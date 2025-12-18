Заберём вас от вашего отеля и отправимся к Великой Китайской стене, на участок Мутяньюй. Дорога займёт около 1,5 часа. По прибытии поднимемся на фуникулёре к площадке, откуда откроются захватывающие виды на горные хребты и крепостные башни. Во время прогулки вы узнаете об истории строительства стены, её архитектурных особенностях и роли в обороне страны. Будет время, чтобы самостоятельно пройтись в своём темпе и сделать фотографии. Продолжительность — 4 часа.

Вернёмся в центр Пекина — на улицу Ванфуцзин. Это популярное место для прогулок и покупок, где вы сможете заглянуть в магазины, приобрести сувениры и почувствовать атмосферу современного мегаполиса. В завершение дня вас ждёт ужин в традиционном ресторане: вы попробуете знаменитую утку по-пекински, узнаете о способе её приготовления и правилах подачи.