Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну

Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Маршрут по центру Пекина включает места, которые лучше других расскажут об истории и культуре китайского народа. Вы осмотрите памятники одной из крупнейших площадей в мире. Ощутите былое величие Запретного города и узнаете о принципах дворцового зодчества. Исследуете закоулки аутентичных хутунов на велорикше. А также посетите центр китайской медицины и чайную церемонию.
5
2 отзыва
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тяньаньмэнь, площадь Небесного спокойствия. При династии Цин здесь располагались важные государственные органы власти, сейчас на этом месте вы увидите Дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и Государственный музей. Территория площади — около 44 гектаров!

Запретный город. В самом сердце Пекина вы осмотрите великолепный императорский комплекс, который половину тысячелетия был центром Китая. Познакомитесь с особенностями древнекитайской дворцовой архитектуры и историей памятника.

Прогулка на велорикше по хутуну. Хутун — тип средневековой китайской застройки, традиционные переулки в Пекине. Вы проедете по старинным улочкам и через особенности городского планирования хорошо представите образ жизни древних китайцев.

Массаж стоп. Мало кто не слышал о чудесах китайской медицины. Искусство восточного врачевания — неотъемлемая часть национальной культуры. В профильном центре вы сможете пройти бесплатную традиционную диагностику и по желанию получить точечно-рефлекторный массаж ног.

Чайная церемония. В завершение вы познакомитесь с китайской чайной культурой, которая складывалась веками и в которой каждый элемент имеет своё значение. В чайном доме вы попробуете 6-7 сортов напитка.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость. Перемещение между локациями происходит на такси за счёт путешественников
  • В стоимость включена прогулка на велорикше
  • Дополнительные расходы: билет в Запретный город — 60 юаней с человека (с ноября по март стоимость составит 40 юаней); массаж ног (45 минут) — 60 юаней с человека
  • В случае отсутствия билетов (организатор сообщит за 6 дней), можно будет пойти в парк Цзиншань (2 юаня с человека) и оттуда с высоты полюбоваться на Запретный город
  • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Е
18 апр 2024
Огромное спасибо, гиду Сергею, экскурсия прошла на одном дыхании.
Т
5 апр 2024
Сегодня посетили Китайскую стену и храм Юнхэгун. Гид Анатолий сопровождал нас в поездке. Давал много информации, рассказывал интересно, ответил на всё вопросы. А под конец накормил очень вкусной Пекинской уткой в очень колоритном месте. Мы, а особенно дети, остались очень довольны. Обязательно воспользуемся его услугами в следующее посещение Пекина!

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