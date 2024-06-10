Что обязательно нужно сделать в Китае? Во-первых, увидеть главную достопримечательность - древнюю стену. Затем познакомиться с местной духовностью в одном из аутентичных восточных храмов. И наконец, оценить китайскую кухню.
Всем этим
Всем этим
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидеть Великую Китайскую стену
- 🏯 Посетить храм Юнхэгун
- 🍲 Попробовать аутентичный хот-пот
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📜 Узнать историю и культуру Китая
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Храм Юнхэгун
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Одно из 7 чудес света
Отправляемся к культовому месту как для самих китайцев, так и для путешественников — на Великую Китайскую стену. А точнее на самый эффектный участок Мутяньюй: именно здесь самая высокая концентрация сторожевых башен. Мы прогуляемся по стене, поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку. Оценим виды и мощь древнего строения, а также обсудим его историю.
Ламаистский храм
Затем побываем в тибетском буддистском святилище Юнхэгун. Вы полюбуетесь ажурной архитектурой, а я расскажу вам о религии и строительстве храма.
Ужин в традиции хот-пот
После насыщенной поездки вас ждёт сытный ужин в модном месте. Вы узнаете о ритуале приготовления блюда хот-пот и попробуете его.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле BMW 5 LI или на другом комфортабельном транспорте, если вас больше 4 человек
- Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- Храм Юнхэгун — 25 юаней/чел.
- Великая стена Мутяньюй — 45 юаней/чел., поездка на автобусе до фуникулёра — 15 юаней/чел., фуникулёр туда-обратно — 140 юаней/чел.
- Блюда в кафе по меню
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фэн — ваша команда гидов в Пекине
Меня зовут Chen Feng, русское имя Саша. Я учился в России. В Пекине работаю гидом и переводчиком уже 16 лет. Я использую свои глубокие знания и богатый опыт работы, чтобы познакомить путешественников с Древним Китаем и современным Пекином с долгой историей. Работаю с командой таких же опытных гидов.Задать вопрос
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