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Большая китайская триада: Пекин, Сиань и Шанхай с проживанием в отелях 4

Великая Китайская стена, Терракотовая армия, императорские дворцы, храмы и сады
Вы прочувствуете царскую атмосферу в императорских резиденциях в Пекине, прогуляетесь по Великой Китайской стене и окажетесь перед армией в тысячу глиняных воинов в Сиане. Насладитесь видами небоскрёбов и сделаете кадры
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в свете неона в Шанхае.

Мы выстроили программу так, чтобы вы увидели и прошлое, и будущее страны, исследовали древние и современные достопримечательности. Каждый день — новый контраст, новая эмоция, новое ощущение Китая. И никакой спешки — у вас останется время на самостоятельные прогулки, отдых и шопинг.

Большая китайская триада: Пекин, Сиань и Шанхай с проживанием в отелях 4
Большая китайская триада: Пекин, Сиань и Шанхай с проживанием в отелях 4
Большая китайская триада: Пекин, Сиань и Шанхай с проживанием в отелях 4

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой необходимо оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по Старому городу Пекина

Встретим вас и доставим в отель. У вас будет время отдохнуть, а затем пообедаем и погуляем в Старом городе. Увидим Барабанную башню, традиционные домики и озеро Хоухай, заглянем в сувенирную лавку. На ужин попробуем утку по-пекински в ресторане.

Прибытие, прогулка по Старому городу ПекинаПрибытие, прогулка по Старому городу ПекинаПрибытие, прогулка по Старому городу ПекинаПрибытие, прогулка по Старому городу Пекина
2 день

Зимний императорский дворец и свободное время

Сегодня исследуем Зимний императорский дворец — погрузимся в атмосферу дворцовой жизни, истории и традиций китайских правителей. После обеда у вас будет время, чтобы погулять, пройтись по магазинам и отдохнуть. Вечером желающие посетят цирковое шоу «Кун-фу», сочетающее боевые искусства, акробатику и философию Востока.

Зимний императорский дворец и свободное времяЗимний императорский дворец и свободное времяЗимний императорский дворец и свободное времяЗимний императорский дворец и свободное время
3 день

Великая Китайская стена

Отправимся к Великой Китайской стене. Увидим одно из самых грандиозных сооружений мира, прогуляетесь по древним укреплениям и насладитесь панорамными видами. По желанию поедем в Олимпийский парк. Вечером — свободное время.

Великая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стена
4 день

Летний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм Неба

Посетим Летний императорский дворец — величественный комплекс с озёрами, павильонами и садами, где можно прочувствовать атмосферу роскошной жизни. После обеда осмотрим ламаистский храм — монастырь Юнхэгун тибетского буддизма (школы Гелуг), а ещё увидим Храм Неба, где императоры династий Мин и Цин молились о богатом урожае.

Летний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм НебаЛетний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм НебаЛетний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм НебаЛетний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм НебаЛетний императорский дворец, монастырь Юнхэгун и Храм Неба
5 день

Переезд в Сиань

Отправимся в Сиань на скоростном поезде. По прибытии — трансфер в отель.

Переезд в СианьПереезд в Сиань
6 день

Барабанная и Колокольная башни, Древняя городская стена

Утром прогуляемся по городу. Увидим Барабанную и Колокольную башни 14 века. В древности они управляли ритмом Сианя: колокол извещал о начале дня, а удары барабана — о закрытии городских ворот.

Осмотрим Древнюю городскую стену — одну из старейших, крупнейших и лучше всего сохранившихся военных оборонительных систем в мире. Она полностью окружает старый центр города прямоугольным кольцом.

Барабанная и Колокольная башни, Древняя городская стенаБарабанная и Колокольная башни, Древняя городская стенаБарабанная и Колокольная башни, Древняя городская стена
7 день

Терракотовая армия

Сегодня встретимся с Терракотовой армией — тысячью глиняных воинов, которые охраняют покой первого императора Китая. После обеда у вас будет свободное время. Вечером желающих ждёт экскурсия «Ночной Сиань» на автобусе.

Терракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армия
8 день

Переезд в Шанхай

Утром — время на шопинг. А затем на поезде отправимся в Шанхай. Вечером разместимся в отеле.

Переезд в ШанхайПереезд в ШанхайПереезд в ШанхайПереезд в Шанхай
9 день

Сад Радости и набережная Бунд

Прогуляемся по центру Шанхая. Заглянем в Сад Радости — эталон традиционного ландшафтного искусства эпохи Мин. Здесь расположены искусственные скалы, извилистые мосты, пруды с золотыми рыбками, пагоды и затейливые павильоны. Вечером пройдёмся по набережной Бунд, откуда открываются виды на сверкающие небоскрёбы и исторические здания — контраст прошлого и будущего.

Сад Радости и набережная БундСад Радости и набережная БундСад Радости и набережная БундСад Радости и набережная БундСад Радости и набережная Бунд
10 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение223 000 ₽
Ребёнок 6-12 лет109 000 ₽
1-местное размещение272 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на поезда Сиань-Шанхай, Пекин-Сиань
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
  • Питание вне программы
  • Входные билеты - €140
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за 1-местное размещение - 49 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 14:00, возможно другое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Шанхая, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 88 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
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что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Пекина

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