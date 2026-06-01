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Описание тура

Китай — это путешествие, в котором за одну поездку ты проживаешь сразу несколько миров.

Ты пройдёшься по императорским дворцам Пекина и увидишь величие Запретного города, где аромат хрустящей пекинской утки завораживают, поднимешься на Великую Китайскую стену и почувствуешь настоящий масштаб страны. Окажешься среди тысяч воинов Терракотовой армии, где история перестаёт быть просто словами.

А потом Китай резко сменит декорации: горы Чжанцзяцзе, будто сошедшие с экрана Аватара, стеклянные тропы над пропастями и канатные дороги, уходящие в облака. И, наконец, Шанхай — город будущего с небоскрёбами, огнями и энергией, которая не останавливается ни на секунду.

Это путешествие про контрасты: древность и технологии, шумные мегаполисы и тишину гор, уличную еду и гастрономические открытия. Про эмоции, которые сменяют друг друга каждый день — и остаются с тобой надолго.