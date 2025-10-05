Мои заказы

Входной билет в Запретный город

Отправляйтесь на самостоятельную пешеходную экскурсию по Запретному городу с билетом без очереди.

Вы сможете увидеть самые важные объекты города, полюбоваться архитектурой династий Мин и Цин и насладиться прогулкой по Императорскому саду, не будучи привязанными к группе.
4.8
25 отзывов
Описание билета

Запретный город — самый масштабный дворцовый комплекс в мире, включающий хранилища сокровищ, парки, а также оборонительные сооружения, такие как стены и ров. Он был закрыт для широкой публики и служил исключительной резиденцией императоров, их семей и избранных придворных, потому и называется Запретным. Важная информация:
  • С собой обязателен паспорт. Для комфортной прогулки наденьте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Посещение Запретного города не рекомендуется для детей младше 5 лет и для путешественников с нарушениями зрения или ограниченной подвижностью, из-за особенностей рельефа (подземные переходы, лестницы);
  • В стоимость включен только билет в Запретный город, без экскурсии и гида. Вход в Запретный город осуществляется по сканированию паспортов всех посетителей. Время работы: с 8:30 до 15:30. Утренний сеанс: проверка билетов до 12:00. Дневной сеанс: проверка билетов начинается в 11:00;
  • Запрещено брать с собой: домашние животные (собаки-поводыри разрешены), оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, дроны, палки для селфи, штативы, ходунки, спреи или аэрозоли.

Среда, четверг, пятница в 9:00 и 12:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в Запретный город.
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Трансфер.
Место начала и завершения?
Meet at 中国北京市东城区景山前街4号 邮政编码: 100009
Когда и как рано покупать?
Когда: Среда, четверг, пятница в 9:00 и 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
3
2
1
1
С
Степан
5 окт 2025
Мне очень понравилось, как Мина провела экскурсию. Было увлекательно и познавательно. Мина — профессиональный и приятный гид. Спасибо!
J
Jenny
24 сен 2025
Бронировала билет в Запретный город (Пекин). Заказывала 02.08, подтверждение брони пришло 22.08. Очень смущало, что непосредственно билетов в Запретный город при покупке онлайн не существует (даже при оплате через оф.
читать дальше

сайт), просто данные о туристе вносятся в систему. Но все прошло хорошо, 11.09 спокойно посетила Запретный город, проблем на входе не было.
Одну звезду сняла за то, что на сайте некорректно отражаются доступные слоты. Изначальное делала заказ на утро 10.09, но пришел ответ, что на эту дату и время мест уже нет, хотя система сайта и предлагала их выбрать.

Г
Галина
22 сен 2025
Впечатление от запретного города, положительные, от сервиса компании Спутник отрицательные.
К
Ксения
13 сен 2025
Билеты рабочие, прошли быстро
Д
Дарья
30 июл 2025
Тур превзошёл ожидания, Мария показала нам самые интересные места, которые стоит увидеть каждому
А
Али
10 июн 2025
Экскурсия была просто замечательной и полностью оправдала свою цену! Ансон знает все лучшие точки для фотографий
М
Михаил
31 мая 2025
Майк оказался замечательным гидом — весёлым, информативным и очень рекомендую его всем
М
Марк
19 мар 2025
Экскурсия прошла отлично: группа была небольшая, а Мина дала много интересной информации и проявляла заботу.
А
Ариана
16 мар 2025
Прекрасный способ провести день! Экскурсия была очень содержательной, гид Джей всегда помогал. Учтите, что предстоит много ходить!
М
Мира
27 ноя 2024
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Запретному городу с Джимми. Утром было не слишком многолюдно, Джимми поделился увлекательными фактами, особенно о последних годах дворца, и помог погрузиться в атмосферу прошлого. Единственное, хотелось бы услышать больше о ранних этапах истории и геополитике того времени
Д
Даниил
8 окт 2024
Энсон был отличным гидом — он показал нам самые интересные уголки Запретного города и посоветовал хорошие места, где можно поесть
В
Варя
14 сен 2024
Все прошло замечательно! Гид Мина интересно рассказывает — и про архитектурные детали, и про исторические факты, подает материал живо и без скуки.
М
Майя
4 сен 2024
Д
Денис
30 авг 2024
Все прошло отлично! Гид Моко отлично знает историю и проводит экскурсию с вниманием к деталям. Мы остались очень довольны!
Е
Елена
30 авг 2024

Входит в следующие категории Пекина

