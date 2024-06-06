Экскурсии по паркам Пекина

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
«Отдельно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер (200 юаней с человека) и в парк Цзиншань (10 юаней с человека), а также утка по-пекински (стоимость по меню)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
«Парк Цзиншань, расположенный на холме (прогулка около 40 минут)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
«, вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
    читать дальше

    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
    читать дальше

    можно съездить на Великую Китайскую стену 👍 По дороге туда мы задавали много вопросов и Костя с удовольствием нам отвечал на неплохом русском языке. В общем по пути туда мы успели узнать много нового и даже немного поспать. По пути заехали на чайную церемонию, правда мало было что понятно, так как проходила она на английском языке, но чаи разные попробовали. Так как на стену мы приехали достаточно рано, то там было очень мало туристов, что безусловно очень хорошо для фото. Костя помог купит билеты на канатную дорогу, сам поднялся с нами. На стене мы находились столько, сколько хотели сами. Затем по совету гида пообедали в кафе внизу и поехали обратно. По нашей просьбе Костя купил нам билеты в Запретный город и на площадь Тяняньмэнь через приложение. По дороге домой остановились и купили фрукты. В машине у Кости была вода, пиво, немного фруктов - всем этим он угощал бесплатно. По приезду проводил нас до ресепшен и помог заселиться, только после этого мы попрощались. Рекомендую всем, кто рано прилетает и нужно что-то делать до заселения в отель. Тяжеловато конечно сразу с самолета на экскурсию, но чтобы не терять времени - самое то 👍 Спасибо!

    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в
  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
    читать дальше

    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
    читать дальше

    город. Затем ездили в Храм Неба, а вечером посетили шоу "Династия Золотой Маски". Всё понравилось, были учтены все наши пожелания. После всей программы Борис отвёз нас в китайский ресторан, где мы отведали пекинскую утку, а также очень вкусные креветки и баклажаны. В конце нас отвезли в отель. Гида рекомендую. Спасибо!

  • И
    Иван
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
    читать дальше

    Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Пекин классический и современный
    Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
    читать дальше

    целый день. Мы много передвигались на машине, пешком и метро. Иван выдал кучу информации. Благодаря общению с местным жителем, появилось некоторое первое представление о городе и стране. Такие короткие знакомства закладывают желание приезжать в страну с более длительными задачами. Спасибо!

  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
    читать дальше

    места, забрались на стену. Также нам помогли найти хороший ресторан и забронировать его заранее. Водитель нас дождался и отвез до отеля. Рекомендую.

    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Добрый день. Отличный новый Мерседес V класса и очень приятный гид Василий, который даже угостил местной шаурмой. В целом все понравилось, получили большое удовольствие. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
  2. Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
  3. Пекин - первое знакомство
  4. Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
  5. Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 180 до 398. Туристы уже оставили гидам 330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 330 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам