Маршрут по центру Пекина включает места, которые лучше других расскажут об истории и культуре китайского народа. Вы осмотрите памятники одной из крупнейших площадей в мире. Ощутите былое величие Запретного города и узнаете о принципах дворцового зодчества. Исследуете закоулки аутентичных хутунов на велорикше. А также посетите центр китайской медицины и чайную церемонию.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тяньаньмэнь, площадь Небесного спокойствия. При династии Цин здесь располагались важные государственные органы власти, сейчас на этом месте вы увидите Дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и Государственный музей. Территория площади — около 44 гектаров!

Запретный город. В самом сердце Пекина вы осмотрите великолепный императорский комплекс, который половину тысячелетия был центром Китая. Познакомитесь с особенностями древнекитайской дворцовой архитектуры и историей памятника.

Прогулка на велорикше по хутуну. Хутун — тип средневековой китайской застройки, традиционные переулки в Пекине. Вы проедете по старинным улочкам и через особенности городского планирования хорошо представите образ жизни древних китайцев.

Массаж стоп. Мало кто не слышал о чудесах китайской медицины. Искусство восточного врачевания — неотъемлемая часть национальной культуры. В профильном центре вы сможете пройти бесплатную традиционную диагностику и по желанию получить точечно-рефлекторный массаж ног.

Чайная церемония. В завершение вы познакомитесь с китайской чайной культурой, которая складывалась веками и в которой каждый элемент имеет своё значение. В чайном доме вы попробуете 6-7 сортов напитка.

Организационные детали