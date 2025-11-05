Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Пекине на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
На машине
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
$70 за человека
Великая Китайская стена, чайная церемония и Золотой дворец
На автобусе
6 часов
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Лучший выбор
Великая Китайская стена, чайная церемония и Золотой дворец
Пройти по легендарной стене, попробовать чай и узнать об учении знаменитого философа - из Пекина
Начало: У метро DENGSHIKOU
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$100 за человека
Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
Открыть творческую душу города и увезти на память сделанные своими руками традиционные сувениры
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
$ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данила
    5 ноября 2025
    Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
    Отличная экскурсия за свои деньги. Гид Антон хорошо знает русский и понять что он говорит возможно. Рассказ очень содержательный, если
    читать дальше

    возникают любые вопросы о жизни в Китае, то он тут же на них ответит. Поэтому можно многое узнать то, что выходит за рамки экскурсии. Понравилось, что экскурсия по факту длилась больше 2,5 часов. Между точками интереса нас ждала чайная церемония, где по приличной цене можно купить отличный чай, за качество которого отвечает государство. Не понравилось, что площадь Тяньаньмень просто проехали на машине и получился обзорный рассказ на 5 минут. Конечно, не хотелось бы стоять очередь 3 часа, чтобы туда попасть, но тогда бы лучше это указать в описании экскурсии. В целом про все точки интереса было рассказано подробно и за время экскурсии ты полностью погружаешься в культуру Китая.

  • С
    Сергей
    20 октября 2025
    Великая Китайская стена, чайная церемония и Золотой дворец
    У нас экскурсоводом был Володя. Отлично провел экскурсию, все рассказал, ответил на вопросы, довёз быстро и безопасно. Очень приятно провели
    читать дальше

    день, в конце экскурсии довезли нас до следующей точки как мы попросили а не в отель, за это отдельное спасибо! Будем всем рекомендовать и сами в следующий раз ещё обратимся сюда)

  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2025
    Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
    Исполнение мечты! Антон наилучший гид, всем советую! Обязательно зайдите в Императорский сад!
  • Н
    Николай
    4 июля 2025
    Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
    Все прошло отлично
  • D
    Daniil
    1 мая 2025
    Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
    Отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Искусство и музеи»

