Трансфер в/из аэропорта Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер в/из аэропорта» в Санье на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
На машине
Сплавы и рафтинг
Трансфер в/из аэропорта
На микроавтобусе
1 час
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
На машине
Сплавы и рафтинг
Трансфер в/из аэропорта
30 минут
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Санья - отель» или обратно
Трансфер в/из аэропорта
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Санья - отель» или обратно
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
$46 за всё до 3 чел.

Сколько стоит экскурсия по Санье в январе 2026
Сейчас в Санье в категории "Трансфер в/из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 46. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
