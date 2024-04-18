Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Маршрут по центру Пекина включает места, которые лучше других расскажут об истории и культуре китайского народа. Вы осмотрите памятники одной из крупнейших площадей в мире. Ощутите былое величие Запретного города и узнаете о принципах дворцового зодчества. Исследуете закоулки аутентичных хутунов на велорикше. А также посетите центр китайской медицины и чайную церемонию.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тяньаньмэнь, площадь Небесного спокойствия. При династии Цин здесь располагались важные государственные органы власти, сейчас на этом месте вы увидите Дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и Государственный музей. Территория площади — около 44 гектаров!
Запретный город. В самом сердце Пекина вы осмотрите великолепный императорский комплекс, который половину тысячелетия был центром Китая. Познакомитесь с особенностями древнекитайской дворцовой архитектуры и историей памятника.
Прогулка на велорикше по хутуну. Хутун — тип средневековой китайской застройки, традиционные переулки в Пекине. Вы проедете по старинным улочкам и через особенности городского планирования хорошо представите образ жизни древних китайцев.
Массаж стоп. Мало кто не слышал о чудесах китайской медицины. Искусство восточного врачевания — неотъемлемая часть национальной культуры. В профильном центре вы сможете пройти бесплатную традиционную диагностику и по желанию получить точечно-рефлекторный массаж ног.
Чайная церемония. В завершение вы познакомитесь с китайской чайной культурой, которая складывалась веками и в которой каждый элемент имеет своё значение. В чайном доме вы попробуете 6-7 сортов напитка.
Организационные детали
Трансфер не входит в стоимость. Перемещение между локациями происходит на такси за счёт путешественников
В стоимость включена прогулка на велорикше
Дополнительные расходы: билет в Запретный город — 60 юаней с человека (с ноября по март стоимость составит 40 юаней); массаж ног (45 минут) — 60 юаней с человека
В случае отсутствия билетов (организатор сообщит за 6 дней), можно будет пойти в парк Цзиншань (2 юаня с человека) и оттуда с высоты полюбоваться на Запретный город
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 439 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
18 апр 2024
Огромное спасибо, гиду Сергею, экскурсия прошла на одном дыхании.
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Татьяна
5 апр 2024
Сегодня посетили Китайскую стену и храм Юнхэгун. Гид Анатолий сопровождал нас в поездке. Давал много информации, рассказывал интересно, ответил на всё вопросы. А под конец накормил очень вкусной Пекинской уткой в очень колоритном месте. Мы, а особенно дети, остались очень довольны. Обязательно воспользуемся его услугами в следующее посещение Пекина!