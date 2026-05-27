Пекин — это город контрастов, где 3000-летняя история соседствует с футуристичными кварталами.
Мы проедем по главной улице Чанъаньцзе, заглянем в современный район, которого ещё нет в путеводителях, и прикоснёмся к китайским древностям в Музее столицы.
Это будет не просто набор фактов, а погружение в быт и традиции пекинцев — от императорских времён до наших дней.
Описание экскурсии
Музей столицы
Вы посетите шедевр современной архитектуры, в котором гармонично сочетаются классика и хай-тек. Здесь хранится более 124 000 культурных ценностей. Мы поможем вам разобраться в этом многообразии и расскажем самые интересные факты об обычаях пекинцев и истории основания города.
Традиционное чаепитие
Китай невозможно представить без чая. Вы станете свидетелями классической чайной церемонии, узнаете о тонкостях заваривания и попробуете разные сорта.
Современный дух города
Мы проедем по широким проспектам Пекина. Вы увидите новые районы, где бьётся пульс современного мегаполиса, и узнаете о местных жителях и городских легендах, которые связывают прошлое с настоящим.
Организационные детали
- Входные билеты в Музей столицы включены в стоимость
- Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе (Volkswagen, Ford или аналоги); детские кресла не предусмотрены, но вы можете использовать свои собственные
- На обед мы рекомендуем попробовать знаменитую утку по-пекински (оплачивается отдельно)
- Важно: возьмите с собой паспорт
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$195
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах 4-го кольца или за доплату в отдалённых районах
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1759 туристов
Добро пожаловать в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома.
