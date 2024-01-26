Встреча с Пекином должна начаться правильно и запомниться на всю жизнь, ведь это столица удивительной страны с уникальным наследием. Мы познакомими вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город и главную торговую улицу. А затем поможем с покупкой билетов в цирк!

Описание

Что вас ожидает

Запретный город Гугун

Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени. Я поделюсь фактами о дворцовом комплексе, его архитектуре и культурных особенностях. Вы увидите величественные дворцы, павильоны, сады и залы, восстановленные в оригинальном стиле.

Улица Ванфуцзин

После масштабного ремонта и реконструкции торговая улица с почти 500-летней историей вновь открылась! Здесь можно найти филиалы известных мировых брендов видео-, аудио- и фототехники, часов, ювелирных украшений и модной одежды. Кроме того, на улице сосредоточены магазины товаров народного промысла и китайские сувениры. А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы.

Китайский цирк

Китайский цирк – традиционное искусство, зародившееся ещё в древности. Несмотря на название, китайский цирк имеет мало общего с цирком в привычном нам понимании. Здесь нет ни клоунов, ни дрессированных животных. Перед вами выступит акробатическая труппа из древней провинции Чжэцзян с номерами, вдохновлёнными китайским фольклором и традициями.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Это пешеходная экскурсия, но за дополнительную плату можем организовать трансфер на автомобиле

Информация для транзитных путешественников: если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилет и дальнейший вылет из одного терминала,то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Имейте это в виду при бронировании экскурсии

Дополнительные расходы