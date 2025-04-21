Билеты
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
«Весёлый день для всей семьи Окунитесь в атмосферу радости в аквапарке Atlantis Aquaventure»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$88 за билет
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: W8M9+M2H Longhua District, Haikou, Хайкоу, Хайнань...
«Здесь прекрасно сочетаются природное спокойствие и яркие впечатления: долина горячих источников приглашает расслабиться, а аквапарк — испытать радость и веселье на воде»
$43.99 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк Джунгли Амазонки - тропический водный рай в Санье
Начало: 7FQG+PPV Tianya District, Санья, Хайнань, Китай
«Погружение в тропический водный рай Посетите аквапарк Amazon Jungle Water Paradise в Санье, оформленный в стиле пышных джунглей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$26 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААмина21 апреля 2025Было очень удобно пользоваться — нам сразу пришло сообщение с QR-кодами. По приезду в парк мы просто подошли к входу, отсканировали код и сразу вошли без очередей.
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Аквапарки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санье в декабре 2025
Сейчас в Санье в категории "Аквапарки" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 88. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Водные аттракционы, искусственные пляжи, экстремальные горки с парками развлечений, проход без очередей и онлайн билеты в Аквапарки Саньи. Забронируйте билеты в лучшие аквапарки Китая, это идеальное развлечение для семей с детьми и молодых людей. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке