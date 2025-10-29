У выхода из терминала вас встретит русскоговорящий представитель с табличкой. Он поможет с багажом, сопроводит до автомобиля и доставит вас в отель. В дороге вы можете расслабиться на удобных сиденьях и насладиться тишиной. Или задать водителю вопросы о городе и знаковых локациях.
Описание трансфер
Мы доставим вас в любую из популярных бухт: Саньявань, Дадунхай и Ялунвань. Маршрут зависит от расположения отеля. Также довезём в более отдалённые локации — Хайтанвань и Линшуй (условия для такой поездки уточните в переписке).
Дорога займёт от 30 до 90 минут, в зависимости от расстояния. Все заботы берём на себя — а вы отдыхаете.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Voyah Dreamer
- Стоимость указана за трансфер в отели, которые находятся в бухте Саньявань, Дадунхай и Ялунвань (независимо от времени прилёта). Стоимость трансфера в отдалённую бухту Хайтанвань и уезд Линшуй уточняйте в личной переписке
- С вами будет русскоговорящий водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту «Феникс»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1737 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 окт 2025
Всё отлично. Спасибо!
Artur
28 окт 2025
Абсолютно все прошло хорошо
И
Инна
28 окт 2025
Все отлично! Буду рекомендовать всем!
Виолетта
27 окт 2025
Все прошло замечательно! Нас дождались, несмотря на то, что сначала я перепутала время прилета, а потом еще и рейс задержали…
Встретил водитель с карточкой, помог с чемоданами.
Водитель был не русскоговорящий, но нам и не нужна была экскурсия после 16 часового перелета. А вот то, что нужнее массаж, он понял без слов и все включил😍
Г
Галина
23 окт 2025
Воспользовались трансфером от аэропорта до отеля. Встретили, отвезли все четко. Машина комфортная на другую мы и не рассчитывали. Цена, по сравнению с такси, конечно выше, но это оправдано! Когда ты
Евгения
Ответ организатора:
Здравствуйте Галина 😊 Благодарим вас, за оставленный отзыв 🌷
Н
Николай
19 окт 2025
Трансфер замечательный. Нас встретил русскоговорящий гид. Принял чемоданы, проводил до автомобиля, все рассказал и объяснил. В отель доставили с комфортом. Рекомендую данный трансфер в том числе за его цену.
П
Полина
19 окт 2025
Нас встретили в аэропорту в назначенное время и отвезли в отель. Цена соответствовала, поездка нас устроила и была комфортной. Единственное, что не соответствует указанному в описании: водитель был не русскоговорящий.
Евгения
Ответ организатора:
Благодарим вас, за оставленный отзыв 😊 Начался высокий сезон поэтому некоторые водители не русскоговорящие, но они очень хорошо проинструктированы 😊
А
Андрей
14 окт 2025
Водитель не говорил по-русски, в остальном все отлично
Юлия
3 окт 2025
Заказывала трансфер из аэропорта Феникс в Санье в отель для моей мамы, пожилой женщины, которая летела отдыхать самостоятельно. Организация на высшем уровне: Евгения, Анна и Борис держали со мной связь,
Евгения
Ответ организатора:
Здравствуйте Юлия!) Благодарим вас за оставленный отзыв)
А
Андрей
2 окт 2025
Просто рекомендую. Все было идеально
Э
Элина
2 сен 2025
Прекрасный трансфер, все вовремя, очень доброжелательно. Помогли, подсказали, в том числе в отеле
В
Виктория
2 авг 2025
Заказывали трансфер - все на высшем уровне! Машины потрясающие, водители тоже! Никого не искали, с вещами помогли!) общались через переводчик, хохотали и чудесно доехали до отеля!)
Однозначно буду рекомендовать и поедем с ними обратно в аэропорт!)
Н
Никита
31 июл 2025
Встреча и доставка прошла на высшем уровне! А так же оказали помощь при заселение, за что огромное спасибо!!! Рекомендую!
Евгения
Ответ организатора:
Благодарим вас за оставленный отзыв
