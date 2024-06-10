Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot

Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Что обязательно нужно сделать в Китае? Во-первых, увидеть главную достопримечательность - древнюю стену. Затем познакомиться с местной духовностью в одном из аутентичных восточных храмов. И наконец, оценить китайскую кухню.

Всем этим
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и займёмся: отправимся на самый красивый участок Великой стены - Мутяньюй, заглянем в ламаистский храм и попробуем блюдо хот-пот в модном месте.

Экскурсия проходит на автомобиле BMW 5 LI или на другом комфортабельном транспорте, если вас больше 4 человек. Дорога в одну сторону займёт 1,5-2 часа. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.

Дополнительно оплачиваются: храм Юнхэгун - 25 юаней/чел., Великая стена Мутяньюй - 45 юаней/чел., поездка на автобусе до фуникулёра - 15 юаней/чел., фуникулёр туда-обратно - 140 юаней/чел., блюда в кафе по меню

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Увидеть Великую Китайскую стену
  2. 🏯 Посетить храм Юнхэгун
  3. 🍲 Попробовать аутентичный хот-пот
  4. 🚗 Комфортабельный транспорт
  5. 📜 Узнать историю и культуру Китая

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Храм Юнхэгун
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Одно из 7 чудес света

Отправляемся к культовому месту как для самих китайцев, так и для путешественников — на Великую Китайскую стену. А точнее на самый эффектный участок Мутяньюй: именно здесь самая высокая концентрация сторожевых башен. Мы прогуляемся по стене, поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку. Оценим виды и мощь древнего строения, а также обсудим его историю.

Ламаистский храм

Затем побываем в тибетском буддистском святилище Юнхэгун. Вы полюбуетесь ажурной архитектурой, а я расскажу вам о религии и строительстве храма.

Ужин в традиции хот-пот

После насыщенной поездки вас ждёт сытный ужин в модном месте. Вы узнаете о ритуале приготовления блюда хот-пот и попробуете его.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле BMW 5 LI или на другом комфортабельном транспорте, если вас больше 4 человек
  • Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • Храм Юнхэгун — 25 юаней/чел.
  • Великая стена Мутяньюй — 45 юаней/чел., поездка на автобусе до фуникулёра — 15 юаней/чел., фуникулёр туда-обратно — 140 юаней/чел.
  • Блюда в кафе по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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