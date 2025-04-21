Мои заказы

Аквапарки Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарки» в Санье на русском языке, цены от $26. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Билеты
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
«Весёлый день для всей семьи Окунитесь в атмосферу радости в аквапарке Atlantis Aquaventure»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$88 за билет
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань...
«Здесь прекрасно сочетаются природное спокойствие и яркие впечатления: долина горячих источников приглашает расслабиться, а аквапарк — испытать радость и веселье на воде»
$43.99 за билет
Входной билет в аквапарк Джунгли Амазонки - тропический водный рай в Санье
Билеты
Входной билет в аквапарк Джунгли Амазонки - тропический водный рай в Санье
Начало: 7FQG+PPV Tianya District, Санья, Хайнань, Китай
«Погружение в тропический водный рай Посетите аквапарк Amazon Jungle Water Paradise в Санье, оформленный в стиле пышных джунглей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$26 за билет

