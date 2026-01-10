Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборБизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
«Стоимость указана за трансфер в отели, которые находятся в бухте Саньявань, Дадунхай и Ялунвань (независимо от времени прилёта)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИндивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
«Маршрут трансфера будет зависеть от того, где находится ваш отель, но некоторые знаковые места вы увидите почти наверняка»
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Санья - отель» или обратно
Начало: Ваш адрес
«Путь трансфера будет проложен в зависимости от расположения вашего отеля, однако вы почти наверняка сможете увидеть некоторые известные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
$46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия10 января 2026Заказывала трансфер как из аэропорта в отель, так и обратно из отеля в аэропорт. Все было четко по времени без
- ААндрей10 января 2026Все хорошо
- ООльга1 января 2026Все идеально! Классные машины, вежливые водители, брали сразу 2 машины, ждали на выходе с табличкой, довезли с комфортом!
- ССаша21 декабря 2025Остались очень довольны организацией трансфера! просто люкс! Все рекомендую!
- ТТатьяна20 декабря 2025На такси намного дешевле 🤷♀️
- ООксана17 декабря 2025Хочу поблагодарить за отличный сервис! Все четко, поддержка на связи, никаких неожиданностей. Мы путешествовали с детьми и надежность и комфорт были крайне важны. Еще раз большое спасибо 🙏
- ТТатьяна4 декабря 2025Все прошло отлично, машина хорошая, водитель был русскоговорящий китаец, даже немного рассказал нам про город) цена высокая, но зато удобно и комфортно (особенно если нет китайского приложения для вызова такси)
- ЕЕлена29 ноября 2025Все прошло отлично! Хотя волновалась когда сказали, что трансфер не русскоязычный, Кирилл на связи 24/7, отвечает на все вопросы. Смело бронируйте вас встретят и отвезут в любое время дня и ночи. Кириллу отдельное спасибо!!!
- ААлександр20 ноября 2025Все отлично
- ААнна7 ноября 2025Все отлично! Прекрасное взамодействие: все чётко, оперативно, организатор трансфера всегда на связи
