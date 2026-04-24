Представьте: вы стоите над миром, под ногами — ковёр из тропического леса, а вдали — окутанные туманом или облаками скалы. Через густые джунгли сюда ведут почти 4000 ступеней — добраться нелегко, но вид этого стоит.
Заслуженный отдых после восхождения подарит природный спа-комплекс — термальные источники у подножия.
Описание экскурсии
Восхождение на гору
Сквозь густые заросли, наполненные пением птиц и ароматами цветов, вы подниметесь на самый высокий пик хребта. С вершины полюбуетесь головокружительными видами, а затем спуститесь к подножию.
Отдых на источниках
После хайкинга — заслуженный релакс. Термальные воды богаты полезными минералами, смывают усталость и дарят телу расслабление.
Особенности маршрута
- Пешком — 2,3 км в одну сторону, высшая точка — 1126 м
- Восхождение — 3 ч, спуск — 1,5 ч
- На склонах оборудованы лестницы, цепи-поручни. Наиболее сложный участок у вершины — почти отвесный, каменистый, без ступеней
- Специальная подготовка не требуется, но нужно быть в хорошей форме
Организационные детали
- Едем на легковом авто или минивэне. Дорога в обе стороны займёт 4 часа
- В стоимость включены трансфер в обе стороны, билет в нацпарк
- По желанию оплачиваются: страховочный пояс, подъёмник на 1800 м, спуск по стеклянному жёлобу, полотенца, обед
- С вами будет водитель из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|из бухты Дадунхай
|$60
|из бухты Саньябэй, Ялонг
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Санье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
