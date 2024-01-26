Знаковые достопримечательности столицы Поднебесной - в насыщенной прогулке
Мы познакомими вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город и главную торговую улицу. А затем поможем с покупкой билетов в цирк!
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Описание
Что вас ожидает
Запретный город Гугун
Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени. Я поделюсь фактами о дворцовом комплексе, его архитектуре и культурных особенностях. Вы увидите величественные дворцы, павильоны, сады и залы, восстановленные в оригинальном стиле.
Улица Ванфуцзин
После масштабного ремонта и реконструкции торговая улица с почти 500-летней историей вновь открылась! Здесь можно найти филиалы известных мировых брендов видео-, аудио- и фототехники, часов, ювелирных украшений и модной одежды. Кроме того, на улице сосредоточены магазины товаров народного промысла и китайские сувениры. А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы.
Китайский цирк
Китайский цирк – традиционное искусство, зародившееся ещё в древности. Несмотря на название, китайский цирк имеет мало общего с цирком в привычном нам понимании. Здесь нет ни клоунов, ни дрессированных животных. Перед вами выступит акробатическая труппа из древней провинции Чжэцзян с номерами, вдохновлёнными китайским фольклором и традициями.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это пешеходная экскурсия, но за дополнительную плату можем организовать трансфер на автомобиле
- Информация для транзитных путешественников: если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилет и дальнейший вылет из одного терминала,то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Имейте это в виду при бронировании экскурсии
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Императорский Дворец — 40 юаней с человека
- Входные билеты в цирк — в зависимости от выбора места (от 180 до 680 юаней)
- Еда, напитки, сувениры — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Пекина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.