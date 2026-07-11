Описание тура
Жемчужины Китая: от Империи к Аватарам. Комфорт тур до 7 человек.
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Китай в его самых ярких проявлениях: императорский Пекин, Великую Китайскую стену, Терракотовую армию, горы Чжанцзяцзе, Небесные врата и современный Шанхай с огнями небоскрёбов.
За 11 дней мы пройдём маршрут от древней Империи до города будущего: Запретный город, хутуны, Великая стена, Сиань, скалы Аватара, Тяньмэньшань, набережная Бунд, круиз по Хуанпу и императорский ужин с шоу-программой.
И всё это — в камерной группе до 7 человек: с комфортными отелями, внутренними перелётами, скоростным поездом Пекин - Сиань, русскоязычным гидом, завтраками, ужинами, билетами и трансферами по маршруту.
Кому подойдёт наш тур:
Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Небольшой состав делает путешествие по Китаю более спокойным, комфортным и личным. Без толпы, ощущения конвейера и необходимости постоянно подстраиваться под десятки незнакомых людей.
Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур создан для людей, которым важно, где они живут, как передвигаются между городами и насколько продуман каждый день. Вас ждут современные отели 4*, скоростной поезд, внутренние перелёты, организованные трансферы, сильная программа и сервис, который позволяет наслаждаться Китаем без бытовых сложностей.
Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа объединяет знаковые исторические места, впечатляющую природу, яркие культурные события и гастрономические открытия. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть не одну сторону страны, а сразу несколько совершенно разных образов Китая.
Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Все основные элементы путешествия заранее связаны в единый маршрут. Отели, трансферы, билеты, внутренние перелёты, поезд, сопровождение, рестораны и главные активности уже организованы. Вам не придётся самостоятельно разбираться с китайскими сервисами, транспортом и сложной логистикой.
Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии масштаб, эмоции и настоящее погружение. За 11 дней Китай раскроется через древние дворцы, горные пейзажи, вкусы, вечерние шоу и футуристические города, оставляя ощущение большого и по-настоящему особенного путешествия.
Почему именно с нами:
Не просто известные места, а яркие и редкие впечатления. В этой программе есть всё, что делает путешествие по Китаю по-настоящему особенным: сочетание знаковых достопримечательностей, природных чудес, культурных событий и уникальных гастрономических впечатлений.
Камерная группа до 7 человек. Небольшой состав делает поездку более спокойной, комфортной и личной, без толпы, ощущения потока и необходимости постоянно подстраиваться под десятки незнакомых людей. У каждого гостя остаётся пространство для отдыха, впечатлений и общения.
Комфортное проживание как часть впечатления. Мы выбрали современные отели 4* с удобным расположением в каждом городе. В Пекине и Шанхае мы живём рядом с историческим центром, в Сиане останавливаемся в новом Hampton by Hilton, а в Чжанцзяцзе проживаем напротив канатной дороги на Тяньмэньшань. Это помогает сократить лишние переезды и полноценно отдыхать после насыщенных дней.
Сильная организация на всём маршруте. Мы заранее продумываем логистику, внутренние перелёты, скоростной поезд, трансферы, входные билеты, рестораны, шоу и последовательность программы. Вам не придётся разбираться с китайскими сервисами, самостоятельно искать транспорт или контролировать десятки организационных деталей.
Максимум впечатлений в комфортном ритме. Программа насыщенная, но выстроена так, чтобы за одну поездку увидеть разные стороны Китая без хаотичных перемещений и постоянной спешки. Императорская история, древние города, фантастическая природа и современный Шанхай сменяют друг друга логично и создают цельное путешествие.
Китай не только глазами, но и через вкус. Мы добавили в маршрут сильную гастрономическую часть: традиционный Hot Pot, блюда разных регионов страны, организованные ужины и императорский пир с премиальной кухней, историческими интерьерами, музыкой и танцевальными постановками.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам. Наличие мест не всегда актуально.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.
- Императорский Пекин — увидим Запретный город, пройдём через его алые ворота и почувствуем масштаб древней столицы, где история не спрятана в музеях, а стоит перед вами во весь рост.
- Панорама с холма Цзиншань — поднимемся на одну из самых красивых обзорных точек Пекина, откуда Запретный город раскрывается особенно цельно и торжественно.
- Пекинские хутуны — пройдём по старым кварталам, где Китай становится ближе: узкие улицы, дворы, велосипедные звонки, запах еды из окон и совсем другой ритм города.
- Настоящий hot pot — начнём путешествие с ужина в формате китайского самовара, где вы сами собираете вкус своего первого вечера в Китае.
- Великая Китайская стена — поднимемся на живописный участок Мутяньюй, пройдём по древним каменным стенам среди зелёных холмов и увидим один из главных символов страны без ощущения туристического потока.
- Спуск на тобоггане — после прогулки по Великой стене спустимся вниз по горному серпантину: легко, живо и с тем самым детским восторгом, который хорошо разбавляет большую историю.
