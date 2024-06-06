Увидеть самое главное в Пекине

Найдено 29 экскурсий в категории «Самое главное» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: в вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Колорит вечернего Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Чудо света - Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
6.5 часов
2 отзыва
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Тайны Старого Пекина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
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    На стене даже носил нашего младшего ребенка на руках, что очень помогало. После стены заехали во вкусный местный ресторан и потом на очень приятную чайную церемонию. Мы остались очень довольны проведенным временем, всё отлично!

  • I
    Ivan
    4 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
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    русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!

  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды.
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды
  • И
    Ильдар
    1 июня 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
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    пришлось немного привыкать, но мы адаптировались быстро и все прошло на ура. Мы не замечали в какой момент что оплачивается, все было очень четко и пунктуально. Маршрут гибко подстраивал под наши хотелки. Лишнего не тулил, а если хотели что то нестандартное (например, мы поменяли посещение цирка на посещение Национального центра исполнительских искусств), то сделал все возможное, чтобы помочь удаленно купить нам билеты, привезти на место и еще проконтролировал, что мы точно вернулись обратно в отель. И может быть рассказ про сами достопримечательности и был достаточно краток, но на все вопросы отвечал. А еще для меня конкретно, было очень приятно поговорить и получить ответы на житейские вопросы от человека, который там живет, без всяких туристических баек, которыми так любят "кормить" приезжих. Отдельно хочу отметить наличие чувства юмора у Бориса. Это так важно уметь посмеяться вместе. Далеко не у всех это получается. А мы постоянно с ним ржали. Это были очень позитивные и увлекательные дни! Пекин прекрасен! Масса впечатлений и все восторженные! Город удивил позитивной энергетикой и очень, очень, очень доброжелательными и отзывчивыми людьми! Спасиииибоооо!!!!

    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
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  3. Пекин. Аутентично
  4. Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
  5. Один день в Пекине
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Самое главное" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 180 до 600. Туристы уже оставили гидам 739 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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