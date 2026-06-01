Описание тура
Китай — это путешествие, в котором за одну поездку ты проживаешь сразу несколько миров.
Ты пройдёшься по императорским дворцам Пекина и увидишь величие Запретного города, где аромат хрустящей пекинской утки завораживают, поднимешься на Великую Китайскую стену и почувствуешь настоящий масштаб страны. Окажешься среди тысяч воинов Терракотовой армии, где история перестаёт быть просто словами.
А потом Китай резко сменит декорации: горы Чжанцзяцзе, будто сошедшие с экрана Аватара, стеклянные тропы над пропастями и канатные дороги, уходящие в облака. И, наконец, Шанхай — город будущего с небоскрёбами, огнями и энергией, которая не останавливается ни на секунду.
Это путешествие про контрасты: древность и технологии, шумные мегаполисы и тишину гор, уличную еду и гастрономические открытия. Про эмоции, которые сменяют друг друга каждый день — и остаются с тобой надолго.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Пекин
Добро пожаловать в Пекин — город, где императоры правили миром, а история ощущается буквально под ногами.
После того, как оставим чемоданы в отеле и позавтракаем, с ходу отправляемся туда, куда раньше не ступала нога простого смертного — в Запретный город. Огромный, величественный, с тысячами залов и дворцов, он до сих пор хранит тайны династий. Поднимаемся на холм Цзиншань, чтобы посмотреть на самую красивую панораму Запретного города.
После императорской роскоши резко меняем декорации и ныряем в старый Пекин — в хутуны. Узкие улочки, дворики, жизнь как она есть: кто-то играет в маджонг, кто-то сушит бельё, а кто-то готовит ужин прямо у двери. Это контраст с парадным Пекином — живой, шумный и очень настоящий.
А вечером — ужинаем в одном из кафе на улочках Пекина и отправляемся в отель отдыхать.
Ещё мощнее - Великая стена
С утра едем к символу Китая, который невозможно переоценить — Великая Китайская стена. Она тянется по горам, уходит за горизонт и заставляет почувствовать масштаб страны. Будем гулять, подниматься, фотографировать и ловить тот самый момент я здесь, и это реально.
Возвращаемся в город и обедаем легендарной классикой — уткой по-пекински.
Хрустящая кожа, нежное мясо, тонкие блинчики, соусы — целый ритуал, где важно всё: от нарезки до того, как ты собираешь свой идеальный кусочек. Это не просто ужин, а один из главных гастрономических символов Китая.
Время выбирать свой Пекин
После насыщенных дней включаем режим свободы. Сегодня можно не спешить, не бежать за программой, а прожить город так, как хочется именно тебе.
Хочешь максимум эмоций? Тогда курс на Юниверсал — место, где детские мечты внезапно становятся реальностью. Это тот самый парк, где можно оказаться в мире Гари Потер, пройтись по Хогсмиду, попробовать сливочное пиво и на пару часов забыть, что ты вообще-то взрослый человек. Не зря это называют мечтой миллениалов.
А если душа просит другого настроения — идём в Спа. Китай умеет расслаблять: массажи, горячие бассейны, тишина и ощущение, что время замедлилось. Идеальный способ перезагрузиться после всех впечатлений.
Или отправляемся за покупками-по магазинам. В Пекине много современных торговых центров, где можно найти всё: от локальных брендов до неожиданных дизайнерских вещей. Здесь легко потеряться и это часть удовольствия
Все активности выбираются по желанию, билеты в Спа и в парк Юниверсал покупаются отдельно.
А вечером — смена декораций. Садимся на поезд Пекин — Сиань. Уже завтра открываем новую главу путешествия.
Сиань
Добро пожаловать в Сиань — город, где история буквально выходит из-под земли.
Главная причина приехать сюда — Терракотовая армия.
Ты заходишь — и замираешь. Тысячи воинов, и ни одного одинакового. Масштаб, от которого мурашки, и ощущение, что история вдруг стала реальностью.
После — прогулка по Сианю: старые улицы, рынки, запах специй и тот самый живой Китай без декораций.
Вечером идем на прогулку по городской стене Сиани, с которой город видно как на ладони и он переливается десятками огней.
Чжанцзяцзе-меняем декорации на что-то нереальное
Утром вылетаем из Сиани в Чжанцзяцзе — место, где природа будто решила немного переборщить с фантазией. Оставляем вещи в отеле и завтракаем.
