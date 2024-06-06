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Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
«Отдельно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер (200 юаней с человека) и в парк Цзиншань (10 юаней с человека), а также утка по-пекински (стоимость по меню)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
«Парк Цзиншань, расположенный на холме (прогулка около 40 минут)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
«, вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ВВиталий6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ННаталья27 мая 2024Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
- ИИван26 мая 2024Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
- ААнна19 мая 2024Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
- ППавел19 мая 2024В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
- ААлексей15 мая 2024Добрый день. Отличный новый Мерседес V класса и очень приятный гид Василий, который даже угостил местной шаурмой. В целом все понравилось, получили большое удовольствие. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парки»
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