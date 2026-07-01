Утром прогуляемся по городу. Увидим Барабанную и Колокольную башни 14 века. В древности они управляли ритмом Сианя: колокол извещал о начале дня, а удары барабана — о закрытии городских ворот.

Осмотрим Древнюю городскую стену — одну из старейших, крупнейших и лучше всего сохранившихся военных оборонительных систем в мире. Она полностью окружает старый центр города прямоугольным кольцом.