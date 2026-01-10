Л Лилия Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи читать дальше опазданий, водитель был вежлив, помагал с багажом, манера вождения спокойная, автомобиль комфортный, в прездке была предложена бутылка воды. Впечатления остались положительные. Заказывала трансфер как из аэропорта в отель, так и обратно из отеля в аэропорт. Все было четко по времени без

А Андрей Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все хорошо

О Ольга Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все идеально! Классные машины, вежливые водители, брали сразу 2 машины, ждали на выходе с табличкой, довезли с комфортом!

С Саша Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Остались очень довольны организацией трансфера! просто люкс! Все рекомендую!

Т Татьяна Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи На такси намного дешевле 🤷‍♀️

О Оксана Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Хочу поблагодарить за отличный сервис! Все четко, поддержка на связи, никаких неожиданностей. Мы путешествовали с детьми и надежность и комфорт были крайне важны. Еще раз большое спасибо 🙏

Т Татьяна Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все прошло отлично, машина хорошая, водитель был русскоговорящий китаец, даже немного рассказал нам про город) цена высокая, но зато удобно и комфортно (особенно если нет китайского приложения для вызова такси)

Е Елена Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все прошло отлично! Хотя волновалась когда сказали, что трансфер не русскоязычный, Кирилл на связи 24/7, отвечает на все вопросы. Смело бронируйте вас встретят и отвезут в любое время дня и ночи. Кириллу отдельное спасибо!!!

А Александр Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все отлично