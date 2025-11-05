читать дальше

возникают любые вопросы о жизни в Китае, то он тут же на них ответит. Поэтому можно многое узнать то, что выходит за рамки экскурсии. Понравилось, что экскурсия по факту длилась больше 2,5 часов. Между точками интереса нас ждала чайная церемония, где по приличной цене можно купить отличный чай, за качество которого отвечает государство. Не понравилось, что площадь Тяньаньмень просто проехали на машине и получился обзорный рассказ на 5 минут. Конечно, не хотелось бы стоять очередь 3 часа, чтобы туда попасть, но тогда бы лучше это указать в описании экскурсии. В целом про все точки интереса было рассказано подробно и за время экскурсии ты полностью погружаешься в культуру Китая.