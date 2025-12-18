Экспресс-тур 2 в 1: Великая Китайская стена и экскурсия по Пекину
Исследовать участок Мутяньюй, побывать в Запретном городе и погулять по бывшему императорскому саду
Приглашаю вас в короткое, но яркое и интересное путешествие — я родился и вырос в Пекине и с радостью познакомлю вас с этим удивительным городом, приоткрою его тайны и погружу читать дальше
в историю столицы.
Вы побываете на Великой Китайской стене, пройдётесь по самой мощной оборонительной линии древности, узнаете, как создавался этот архитектурный шедевр, и сделаете фотографии.
Затем посетите Запретный город, услышите тайны придворной жизни, погуляете по парку Цзиншань — некогда императорскому саду. А ещё за ужином понаблюдаем за тем, как готовят и подают традиционное блюдо — утку по-пекински.
Описание тура
Организационные детали
Для прогулки по Великой Китайской стене лучше обуть кроссовки. Для заказа билетов в Запретный город понадобятся ваши паспортные данные.
Программа тура по дням
1 день
Великая Китайская стена, улица Ванфуцзин и ужин в традиционном ресторане
Заберём вас от вашего отеля и отправимся к Великой Китайской стене, на участок Мутяньюй. Дорога займёт около 1,5 часа. По прибытии поднимемся на фуникулёре к площадке, откуда откроются захватывающие виды на горные хребты и крепостные башни. Во время прогулки вы узнаете об истории строительства стены, её архитектурных особенностях и роли в обороне страны. Будет время, чтобы самостоятельно пройтись в своём темпе и сделать фотографии. Продолжительность — 4 часа.
Вернёмся в центр Пекина — на улицу Ванфуцзин. Это популярное место для прогулок и покупок, где вы сможете заглянуть в магазины, приобрести сувениры и почувствовать атмосферу современного мегаполиса. В завершение дня вас ждёт ужин в традиционном ресторане: вы попробуете знаменитую утку по-пекински, узнаете о способе её приготовления и правилах подачи.
2 день
Запретный город, парк Цзиншань и улица Цяньмэнь
После завтрака начнём пешеходную экскурсию по Запретному городу — крупнейшему дворцовому комплексу в мире, где в течение многих веков жили китайские императоры. Вы увидите величественные ворота, внутренние дворики и залы, узнаете о тонкостях архитектуры и секретах придворной жизни.
Затем нас ждёт парк Цзиншань — некогда императорский сад, разбитый на насыпанном из земли Запретного города холме. Поднявшись на вершину, вы сможете полюбоваться панорамой исторического центра Пекина. Во второй половине дня прогуляемся по улице Цяньмэнь, где сохранились здания начала 20 века.
Вечером доставим вас к вашему отелю. Наш тур на этом завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$240
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту на личном автомобиле гида (если участников не более 4)
Экскурсии по программе
Услуги гида, водителя
Что не входит в цену
Билеты до Пекина и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Если участников 4 и более, необходимо доплатить за трансфер на микроавтобусе (1300 юаней за 1 экскурсию на 10 часов), если участников больше 13, или на автобусе (1600 юаней за 1 экскурсию на 10 часов)
Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, 9:00, заберём вас от вашего отеля. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Пекин, доставим к вашему отелю, 19:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жора — ваш гид в Пекине
Здравствуйте!
Меня зовут Жора, я пекинец и сертифицированный переводчик CATI с опытом более 25 лет. Готов оказать вам наилучшие услуги по экскурсии в Пекине: встречу в аэропорту, доставлю в гостиницу, буду читать дальше
вашим личным гидом-переводчиком и водителем. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом, и с его достопримечательностями, такими как площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, Храм неба, Великая Китайская стена.
Расскажу вам об истории Пекина, его культуре и традициях. Сделаю ваше путешествие приятным и незабываемым, а также помогу с другими вопросами: бронированием отеля, трансфером, переводом.