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Китайская симфония: Великая стена, сказочные горы, парки развлечений и мегаполисы

Китай - это путешествие, в котором за одну поездку ты проживаешь сразу несколько миров
Китайская симфония: Великая стена, сказочные горы, парки развлечений и мегаполисыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китайская симфония: Великая стена, сказочные горы, парки развлечений и мегаполисыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китайская симфония: Великая стена, сказочные горы, парки развлечений и мегаполисыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Китай — это путешествие, в котором за одну поездку ты проживаешь сразу несколько миров.

Ты пройдёшься по императорским дворцам Пекина и увидишь величие Запретного города, где аромат хрустящей пекинской утки завораживают, поднимешься на Великую Китайскую стену и почувствуешь настоящий масштаб страны. Окажешься среди тысяч воинов Терракотовой армии, где история перестаёт быть просто словами.

А потом Китай резко сменит декорации: горы Чжанцзяцзе, будто сошедшие с экрана Аватара, стеклянные тропы над пропастями и канатные дороги, уходящие в облака. И, наконец, Шанхай — город будущего с небоскрёбами, огнями и энергией, которая не останавливается ни на секунду.

Это путешествие про контрасты: древность и технологии, шумные мегаполисы и тишину гор, уличную еду и гастрономические открытия. Про эмоции, которые сменяют друг друга каждый день — и остаются с тобой надолго.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Пекин

Добро пожаловать в Пекин — город, где императоры правили миром, а история ощущается буквально под ногами.

После того, как оставим чемоданы в отеле и позавтракаем, с ходу отправляемся туда, куда раньше не ступала нога простого смертного — в Запретный город. Огромный, величественный, с тысячами залов и дворцов, он до сих пор хранит тайны династий. Поднимаемся на холм Цзиншань, чтобы посмотреть на самую красивую панораму Запретного города.

После императорской роскоши резко меняем декорации и ныряем в старый Пекин — в хутуны. Узкие улочки, дворики, жизнь как она есть: кто-то играет в маджонг, кто-то сушит бельё, а кто-то готовит ужин прямо у двери. Это контраст с парадным Пекином — живой, шумный и очень настоящий.

А вечером — ужинаем в одном из кафе на улочках Пекина и отправляемся в отель отдыхать.

Добро пожаловать в ПекинДобро пожаловать в ПекинДобро пожаловать в Пекин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ещё мощнее - Великая стена

С утра едем к символу Китая, который невозможно переоценить — Великая Китайская стена. Она тянется по горам, уходит за горизонт и заставляет почувствовать масштаб страны. Будем гулять, подниматься, фотографировать и ловить тот самый момент я здесь, и это реально.

Возвращаемся в город и обедаем легендарной классикой — уткой по-пекински.

Хрустящая кожа, нежное мясо, тонкие блинчики, соусы — целый ритуал, где важно всё: от нарезки до того, как ты собираешь свой идеальный кусочек. Это не просто ужин, а один из главных гастрономических символов Китая.

Ещё мощнее - Великая стенаЕщё мощнее - Великая стенаЕщё мощнее - Великая стена
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Время выбирать свой Пекин

После насыщенных дней включаем режим свободы. Сегодня можно не спешить, не бежать за программой, а прожить город так, как хочется именно тебе.

Хочешь максимум эмоций? Тогда курс на Юниверсал — место, где детские мечты внезапно становятся реальностью. Это тот самый парк, где можно оказаться в мире Гари Потер, пройтись по Хогсмиду, попробовать сливочное пиво и на пару часов забыть, что ты вообще-то взрослый человек. Не зря это называют мечтой миллениалов.

А если душа просит другого настроения — идём в Спа. Китай умеет расслаблять: массажи, горячие бассейны, тишина и ощущение, что время замедлилось. Идеальный способ перезагрузиться после всех впечатлений.

Или отправляемся за покупками-по магазинам. В Пекине много современных торговых центров, где можно найти всё: от локальных брендов до неожиданных дизайнерских вещей. Здесь легко потеряться и это часть удовольствия

Все активности выбираются по желанию, билеты в Спа и в парк Юниверсал покупаются отдельно.

А вечером — смена декораций. Садимся на поезд Пекин — Сиань. Уже завтра открываем новую главу путешествия.

Время выбирать свой ПекинВремя выбирать свой ПекинВремя выбирать свой Пекин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сиань

Добро пожаловать в Сиань — город, где история буквально выходит из-под земли.

Главная причина приехать сюда — Терракотовая армия.

Ты заходишь — и замираешь. Тысячи воинов, и ни одного одинакового. Масштаб, от которого мурашки, и ощущение, что история вдруг стала реальностью.

После — прогулка по Сианю: старые улицы, рынки, запах специй и тот самый живой Китай без декораций.

Вечером идем на прогулку по городской стене Сиани, с которой город видно как на ладони и он переливается десятками огней.

СианьСианьСиань
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чжанцзяцзе-меняем декорации на что-то нереальное

Утром вылетаем из Сиани в Чжанцзяцзе — место, где природа будто решила немного переборщить с фантазией. Оставляем вещи в отеле и завтракаем.

Едем в национальный лесной парк Чжанцзяцзе.

Это те самые скалы, которые вдохновили Аватара. Каменные столбы, уходящие в облака, туман, который делает всё ещё более нереальным — ощущение, что ты внутри фильма.

