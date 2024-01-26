Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
Индивидуальная экскурсия в Пекине

Знаковые достопримечательности столицы Поднебесной - в насыщенной прогулке

Встреча с Пекином должна начаться правильно и запомниться на всю жизнь, ведь это столица удивительной страны с уникальным наследием.

Мы познакомими вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город и главную торговую улицу. А затем поможем с покупкой билетов в цирк!
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
Ближайшие даты:
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Запретный город Гугун

Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени. Я поделюсь фактами о дворцовом комплексе, его архитектуре и культурных особенностях. Вы увидите величественные дворцы, павильоны, сады и залы, восстановленные в оригинальном стиле.

Улица Ванфуцзин

После масштабного ремонта и реконструкции торговая улица с почти 500-летней историей вновь открылась! Здесь можно найти филиалы известных мировых брендов видео-, аудио- и фототехники, часов, ювелирных украшений и модной одежды. Кроме того, на улице сосредоточены магазины товаров народного промысла и китайские сувениры. А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы.

Китайский цирк

Китайский цирк – традиционное искусство, зародившееся ещё в древности. Несмотря на название, китайский цирк имеет мало общего с цирком в привычном нам понимании. Здесь нет ни клоунов, ни дрессированных животных. Перед вами выступит акробатическая труппа из древней провинции Чжэцзян с номерами, вдохновлёнными китайским фольклором и традициями.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Это пешеходная экскурсия, но за дополнительную плату можем организовать трансфер на автомобиле
  • Информация для транзитных путешественников: если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилет и дальнейший вылет из одного терминала,то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Имейте это в виду при бронировании экскурсии

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Императорский Дворец — 40 юаней с человека
  • Входные билеты в цирк — в зависимости от выбора места (от 180 до 680 юаней)
  • Еда, напитки, сувениры — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пекина

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНа весь деньУлицы и переулкиСамое главноеПопулярные местаЗапретный город ГугунЗапретный город

Похожие туры из Пекина

Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
147 отзывов
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Увидеть своими глазами величайшее сооружение человечества
в центре города
Завтра
27 янв
28 янв
29 янв
$220 за всё до 3 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Погрузиться в мир китайских легенд на участке стены Цзюйюнгуань и разобраться в тибетском буддизме
Город
Сегодня
Завтра
27 янв
28 янв
$220 за всё до 6 чел.
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
Посетить самый красивый участок грандиозной постройки и побывать на чайной церемонии
в вашем отеле в центре Пекина
Сегодня
Завтра
27 янв
28 янв
$220 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