Густой влажный воздух, сочно-зелёные пальмы и запах соли — давайте выберем локации для эффектных фото! Мы устроим съёмку в месте на ваш выбор, например, на пляже или в тенистом парке. Успеем поменять до трёх образов.
Я помогу вам чувствовать себя естественно перед камерой — никакой постановки, только живые эмоции и ваш ритм.
Я помогу вам чувствовать себя естественно перед камерой — никакой постановки, только живые эмоции и ваш ритм.
Описание фото-прогулки
Мы заранее обсудим программу. Я подберу локации рядом с вашим отелем или другие по желанию. Например, отправимся на пляж с белым песком и пальмовую аллею, в тропический парк или найдём уютный уголок на территории отеля.
Мы успеем сменить 1–3 образа и посетить 1–4 локации в шаговой доступности. Можно переодеться на месте.
Организационные детали
- Снимаю на камеру Sony a6400 с объективом Tamron 17–70mm f/2.8
- Вы получите 35–40 фото в цветокоррекции и лёгкой ретуши в течение 5–7 дней. Фото передаю через онлайн-галерею (облако Mail) или файлами в Telegram (по договорённости). