Отправляйтесь на самостоятельную пешеходную экскурсию по Запретному городу с билетом без очереди.
Вы сможете увидеть самые важные объекты города, полюбоваться архитектурой династий Мин и Цин и насладиться прогулкой по Императорскому саду, не будучи привязанными к группе.
Описание билетаЗапретный город — самый масштабный дворцовый комплекс в мире, включающий хранилища сокровищ, парки, а также оборонительные сооружения, такие как стены и ров. Он был закрыт для широкой публики и служил исключительной резиденцией императоров, их семей и избранных придворных, потому и называется Запретным. Важная информация:
- С собой обязателен паспорт. Для комфортной прогулки наденьте удобную обувь и одежду по погоде;
- Посещение Запретного города не рекомендуется для детей младше 5 лет и для путешественников с нарушениями зрения или ограниченной подвижностью, из-за особенностей рельефа (подземные переходы, лестницы);
- В стоимость включен только билет в Запретный город, без экскурсии и гида. Вход в Запретный город осуществляется по сканированию паспортов всех посетителей. Время работы: с 8:30 до 15:30. Утренний сеанс: проверка билетов до 12:00. Дневной сеанс: проверка билетов начинается в 11:00;
- Запрещено брать с собой: домашние животные (собаки-поводыри разрешены), оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, дроны, палки для селфи, штативы, ходунки, спреи или аэрозоли.
Среда, четверг, пятница в 9:00 и 12:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в Запретный город.
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Meet at 中国北京市东城区景山前街4号 邮政编码: 100009
Когда и как рано покупать?
Когда: Среда, четверг, пятница в 9:00 и 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Степан
5 окт 2025
Мне очень понравилось, как Мина провела экскурсию. Было увлекательно и познавательно. Мина — профессиональный и приятный гид. Спасибо!
J
Jenny
24 сен 2025
Бронировала билет в Запретный город (Пекин). Заказывала 02.08, подтверждение брони пришло 22.08. Очень смущало, что непосредственно билетов в Запретный город при покупке онлайн не существует (даже при оплате через оф.
Г
Галина
22 сен 2025
Впечатление от запретного города, положительные, от сервиса компании Спутник отрицательные.
К
Ксения
13 сен 2025
Билеты рабочие, прошли быстро
Д
Дарья
30 июл 2025
Тур превзошёл ожидания, Мария показала нам самые интересные места, которые стоит увидеть каждому
А
Али
10 июн 2025
Экскурсия была просто замечательной и полностью оправдала свою цену! Ансон знает все лучшие точки для фотографий
М
Михаил
31 мая 2025
Майк оказался замечательным гидом — весёлым, информативным и очень рекомендую его всем
М
Марк
19 мар 2025
Экскурсия прошла отлично: группа была небольшая, а Мина дала много интересной информации и проявляла заботу.
А
Ариана
16 мар 2025
Прекрасный способ провести день! Экскурсия была очень содержательной, гид Джей всегда помогал. Учтите, что предстоит много ходить!
М
Мира
27 ноя 2024
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Запретному городу с Джимми. Утром было не слишком многолюдно, Джимми поделился увлекательными фактами, особенно о последних годах дворца, и помог погрузиться в атмосферу прошлого. Единственное, хотелось бы услышать больше о ранних этапах истории и геополитике того времени
Д
Даниил
8 окт 2024
Энсон был отличным гидом — он показал нам самые интересные уголки Запретного города и посоветовал хорошие места, где можно поесть
В
Варя
14 сен 2024
Все прошло замечательно! Гид Мина интересно рассказывает — и про архитектурные детали, и про исторические факты, подает материал живо и без скуки.
М
Майя
4 сен 2024
Д
Денис
30 авг 2024
Все прошло отлично! Гид Моко отлично знает историю и проводит экскурсию с вниманием к деталям. Мы остались очень довольны!
Е
Елена
30 авг 2024