- Скоростной поезд Пекин — Сиань — переедем между городами на комфортном поезде-пуле, чтобы почувствовать современный Китай не только в мегаполисах, но и в самой логистике путешествия.
- Сианьская крепостная стена — выйдем на древнюю городскую стену, откуда старый Сиань особенно красиво раскрывается в вечернем свете.
- Мусульманский квартал Сианя — погрузимся в шумный гастрономический район с уличной едой, специями, сладостями, дымом мангалов и живой атмосферой древнего торгового города.
- Терракотовая армия — окажемся перед тысячами воинов, созданных более двух тысяч лет назад, и увидим одну из самых сильных археологических находок мира.
- Дворец Хуацин у горы Лишань — увидим место императорских горячих источников и одну из самых красивых историй любви древнего Китая.
- Шоу Песнь бесконечной тоски — вечерняя постановка у подножия горы Лишань с водой, светом, музыкой и масштабом, который делает историю почти осязаемой.
- Чжанцзяцзе и предвкушение Пандоры — прилетим в регион, где городская энергия сменяется горами, зеленью, туманом и ощущением, что впереди начинается совсем другой Китай.
- Тяньмэньшань и Небесные врата — поднимемся по канатной дороге к горе, пройдём по панорамным маршрутам, увидим стеклянные участки и знаменитую лестницу к природной арке в скале.
- 999 ступеней — поднимемся к Небесным Вратам и проживём тот самый момент маршрута, где физическое усилие превращается в сильное личное впечатление.
- Лифт Байлун — взлетим к панорамам Чжанцзяцзе на одном из самых известных горных лифтов мира и увидим каменные столбы с высоты.
- Парк Юаньцзяцзе и горы Аватара — пройдём среди скал, тумана и зелени, где природные ландшафты выглядят почти нереально и напоминают кадры из другого мира.
- Шанхай будущего — увидим город через огни Пудуна, набережную Бунд, вечерние панорамы и контраст старого колониального фасада с небоскрёбами нового Китая.
- Сад Юйюань — проведём утро среди павильонов, каменных драконов, воды и классической китайской садовой архитектуры, где после больших городов появляется ощущение тишины.
- Круиз по реке Хуанпу — посмотрим на Шанхай с воды, когда город раскрывается шире: Бунд, Пудун, огни, отражения и вечерний ритм мегаполиса.
- Императорский ужин с шоу-программой — завершим путешествие ярким вечерним форматом, где гастрономия соединяется с представлением и становится отдельной частью впечатления.
- Китай через вкус — попробуем hot pot, региональную кухню, ужины в хороших ресторанах, уличную гастрономию Сианя и блюда, которые помогают почувствовать страну не только глазами.
- Китай от Империи к будущему — за 11 дней маршрут соединит Пекин, Сиань, Чжанцзяцзе и Шанхай: древние столицы, Великую стену, Терракотовую армию, горы Аватара и город, который живёт уже в завтрашнем дне.
Программа тура по дням
Прилёт в Пекин, мягкое начало и первый вкус Китая
Мы встречаем вас в Пекине и с первых минут берём организацию путешествия на себя. Вас будет ждать трансфер до отеля, помощь с заселением и вся необходимая информация о предстоящем маршруте. Не придётся искать такси, разбираться с адресами или решать, где поужинать после перелёта. Вы просто приезжаете и постепенно переключаетесь в новый ритм.
На ближайшие три ночи мы остановимся в Atour Hotel Beijing Qianmen Street 4*. Отель расположен в историческом районе Цяньмэнь, рядом с пешеходной улицей Дашилань. Отсюда удобно добираться до главных достопримечательностей Пекина, а вокруг находятся рестораны, магазины и атмосферные городские кварталы. После насыщенных дней здесь можно полноценно отдохнуть в современном и спокойном пространстве.
После заселения у вас будет время принять душ, отдохнуть и восстановиться после дороги. Первый день мы специально оставляем свободным от длительных прогулок и насыщенной программы. Важно спокойно привыкнуть к новому часовому поясу, масштабу города, языку вокруг и самому ощущению, что большое путешествие по Китаю уже началось.
Впереди нас ждут императорский Пекин, древний Сиань, фантастические горы Чжанцзяцзе и сияющий Шанхай. За 11 дней Китай будет постепенно раскрываться через историю, природу, архитектуру, кухню и яркие вечерние впечатления.
Вечером состоится первое гастрономическое знакомство со страной. Мы отправимся на ужин Hot Pot, один из самых узнаваемых и любимых форматов китайской кухни.
В центре стола будет кипеть ароматный бульон, а вокруг появятся мясо, овощи, зелень, соусы и специи. Каждый сможет самостоятельно выбирать ингредиенты, опускать их в горячий котёл и создавать собственные сочетания вкусов.
Hot Pot в Китае является не просто ужином, а настоящим ритуалом общения. За общим столом мы познакомимся друг с другом, обсудим предстоящий маршрут и начнём чувствовать атмосферу страны через её вкусы и традиции.
Так начинается наше путешествие по Китаю. Без суеты, с комфортным размещением, вкусным ужином и ощущением, что всё важное уже продумано за вас.
Сердце Империи: Запретный город, Цзиншань и хутуны
После завтрака мы отправимся в самый центр императорского Китая, где масштаб истории чувствуется ещё до первого рассказа гида. Сегодня Пекин откроется через величественные дворцы, монументальные ворота, старинные крыши, тихие внутренние дворы и живые кварталы, которые сохранили атмосферу прошлого.
Главным событием первой половины дня станет Запретный город, один из крупнейших дворцовых комплексов мира и бывшая резиденция китайских императоров.
За алыми стенами скрывается целый город, созданный для власти, церемоний и жизни императорского двора. Мы пройдём через просторные площади, каменные переходы и череду внутренних дворов, увидим традиционные крыши с золотистыми украшениями и почувствуем строгую гармонию, заложенную в каждой линии.
Запретный город невозможно увидеть одним взглядом. Его масштаб раскрывается постепенно, через архитектуру, расстояние между дворцами, ритм ворот, древний камень под ногами и небольшие детали, которые легко пропустить без внимательного проводника.
Гид поможет разобраться в символах и традициях императорского Китая, расскажет, как была устроена жизнь внутри дворца и какие решения принимались за стенами, куда обычным людям на протяжении веков был закрыт доступ.
После знакомства с дворцовым комплексом мы поднимемся на холм Цзиншань, одну из лучших обзорных точек Пекина. С вершины перед нами откроется панорама Запретного города. Тысячи крыш складываются в единую архитектурную композицию, а строгая симметрия дворцов становится особенно заметной. Здесь мы сделаем паузу, чтобы рассмотреть город с высоты и сохранить один из самых впечатляющих видов путешествия.
Во второй половине дня Пекин покажет нам совершенно другой характер. Мы отправимся в старые хутуны, традиционные кварталы с узкими улицами и небольшими внутренними дворами. Здесь исчезает дворцовая торжественность и начинается обычная жизнь города. Мимо проезжают велосипеды, из небольших кафе доносятся ароматы местной кухни, жители разговаривают у домов, а за неприметными воротами скрываются уютные дворы.
Хутуны позволяют увидеть настоящий Пекин, который живёт не только в императорских дворцах и учебниках истории. Мы прогуляемся по старинным улицам, понаблюдаем за повседневной жизнью и почувствуем атмосферу города, где многовековые традиции продолжают существовать рядом с современностью.
Этот день соединит две стороны китайской столицы. Сначала нас ждёт величие императорского прошлого, а затем живой и близкий Пекин с его улицами, домами и маленькими ежедневными историями. Именно после такого знакомства город перестаёт быть далёкой точкой на карте и начинает становиться понятнее, глубже и ближе.
Великая Китайская стена и спуск на тобоггане
Сегодня нас ждёт один из главных символов Китая и один из самых сильных дней всего путешествия. Мы отправимся к Великой Китайской стене, которая протянулась по горным хребтам и даже вживую кажется почти невозможным сооружением.
Для знакомства со стеной мы выбрали участок Мутяньюй. Он считается одним из самых живописных и удобных для прогулки. Здесь древние башни поднимаются над зелёными холмами, стена повторяет изгибы рельефа, а вокруг открываются просторные панорамы без ощущения большого города рядом.
Наверх мы поднимемся на канатной дороге. По мере подъёма внизу останутся деревья и дороги, а впереди начнут появляться отдельные башни, каменные переходы и извилистая линия стены. Она открывается постепенно, поэтому первые минуты на высоте производят особенно сильное впечатление.
На стене у нас будет время, чтобы пройти по древним каменным переходам, подняться к сторожевым башням и остановиться на лучших обзорных площадках. Здесь не нужно спешить. Можно идти в удобном темпе, рассматривать детали, фотографировать панорамы и просто наслаждаться ощущением пространства.
Великая Китайская стена впечатляет не только масштабом. Здесь особенно чувствуется связь истории и природы. Вокруг лежат горные хребты, зелёные склоны и бесконечные линии горизонта, а сама стена словно продолжает рельеф и растворяется вдали.
Гид расскажет, как строилась стена, для чего использовались башни и как была устроена система защиты. Благодаря этому перед нами окажется не просто знаменитый архитектурный памятник, а сложное инженерное сооружение, которое создавалось на протяжении нескольких столетий.
После прогулки нас ждёт спуск на тобоггане по горному серпантину. Это яркое и весёлое завершение дня, которое добавит движению, свободе и живым эмоциям. Скорость можно регулировать самостоятельно, поэтому каждый сможет выбрать комфортный для себя темп.
Сегодня в одной программе соединятся история, горные панорамы и настоящее приключение. К вечеру останется простое и очень сильное чувство. Вы не просто увидели Великую Китайскую стену, а поднялись на неё и прошли по ней сами.
Скоростной поезд и вечерний Сиань
После завтрака мы прощаемся с Пекином и отправляемся дальше - в Сиань. Нас ждёт скоростной поезд Пекин - Сиань, и это отдельный опыт современного Китая. Большая страна вдруг становится удивительно собранной: вокзал, посадка, движение, скорость, комфорт и ощущение, что Китай умеет соединять древность и будущее не только в архитектуре, но и в самой логистике путешествия.
Переезд на поезде помогает почувствовать масштаб маршрута. Мы не просто меняем город - мы перемещаемся из одной исторической главы в другую. Пекин был про имперскую власть, церемонию и столичный масштаб. Сиань будет про древние столицы, караванные пути, Восток, торговлю, уличную еду и один из самых сильных археологических образов мира.
После прибытия мы заселяемся и начинаем знакомство с Сианем. Этот город ощущается иначе, чем Пекин. В нём больше пряности, движения, древнего торгового ритма и смешения культур. Здесь особенно ясно чувствуется, что Китай веками был частью огромных путей, по которым двигались люди, товары, идеи и вкусы.
В Сиане мы остановимся на две ночи в Hampton by Hilton Xi'an Bell Tower 4*. Это новый современный отель известной международной сети, открытый в 2026 году. Он расположен в самом центре города, рядом с Колокольной и Барабанной башнями, Сианьской крепостной стеной и станцией метро. После насыщенных прогулок нас будут ждать просторные номера, привычный уровень сервиса и завтраки в формате шведского стола.
Вечером мы выйдем на Сианьскую крепостную стену. Это один из самых красивых способов увидеть город. Сверху он раскрывается спокойно и объёмно: старые линии укреплений, вечерний свет, улицы внизу, движение, огни и ощущение, что вы стоите на границе времён. Здесь хочется не спешить, а идти медленно, смотреть на город и позволить первому впечатлению о Сиане стать более глубоким.
После стены мы отправимся в мусульманский квартал. Это уже совсем другая энергия. Здесь Сиань становится шумным, тёплым, ароматным и очень живым. Уличная еда, жареное мясо, лепёшки, сладости, специи, дым от мангалов, свет вывесок, голоса, прилавки и постоянное движение создают атмосферу древнего торгового города, где вкус становится частью маршрута.
Этот вечер важен не только как прогулка. Он помогает почувствовать Сиань телом: через запахи, шум, тепло улиц, еду, людей и ритм квартала. После строгого Пекина этот город кажется более земным и насыщенным, будто Китай показывает ещё одну сторону своего характера.
День соединяет современность и древность: скоростной поезд, древняя стена, вечерний город и гастрономический квартал, где всё звучит, пахнет и движется. Так начинается новая глава нашего маршрута.
Терракотовая армия и дворец Хуацин
Сегодня нас ждёт один из самых сильных исторических дней всего путешествия. Мы отправляемся к Терракотовой армии - месту, которое невозможно воспринимать как обычную экскурсию. Это не просто археологический объект, не просто знаменитая достопримечательность и не просто пункт программы. Это встреча с масштабом древнего Китая, с его представлением о власти, вечности, порядке и продолжении жизни за пределами земного мира.
Перед вами окажутся тысячи воинов, созданных более двух тысяч лет назад. Они стоят рядами, каждый со своим лицом, выражением, позой, деталями одежды и ролью в огромном подземном войске. Чем дольше смотришь, тем сильнее становится ощущение, что перед тобой не экспонаты, а целая цивилизация, поднявшаяся из земли.
Здесь важно дать себе время. Сначала поражает общий размах. Потом начинаешь замечать детали: лица, руки, доспехи, расстояния между рядами, восстановленные фигуры, следы раскопок, фрагменты, которые ещё хранят тишину земли. Терракотовая армия действует не громко, а глубоко. Она заставляет остановиться и почувствовать, насколько длинной может быть историческая память.
После этого мы отправимся к дворцу Хуацин у подножия горы Лишань. После монументальности терракотовых воинов здесь появляется другая интонация: более тонкая, камерная, связанная с водой, красотой, дворцовой жизнью и одной из самых известных историй любви древнего Китая. Это место помогает увидеть, что история страны состоит не только из власти, армий и имперских решений, но и из человеческих чувств.
Дворец Хуацин связан с горячими источниками и атмосферой императорского отдыха. Здесь особенно хорошо ощущается другая сторона древнего Китая: не военная и не парадная, а более чувственная, эстетичная, почти личная. После Терракотовой армии этот переход воспринимается очень красиво: от подземного войска - к воде, горам и истории любви.
Вечером нас ждёт шоу Песнь бесконечной тоски. Это масштабная постановка под открытым небом, где сама локация становится частью сцены: гора, вода, свет, музыка, движение, костюмы и пространство соединяются в один большой вечерний образ.
Этот день остаётся в памяти как большой исторический аккорд. Утром - древняя армия, которая пережила тысячелетия. Днём - дворец, вода и легенда. Вечером - шоу, где история превращается в свет, музыку и движение.
Путь в Чжанцзяцзе: горы, туман, тишина
После насыщенных исторических дней мы меняем ритм и летим в Чжанцзяцзе. Это важный поворот маршрута. Позади остаются дворцы, стены, древние кварталы, Терракотовая армия и вечерний Сиань. Впереди - горы, туман, зелень, высота и природные пейзажи, которые трудно сравнить с чем-то привычным.
Чжанцзяцзе - это уже другой Китай. Здесь меньше городской плотности и больше воздуха. Меньше парадной истории и больше природного масштаба. Это место, где скалы выглядят почти нереально: вертикальные каменные столбы, леса, туман, глубина ущелий и невероятные панорамы.
В Чжанцзяцзе мы остановимся на три ночи в Hampton by Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain 4*. Отель расположен напротив станции канатной дороги на гору Тяньмэньшань, поэтому на следующий день мы сможем начать знакомство с природой региона без долгой дороги по городу. Нас ждут современные просторные номера, привычный уровень сервиса международной сети и завтраки в формате шведского стола. Это удобное место для полноценного отдыха после перелёта и насыщенных дней в горах.
В этот день мы не перегружаем программу. После перелёта важно спокойно заселиться, отдохнуть, переключиться и почувствовать новую главу путешествия. Хороший маршрут - это не только сильные локации, но и правильный ритм между ними. Поэтому день в Чжанцзяцзе становится мягкой паузой перед двумя большими природными днями.
Впереди нас ждут Тяньмэньшань, Небесные врата, канатная дорога, стеклянные участки маршрута, 999 ступеней, лифт Байлун, парк Юаньцзяцзе и те самые горы, которые часто называют прототипами Аватара. Но сегодня важно не бежать вперёд, а дать себе время перейти из исторического Китая в природный.
После Пекина и Сианя особенно ясно ощущается, как сильно страна умеет менять масштаб. Ещё недавно мы стояли у алых ворот Запретного города, шли по Великой стене и смотрели на тысячи терракотовых воинов. Теперь всё становится тише, мягче и просторнее. На смену императорскому камню приходит горный воздух.
Этот день нужен, чтобы восстановиться, выдохнуть и настроиться на то, что завтра начнётся одна из самых зрелищных частей маршрута. Китай снова изменит форму - и покажет себя через высоту, туман и фантастическую природу.
Тяньмэньшань и путь к Небесным вратам
Сегодня нас ждёт один из самых зрелищных дней путешествия. Мы отправимся на гору Тяньмэньшань, где дорога проходит среди облаков, горных лесов, отвесных склонов и панорам, от которых сложно отвести взгляд.
Знакомство с Тяньмэньшань начнётся с подъёма по одной из самых протяжённых горных канатных дорог в мире. Кабина постепенно поднимается над городом, и привычный пейзаж остаётся далеко внизу. Впереди появляются покрытые лесом склоны, извилистые дороги, глубокие ущелья и вершины, скрывающиеся в облаках.
Уже сам подъём становится отдельным впечатлением маршрута. Чем выше мы поднимаемся, тем больше открывается пространство, а городской шум сменяется тишиной и горным воздухом.
На вершине мы отправимся по живописным тропам Тяньмэньшань. Маршрут проходит вдоль склонов, поэтому панорама будет меняться почти с каждым поворотом. Нас ждут лесные участки, обзорные площадки и дорожки над ущельями, откуда особенно хорошо ощущается масштаб гор.
Одной из самых ярких частей прогулки станут стеклянные тропы над пропастью. Под ногами открывается высота, вокруг поднимаются горы, а далеко внизу лежат леса и долины. Конструкция полностью безопасна, но первые шаги по прозрачной поверхности всё равно дарят особенное волнение.
Каждый сможет пройти этот участок в комфортном темпе. Здесь не нужно торопиться или доказывать себе смелость. Можно постепенно привыкнуть к высоте, остановиться у края и рассмотреть пейзаж, который невозможно увидеть с обычной смотровой площадки.
Главным событием дня станут Небесные врата, огромная природная арка, образовавшаяся внутри горы. Она кажется входом в другой мир и давно стала одним из самых узнаваемых символов Чжанцзяцзе.
К арке ведёт знаменитая лестница из 999 ступеней. Подъём потребует сил, поэтому каждый сможет выбрать подходящий для себя ритм и делать остановки. С каждой новой ступенью Небесные врата становятся ближе, а панорама за спиной раскрывается всё шире.
Этот подъём превращает красивую локацию в личное достижение. Вы не просто увидите Небесные врата издалека, а подойдёте к ним сами, почувствуете масштаб скалы и окажетесь внутри одного из самых необычных природных мест Китая.
Наверху мы сделаем паузу, чтобы перевести дыхание, оглянуться на пройденный путь и сохранить этот момент. Вокруг будут горы, облака и простор, ради которого стоит преодолеть сотни ступеней.
Сегодня нас ждут высота, горный воздух, стеклянные тропы и легендарные Небесные врата. Это день, после которого Чжанцзяцзе останется в памяти не только красивыми фотографиями, но и сильным ощущением, что вы смогли выйти за пределы привычного.
Лифт Байлун и каменные горы Аватара
Сегодня нас ждёт самая фантастическая природа Чжанцзяцзе и один из самых впечатляющих дней всего путешествия. Мы увидим знаменитые каменные столбы, покрытые зеленью, глубокие ущелья и вершины, которые словно парят над облаками.
Если вчера Тяньмэньшань раскрывался через высоту, горные тропы и Небесные врата, то сегодня пейзаж станет совершенно другим. Перед нами появятся тысячи вертикальных скал, между которыми стелется туман, растут леса и открываются панорамы, напоминающие декорации фантастического фильма.
Наше знакомство с национальным парком начнётся с подъёма на лифте Байлун. Он движется вдоль отвесной скалы и за несколько минут поднимает гостей на высоту более трёхсот метров.
Сначала перед глазами находится каменная стена, а затем пространство неожиданно раскрывается. Внизу остаются леса и ущелья, впереди появляются скальные вершины, а привычное ощущение масштаба полностью меняется. Уже сам подъём становится ярким событием этого дня.
Далее мы отправимся на прогулку по парку Юаньцзяцзе, одному из самых известных районов Чжанцзяцзе. Маршрут проходит по оборудованным тропам и обзорным площадкам, откуда открываются лучшие виды на каменные столбы и глубокие долины.
Здесь хочется идти медленнее и внимательно смотреть по сторонам. Практически за каждым поворотом появляется новый пейзаж. Скалы меняют форму, облака движутся между вершинами, зелень покрывает отвесные стены, а ущелья кажутся почти бесконечными.
Одной из главных точек станет гора Южная Небесная Колонна, которую после выхода фильма стали называть горой Аватара. Именно эти пейзажи чаще всего связывают с парящими горами Пандоры.
Однако вживую Чжанцзяцзе производит гораздо более сильное впечатление, чем на фотографиях или экране. Здесь всё настоящее. Под ногами лежит древний камень, между скалами движется туман, вокруг растёт лес, а вершины уходят далеко вверх и вниз.
Юаньцзяцзе невозможно увидеть одним взглядом. Этот ландшафт раскрывается постепенно, через высоту, глубину, тишину и постоянно меняющийся свет. Иногда облака полностью скрывают отдельные вершины, а через несколько минут они снова появляются и выглядят уже совершенно иначе.
У нас будет достаточно времени, чтобы пройти по маршруту в комфортном темпе, остановиться на обзорных площадках, сделать фотографии и просто побыть внутри этого необычного природного пространства.
Сегодня не придётся специально искать красивый кадр. Почти каждая точка здесь выглядит как готовая композиция. Но фотографии передают лишь часть впечатления. Главное остаётся в ощущении масштаба, которое возникает, когда вы стоите среди скал и понимаете, насколько грандиозным может быть природный ландшафт.
После императорских дворцов, древних стен, Терракотовой армии и оживлённых городов Китай покажет нам ещё одну сторону своего характера. Сильную, дикую и почти фантастическую природу, где камень, лес, туман и высота складываются в пейзаж, который сложно сравнить с чем-то привычным.
Этот день станет одной из главных эмоций всего маршрута. Вы не просто увидите знаменитые горы Аватара, а окажетесь внутри мира, который раньше казался возможным только в кино.
Знакомство с Шанхаем, Бунд, Пудун, город будущего
После гор Чжанцзяцзе мы снова меняем масштаб и летим в Шанхай. Это один из самых ярких контрастов всего маршрута. Ещё вчера вокруг были каменные столбы, туман, горные тропы и природная тишина. Сегодня нас встречают небоскрёбы, вода, исторические фасады и огни одного из самых впечатляющих мегаполисов Азии.
Шанхай с первых минут создаёт ощущение скорости, высоты и большого современного мира. После императорского Пекина, древнего Сианя и фантастической природы Чжанцзяцзе он становится финальной главой нашего путешествия по Китаю. Здесь прошлое и будущее соединяются в одном городском пейзаже.
После перелёта мы заселяемся на две ночи в Atour Hotel Shanghai The Bund Yuyuan Subway Station 4*. Это новый современный отель, открытый в 2025 году в центральном районе Хуанпу. Отель относится к повышенной линейке бренда Atour 3.6 и станет комфортной точкой завершения нашего большого маршрута по Китаю.
Отель расположен всего в нескольких минутах ходьбы от сада Юйюань и одноимённой станции метро. Рядом находятся исторические кварталы, рестораны, магазины и набережная Бунд. Такое расположение позволяет быстро добираться до главных мест Шанхая и при желании самостоятельно продолжать знакомство с городом в свободное время.
После заселения у нас будет время отдохнуть, привести себя в порядок и переключиться на новый городской ритм. Шанхай сильно отличается от всего, что мы увидели раньше. Здесь Китай становится быстрым, сияющим, архитектурным и по настоящему футуристичным.
Вечером мы отправимся на набережную Бунд, одно из самых узнаваемых мест Шанхая. Именно после заката город раскрывается особенно эффектно. На одном берегу реки расположены исторические здания европейской архитектуры. На противоположной стороне сияет деловой район Пудун с футуристическими башнями, небоскрёбами и тысячами огней, отражающихся в воде.
Здесь особенно ясно чувствуется главный характер Шанхая. Старое и новое не спорят между собой, а существуют рядом, создавая один из самых выразительных городских видов Китая.
У нас будет время прогуляться вдоль воды, рассмотреть панораму, сделать фотографии и просто почувствовать атмосферу вечернего мегаполиса. После природной тишины Чжанцзяцзе этот город кажется почти нереальным, но уже через человеческий масштаб, созданный из стекла, света, скорости и высоты.
Этот вечер станет первым знакомством с Шанхаем и красивым итогом пройденного пути. За девять дней Китай уже раскрылся через императорские дворцы, Великую стену, Терракотовую армию и фантастические горы. Теперь он покажет нам своё будущее.
Юйюань, круиз по Хуанпу и императорский ужин-шоу
Утро мы начнём в саду Юйюань, месте, где шумный и стремительный Шанхай неожиданно становится тише. После вечерних огней Бунда нас встретят традиционные павильоны, каменные мостики, зеркальная вода, фигурные скалы, зелёные дворики и крыши с изогнутыми силуэтами.
Сад создавался как пространство гармонии, поэтому здесь каждая деталь занимает своё место. Камень символизирует устойчивость, вода добавляет движение, растения меняют настроение в зависимости от сезона, а дорожки и переходы постепенно открывают новые виды.
Мы прогуляемся среди павильонов и внутренних двориков, остановимся у прудов, рассмотрим резные элементы, изображения драконов и необычные каменные композиции. Юйюань не раскрывается одним взглядом. За каждым поворотом появляется новая перспектива, а небольшое пространство кажется удивительно глубоким и многослойным.
После величественных дворцов Пекина, древних стен Сианя и фантастических гор Чжанцзяцзе сад покажет нам тонкую и созерцательную сторону Китая. Здесь особенно хорошо чувствуется внимание китайской культуры к равновесию, символам и красоте повседневных деталей.
Во второй половине дня мы отправимся на круиз по реке Хуанпу. С воды Шанхай выглядит ещё более масштабным и выразительным.
С одного берега перед нами предстанет историческая набережная Бунд с её монументальными фасадами. На противоположной стороне поднимутся футуристические башни Пудуна, стеклянные небоскрёбы и знаменитая телебашня Восточная жемчужина.
Во время круиза город будет постепенно наполняться вечерним светом. Огни зданий отразятся в воде, по реке пройдут корабли, а перед нами раскроется панорама прошлого и будущего Шанхая.
Это один из лучших способов увидеть город целиком. Без спешки, городского шума и необходимости постоянно менять точку обзора. Мы сможем рассматривать архитектуру, фотографировать панорамы и наблюдать, как Шанхай превращается в сияющий мегаполис.
Главным событием вечера станет императорский пир с иммерсивной шоу программой. Это не просто заключительный ужин, а полноценное культурное представление, которое перенесёт нас в атмосферу королевских банкетов древнего Китая.
С первых минут мы окажемся внутри пространства, оформленного в стиле величественного императорского дворца. Алые ворота, позолоченные карнизы, резные колонны, шелковые драпировки и ковры с традиционными облачными узорами создают ощущение, будто за дверями современного Шанхая скрывается другая эпоха.
Каждая деталь интерьера отсылает к культуре древних китайских династий. Свет, мебель, архитектурные элементы и оформление залов собраны так, чтобы история не оставалась декорацией, а окружала гостей на протяжении всего вечера.
Во время ужина нас ждут блюда премиальной китайской кухни, вдохновлённые традициями императорского стола. Подача станет частью представления. Внешний вид блюд, посуда, последовательность подачи и церемониальный этикет помогут почувствовать, как мог проходить торжественный банкет при китайском дворе.
Гастрономическая часть будет сопровождаться танцевальными постановками, классической музыкой и культурными представлениями эпохи Тан. Артисты в исторических костюмах оживят образы древнего Китая, а пространство ресторана превратится в сцену, где действие происходит совсем рядом с гостями.
Здесь кухня соединяется с театром, музыка с историей, а традиционный этикет с современным форматом иммерсивного представления. Мы не просто наблюдаем шоу со стороны, а становимся частью большого китайского праздника.
По желанию можно будет дополнить впечатление традиционным костюмом и макияжем. Такой образ позволит ещё глубже погрузиться в атмосферу вечера и сохранить необычные фотографии на память о путешествии.
Императорский пир станет ярким финальным аккордом нашего маршрута. За одним вечером соединятся гастрономия, древняя культура, сценическое искусство, музыка и великолепие китайских дворцов.
Этот день соберёт разные настроения Шанхая в одну цельную историю. Утром нас ждут тишина и гармония сада Юйюань. Затем город раскроется через воду, архитектуру и огни Хуанпу. А вечером мы перенесёмся на тысячелетия назад и завершим путешествие за императорским столом.
Красивый, насыщенный и торжественный финал одиннадцати дней в Китае, за которые страна показала нам свои древние столицы, великие памятники, фантастическую природу и города будущего.
Прощание с Китаем и красивый путь домой
После завтрака мы спокойно завершаем путешествие. Без суеты, без лишних задач и ощущения, что нужно срочно что-то успеть. Трансфер в аэропорт уже организован, маршрут пройден, чемоданы собраны, а внутри остаётся редкое чувство большого путешествия.
Этот день не перегружен программой, и в этом есть своя правильность. После 11 дней, в которых были города, стены, дворцы, древние армии, горы, стеклянные маршруты, вечерние шоу, круиз и Шанхай, важно оставить немного воздуха для прощания. Не закрывать путешествие резко, а дать ему спокойно завершиться.
За эти дни Китай успевает раскрыться в нескольких совершенно разных состояниях. Сначала - Пекин с императорским масштабом, Запретным городом, хутунами, холмом Цзиншань и Великой стеной. Потом - Сиань с древней крепостной стеной, мусульманским кварталом, Терракотовой армией, дворцом Хуацин и вечерним шоу у горы Лишань.
Затем маршрут переходит в Чжанцзяцзе, где Китай становится природным и почти фантастическим: Тяньмэньшань, Небесные врата, стеклянные участки, 999 ступеней, лифт Байлун, парк Юаньцзяцзе и горы Аватара. А в финале приходит Шанхай: Бунд, Пудун, Юйюань, Хуанпу, огни, вода и ощущение будущего.
Это путешествие про страну, которая за 11 дней успевает быть древней, торжественной, шумной, природной, технологичной, гастрономической и очень живой. Здесь каждый город меняет интонацию маршрута, и именно поэтому поездка ощущается цельной историей.
В аэропорт мы уезжаем уже с другим ощущением масштаба. Китай после такого маршрута становится незабываемым опытом. Финал получается светлым, собранным и без суеты.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 10 ночей в отелях 4* по всему маршруту
- Пекин, 3 ночи. Atour Hotel Beijing Qianmen Street 4
- Сиань, 2 ночи. Hampton by Hilton Xi’an Bell Tower 4
- Чжанцзяцзе, 3 ночи. Hampton by Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain 4
- Шанхай, 2 ночи. Atour Hotel Shanghai The Bund Yuyuan Subway Station 4
- Завтраки в отелях все дни кроме дня прилета
- Организованные ужины, которые знакомят с кухней разных регионов Китая. Вам не придётся самостоятельно искать рестораны, разбираться с меню и решать, куда отправиться после насыщенной программы
- Традиционный ужин Hot Pot в Пекине
- Императорский пир с шоу-программой в Шанхае. Премиальная китайская кухня соединится с историческими интерьерами, танцевальными постановками, классической музыкой и традициями королевских банкетов древнего Китая
- Скоростной поезд из Пекина в Сиань. Билет в комфортном классе уже входит в стоимость. Это удобный способ преодолеть большое расстояние и одновременно познакомиться с современной транспортной системой Китая
- Внутренний перелёт из Сианя в Чжанцзяцзе. Авиабилет и провоз багажа включены
- Внутренний перелёт из Чжанцзяцзе в Шанхай. Авиабилет и провоз багажа также входят в стоимость
- Все трансферы по программе. Мы организуем встречу, переезды между аэропортами, вокзалами, отелями и основными локациями. Вам не нужно искать такси, проверять адреса или самостоятельно выстраивать логистику в незнакомой стране
- Все основные входные билеты по маршруту. Посещение заявленных достопримечательностей уже включено в стоимость. Не придётся отдельно покупать билеты, разбираться с китайскими сервисами или переживать, что нужное время окажется недоступно
- Полная организация путешествия. Мы заранее бронируем отели, транспорт, внутренние перелёты, входные билеты, рестораны и вечерние программы. Все элементы маршрута связаны между собой, поэтому гостям остаётся только проживать путешествие
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Пекина и обратно из Шанхая
- Обеды во время путешествия
- Традиционный костюм и макияж во время императорского пира
Визы
Для граждан Российской Федерации виза в Китай для участия в этом туре не требуется.
Владельцы обычных российских заграничных паспортов могут въезжать в Китай с туристическими целями и находиться в стране до 30 дней без оформления визы. Продолжительность нашего путешествия составляет 11 дней, поэтому программа полностью соответствует условиям безвизового въезда.
Для поездки потребуется действующий заграничный паспорт. Срок его действия должен покрывать весь период пребывания в Китае.
Предварительно подавать заявление в Посольство или Консульство КНР не нужно.
Для несовершеннолетних граждан России действуют такие же условия въезда, как для взрослых.