И ещё один аттракцион — открытый лифт Байлун. Стеклянный, встроенный прямо в скалу, он поднимает тебя на высоту, от которой перехватывает дыхание.

Здесь уже не нужно ничего объяснять. Ты просто стоишь, смотришь — и запоминаешь.

После активного дня отдыхаем в отеле, пробуем в ресторане блюда локальной кухни.

Чжанцзяцзе-меняем декорации на что-то нереальноеЧжанцзяцзе-меняем декорации на что-то нереальноеЧжанцзяцзе-меняем декорации на что-то нереальное
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Тот самый Китай, который на заставках

Второй день в Чжанцзацзе - нас ждет проверка на смелость — стеклянный мост над пропастью. Шаг — и под тобой только воздух и горы. Адреналин гарантирован.

Затем отправляемся на гору Тяньмэнь. Поднимаемся по канатной дороге, которая тянется над горами и уходит в облака. Чем выше — тем меньше верится, что это происходит на самом деле. Перед нами открываются Небесные врата — гигантская арка в скале, будто портал в другой мир.

Ужинаем в ресторане и отправляемся в аэропорт.

Тот самый Китай, который на заставкахТот самый Китай, который на заставкахТот самый Китай, который на заставках
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Шанхай: город, который живёт на скорости света

Просыпаемся в Шанхае — и сразу попадаем в другой Китай. Более современный, дерзкий, но при этом с атмосферными уголками, где время будто остановилось. Начинаем с той самой открыточной части — старый город и сад Сад Юйюань. Деревянные дома, изогнутые крыши, красные фонари — тот самый атмосферный Китай, который хочется фотографировать на каждом шагу. После сада Юйюань отправляемся на шоппинг по знаменитым шанхайским торговым центрам и Нанкин-роуд, одной из самых оживлённых улиц Азии. Свет, движение, энергия — Шанхай не умеет иначе. Вечером - идеальный финал. Круиз по реке Хуанпу. Город загорается огнями, отражается в воде, и ты просто стоишь и смотришь, как всё это происходит вокруг тебя.

Шанхай: город, который живёт на скорости светаШанхай: город, который живёт на скорости светаШанхай: город, который живёт на скорости света
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Свобода, удовольствия и красивый финал

Этот день посвящаем Шанхайскому Диснейленду - здесь есть, что посмотреть и можно окунуться в детство! Завораживающие краски, любимые герои, невероятные аттракционы и вечернее шоу с салютом - каждый сантиметр парка наполнен эмоциями!

Ужин, разговоры, финальные эмоции И для тех, кто не готов прощаться — коктейльные бары Шанхая. Стильные, атмосферные, с видом на город, который не засыпает.

Свобода, удовольствия и красивый финалСвобода, удовольствия и красивый финалСвобода, удовольствия и красивый финал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Домой или можно еще чуть-чуть

Для кого-то это финал — вылет домой с чемоданом впечатлений, фотографий и историй, которые ещё долго будут всплывать в разговорах.

А для тех, кто не готов отпускать Китай — есть идеальное продолжение. Перелёт на Хайнань.

И вот здесь начинается совсем другой ритм. Без спешки. Без планов. Только ты, море, пальмы и ощущение, что путешествие продолжается.

Три дня, чтобы выдохнуть после насыщенного маршрута: плавать, загорать, есть свежие морепродукты, гулять вдоль океана и просто наслаждаться моментом.

Домой или можно еще чуть-чутьДомой или можно еще чуть-чутьДомой или можно еще чуть-чуть
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер с аэропорта в день начала и в день окончания тура с рекомендованного рейса. (Если вы приехали раньше начала тура или уезжаете позже, трансфер оплачиваете сами)
  • Трансфер на экскурсии
  • Двухместное проживание в отелях 3 и 4 звезды. Одноместное размещение оплачивается отдельно (около 30000 рублей)
  • Завтраки в отелях, кроме дней с утренним перелётом
  • Два внутренних перелёта
  • Экскурсии: Запретный город, Великая Китайская стена, Терракотовая армия, Сад Юйюань, по древнему атмосферному Китаю
  • Билеты в нац парк Чжанцзацзе, лифт байлун, канатная дорога
  • Круиз по Хуанту
  • Билет на поезд
  • Услуги гида
  • Услуги тревел-лидера
  • Помощь в приобретении авиабилетов (подбор удобных рейсов)
  • Информационная поддержка
Что не входит в цену
  • Дополнительные экскурсии
  • Завтраки, если нет в отеле, обеды, ужины 50000-60000 на 9 дней
  • Вход в Universal Beijing Resort
  • Императорский ужин и билеты на шоу
  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы
  • Страховка
  • Стоимость международного перелета 55000-70000
Визы

Виза не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олеся
Олеся — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Олеся, однажды мне надоело сидеть в офисе и несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату - всё бросила и начала заниматься любимым делом: фитнес и путешествия. Опыт управленца помог
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мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена на живописные локации, активности и отдых, при этом всегда безопасна. В каждой стране и городе вы будете чувствовать себя как дома. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией!) Солнце светит всем на Планете, а особенно ярко в хорошей компании. Жду вас в путешествиях!

Тур входит в следующие категории Пекина

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