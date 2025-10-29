У выхода из терминала вас встретит русскоговорящий представитель с табличкой. Он поможет с багажом, сопроводит до автомобиля и доставит вас в отель. В дороге вы можете расслабиться на удобных сиденьях и насладиться тишиной. Или задать водителю вопросы о городе и знаковых локациях.

Описание трансфер

Мы доставим вас в любую из популярных бухт: Саньявань, Дадунхай и Ялунвань. Маршрут зависит от расположения отеля. Также довезём в более отдалённые локации — Хайтанвань и Линшуй (условия для такой поездки уточните в переписке).

Дорога займёт от 30 до 90 минут, в зависимости от расстояния. Все заботы берём на себя — а вы отдыхаете.

Организационные детали