом комфортабельном транспорте, если вас больше 4 человек

Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются: