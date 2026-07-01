Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой необходимо оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
Прибытие, прогулка по Старому городу Пекина
Встретим вас и доставим в отель. У вас будет время отдохнуть, а затем пообедаем и погуляем в Старом городе. Увидим Барабанную башню, традиционные домики и озеро Хоухай, заглянем в сувенирную лавку. На ужин попробуем утку по-пекински в ресторане.
Зимний императорский дворец и свободное время
Сегодня исследуем Зимний императорский дворец — погрузимся в атмосферу дворцовой жизни, истории и традиций китайских правителей. После обеда у вас будет время, чтобы погулять, пройтись по магазинам и отдохнуть. Вечером желающие посетят цирковое шоу «Кун-фу», сочетающее боевые искусства, акробатику и философию Востока.
Великая Китайская стена
Отправимся к Великой Китайской стене. Увидим одно из самых грандиозных сооружений мира, прогуляетесь по древним укреплениям и насладитесь панорамными видами. По желанию поедем в Олимпийский парк. Вечером — свободное время.
Летний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм Неба
Посетим Летний императорский дворец — величественный комплекс с озёрами, павильонами и садами, где можно прочувствовать атмосферу роскошной жизни. После обеда осмотрим ламаистский храм — монастырь Юнхэгун тибетского буддизма (школы Гелуг), а ещё увидим Храм Неба, где императоры династий Мин и Цин молились о богатом урожае.
Переезд в Сиань
Отправимся в Сиань на скоростном поезде. По прибытии — трансфер в отель.
Барабанная и Колокольная башни, Древняя городская стена
Утром прогуляемся по городу. Увидим Барабанную и Колокольную башни 14 века. В древности они управляли ритмом Сианя: колокол извещал о начале дня, а удары барабана — о закрытии городских ворот.
Осмотрим Древнюю городскую стену — одну из старейших, крупнейших и лучше всего сохранившихся военных оборонительных систем в мире. Она полностью окружает старый центр города прямоугольным кольцом.
Терракотовая армия
Сегодня встретимся с Терракотовой армией — тысячью глиняных воинов, которые охраняют покой первого императора Китая. После обеда у вас будет свободное время. Вечером желающих ждёт экскурсия «Ночной Сиань» на автобусе.
Переезд в Шанхай
Утром — время на шопинг. А затем на поезде отправимся в Шанхай. Вечером разместимся в отеле.
Сад Радости и набережная Бунд
Прогуляемся по центру Шанхая. Заглянем в Сад Радости — эталон традиционного ландшафтного искусства эпохи Мин. Здесь расположены искусственные скалы, извилистые мосты, пруды с золотыми рыбками, пагоды и затейливые павильоны. Вечером пройдёмся по набережной Бунд, откуда открываются виды на сверкающие небоскрёбы и исторические здания — контраст прошлого и будущего.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение
|223 000 ₽
|Ребёнок 6-12 лет
|109 000 ₽
|1-местное размещение
|272 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Билеты на поезда Сиань-Шанхай, Пекин-Сиань
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
- Питание вне программы
- Входные билеты - €140
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за 1-местное размещение - 49 000 ₽