Едем в национальный лесной парк Чжанцзяцзе.
Это те самые скалы, которые вдохновили Аватара. Каменные столбы, уходящие в облака, туман, который делает всё ещё более нереальным — ощущение, что ты внутри фильма.
И ещё один аттракцион — открытый лифт Байлун. Стеклянный, встроенный прямо в скалу, он поднимает тебя на высоту, от которой перехватывает дыхание.
Здесь уже не нужно ничего объяснять. Ты просто стоишь, смотришь — и запоминаешь.
После активного дня отдыхаем в отеле, пробуем в ресторане блюда локальной кухни.
Тот самый Китай, который на заставках
Второй день в Чжанцзацзе - нас ждет проверка на смелость — стеклянный мост над пропастью. Шаг — и под тобой только воздух и горы. Адреналин гарантирован.
Затем отправляемся на гору Тяньмэнь. Поднимаемся по канатной дороге, которая тянется над горами и уходит в облака. Чем выше — тем меньше верится, что это происходит на самом деле. Перед нами открываются Небесные врата — гигантская арка в скале, будто портал в другой мир.
Ужинаем в ресторане и отправляемся в аэропорт.
Шанхай: город, который живёт на скорости света
Просыпаемся в Шанхае — и сразу попадаем в другой Китай. Более современный, дерзкий, но при этом с атмосферными уголками, где время будто остановилось. Начинаем с той самой открыточной части — старый город и сад Сад Юйюань. Деревянные дома, изогнутые крыши, красные фонари — тот самый атмосферный Китай, который хочется фотографировать на каждом шагу. После сада Юйюань отправляемся на шоппинг по знаменитым шанхайским торговым центрам и Нанкин-роуд, одной из самых оживлённых улиц Азии. Свет, движение, энергия — Шанхай не умеет иначе. Вечером - идеальный финал. Круиз по реке Хуанпу. Город загорается огнями, отражается в воде, и ты просто стоишь и смотришь, как всё это происходит вокруг тебя.
Свобода, удовольствия и красивый финал
Этот день посвящаем Шанхайскому Диснейленду - здесь есть, что посмотреть и можно окунуться в детство! Завораживающие краски, любимые герои, невероятные аттракционы и вечернее шоу с салютом - каждый сантиметр парка наполнен эмоциями!
Ужин, разговоры, финальные эмоции И для тех, кто не готов прощаться — коктейльные бары Шанхая. Стильные, атмосферные, с видом на город, который не засыпает.
Домой или можно еще чуть-чуть
Для кого-то это финал — вылет домой с чемоданом впечатлений, фотографий и историй, которые ещё долго будут всплывать в разговорах.
А для тех, кто не готов отпускать Китай — есть идеальное продолжение. Перелёт на Хайнань.
И вот здесь начинается совсем другой ритм. Без спешки. Без планов. Только ты, море, пальмы и ощущение, что путешествие продолжается.
Три дня, чтобы выдохнуть после насыщенного маршрута: плавать, загорать, есть свежие морепродукты, гулять вдоль океана и просто наслаждаться моментом.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер с аэропорта в день начала и в день окончания тура с рекомендованного рейса. (Если вы приехали раньше начала тура или уезжаете позже, трансфер оплачиваете сами)
- Трансфер на экскурсии
- Двухместное проживание в отелях 3 и 4 звезды. Одноместное размещение оплачивается отдельно (около 30000 рублей)
- Завтраки в отелях, кроме дней с утренним перелётом
- Два внутренних перелёта
- Экскурсии: Запретный город, Великая Китайская стена, Терракотовая армия, Сад Юйюань, по древнему атмосферному Китаю
- Билеты в нац парк Чжанцзацзе, лифт байлун, канатная дорога
- Круиз по Хуанту
- Билет на поезд
- Услуги гида
- Услуги тревел-лидера
- Помощь в приобретении авиабилетов (подбор удобных рейсов)
- Информационная поддержка
Что не входит в цену
- Дополнительные экскурсии
- Завтраки, если нет в отеле, обеды, ужины 50000-60000 на 9 дней
- Вход в Universal Beijing Resort
- Императорский ужин и билеты на шоу
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
- Страховка
- Стоимость международного перелета 55000-70000
Визы
Виза не нужна