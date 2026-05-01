Уик-энд в Пекине в мини-группе: стена Симатай, город на воде Губэй и экскурсия по столице

Увидеть «дикий» участок Великой Китайской стены, посетить Запретный город и парк Цзиншань
Всего за 2 дня вы увидите как главные достопримечательности Пекина, так и локации, куда редко добираются путешественники. Мы покажем вам не самый известный участок Великой Китайской стены — Симатай. Ему
читать дальше

удалось избежать реставрации, а ещё здесь часто снимали фильмы. Побываем в Губэе, воссозданном по примеру старинных усадеб провинции Чжэцзян.

Это настоящий портал в прошлое: вы осмотрите дома с черепичной крышей, арочные мосты, лавки ремесленников. А ещё посетим Запретный город и парк Цзиншань.

Желающие за доплату смогут попробовать утку по-пекински, насладиться чайной церемонией и посетить hotpot — интерактивную трапезу, во время которой вы сами варите еду в бульоне прямо на столе.

Уик-энд в Пекине в мини-группе: стена Симатай, город на воде Губэй и экскурсия по столице

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять с собой паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Великая Китайская стена и Губэй - город на воде

Встретим вас в Пекине и отправимся на чайную церемонию. Это не только благотворно влияет на состояние, но и поднимет настроение! Познакомимся с традициями чаепития и поедем к Великой Китайской стене. Мы посетим «дикий» участок — Симатай, который не подвергался реконструкции. Затем побываем в городе на воде — Губэй. Его построили недавно по подобию старинных поселений: арочные мосты, аутентичные дома с черепичной крышей и резными фасадами. На ужин вас ждёт утка по-пекински.

2 день

Запретный город, парк Цзиншань

Сегодня будем знакомиться с Пекином. Посетим Запретный город и погуляем по парку Цзиншань. На обед вас ждёт необычный опыт — hotpot. Это интерактивная трапеза, во время которой вы сами варите ингредиенты в бульоне прямо на столе. А после отправимся на акробатическое шоу. Активности оплачиваются отдельно. На этом наш тур завершён, мы доставим вас к вашему отелю.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входной билет в парк Цзиншань
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Чайная церемония
  • Акробатическое шоу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля в пределах 4-й кольцевой дороги, 9:00. Возможно другое время по договорённости
Завершение: Пекин, ваш отель, 17:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1759 туристов
Добро пожаловать в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома. Однажды я посмотрел
читать дальше

фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», и один монолог произвёл на меня впечатление: «В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: дома, улицы и даже жизнь…». И мне захотелось продолжить: «Зато теперь совсем другое дело — в Пекине у вас есть верный друг — Олег, вам будет легко, как дома!» Наша команда специализируется на экскурсиях по Запретному городу и Великой Китайской стене. Это не только самые знаковые достопримечательности страны, в них отражаются ключевые идеалы китайской цивилизации. В разных аспектах они раскрывают концепцию порядка и мудрость выживания, которые присущи нашей культуре. Мы с гордостью рассказываем о ней.

