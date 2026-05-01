Уик-энд в Пекине в мини-группе: стена Симатай, город на воде Губэй и экскурсия по столице
Увидеть «дикий» участок Великой Китайской стены, посетить Запретный город и парк Цзиншань
Всего за 2 дня вы увидите как главные достопримечательности Пекина, так и локации, куда редко добираются путешественники. Мы покажем вам не самый известный участок Великой Китайской стены — Симатай.
удалось избежать реставрации, а ещё здесь часто снимали фильмы. Побываем в Губэе, воссозданном по примеру старинных усадеб провинции Чжэцзян.
Это настоящий портал в прошлое: вы осмотрите дома с черепичной крышей, арочные мосты, лавки ремесленников. А ещё посетим Запретный город и парк Цзиншань.
Желающие за доплату смогут попробовать утку по-пекински, насладиться чайной церемонией и посетить hotpot — интерактивную трапезу, во время которой вы сами варите еду в бульоне прямо на столе.
Не забудьте взять с собой паспорт.
Программа тура по дням
1 день
Великая Китайская стена и Губэй - город на воде
Встретим вас в Пекине и отправимся на чайную церемонию. Это не только благотворно влияет на состояние, но и поднимет настроение! Познакомимся с традициями чаепития и поедем к Великой Китайской стене. Мы посетим «дикий» участок — Симатай, который не подвергался реконструкции. Затем побываем в городе на воде — Губэй. Его построили недавно по подобию старинных поселений: арочные мосты, аутентичные дома с черепичной крышей и резными фасадами. На ужин вас ждёт утка по-пекински.
2 день
Запретный город, парк Цзиншань
Сегодня будем знакомиться с Пекином. Посетим Запретный город и погуляем по парку Цзиншань. На обед вас ждёт необычный опыт — hotpot. Это интерактивная трапеза, во время которой вы сами варите ингредиенты в бульоне прямо на столе. А после отправимся на акробатическое шоу. Активности оплачиваются отдельно. На этом наш тур завершён, мы доставим вас к вашему отелю.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Входной билет в парк Цзиншань
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Пекина и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Чайная церемония
Акробатическое шоу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля в пределах 4-й кольцевой дороги, 9:00. Возможно другое время по договорённости
Завершение: Пекин, ваш отель, 17:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1759 туристов
Добро пожаловать в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома.
Однажды я посмотрел читать дальшеуменьшить
фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», и один монолог произвёл на меня впечатление: «В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: дома, улицы и даже жизнь…». И мне захотелось продолжить: «Зато теперь совсем другое дело — в Пекине у вас есть верный друг — Олег, вам будет легко, как дома!»
Наша команда специализируется на экскурсиях по Запретному городу и Великой Китайской стене. Это не только самые знаковые достопримечательности страны, в них отражаются ключевые идеалы китайской цивилизации. В разных аспектах они раскрывают концепцию порядка и мудрость выживания, которые присущи нашей культуре. Мы с гордостью рассказываем о ней.
