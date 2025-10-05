С Степан Мне очень понравилось, как Мина провела экскурсию. Было увлекательно и познавательно. Мина — профессиональный и приятный гид. Спасибо!

J Jenny читать дальше сайт), просто данные о туристе вносятся в систему. Но все прошло хорошо, 11.09 спокойно посетила Запретный город, проблем на входе не было.

Одну звезду сняла за то, что на сайте некорректно отражаются доступные слоты. Изначальное делала заказ на утро 10.09, но пришел ответ, что на эту дату и время мест уже нет, хотя система сайта и предлагала их выбрать. Бронировала билет в Запретный город (Пекин). Заказывала 02.08, подтверждение брони пришло 22.08. Очень смущало, что непосредственно билетов в Запретный город при покупке онлайн не существует (даже при оплате через оф.

Г Галина Впечатление от запретного города, положительные, от сервиса компании Спутник отрицательные.

К Ксения Билеты рабочие, прошли быстро

Д Дарья Тур превзошёл ожидания, Мария показала нам самые интересные места, которые стоит увидеть каждому

А Али Экскурсия была просто замечательной и полностью оправдала свою цену! Ансон знает все лучшие точки для фотографий

М Михаил Майк оказался замечательным гидом — весёлым, информативным и очень рекомендую его всем

М Марк Экскурсия прошла отлично: группа была небольшая, а Мина дала много интересной информации и проявляла заботу.

А Ариана Прекрасный способ провести день! Экскурсия была очень содержательной, гид Джей всегда помогал. Учтите, что предстоит много ходить!

М Мира Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Запретному городу с Джимми. Утром было не слишком многолюдно, Джимми поделился увлекательными фактами, особенно о последних годах дворца, и помог погрузиться в атмосферу прошлого. Единственное, хотелось бы услышать больше о ранних этапах истории и геополитике того времени

Д Даниил Энсон был отличным гидом — он показал нам самые интересные уголки Запретного города и посоветовал хорошие места, где можно поесть

В Варя Все прошло замечательно! Гид Мина интересно рассказывает — и про архитектурные детали, и про исторические факты, подает материал живо и без скуки.

Д Денис Все прошло отлично! Гид Моко отлично знает историю и проводит экскурсию с вниманием к деталям. Мы остались очень довольны!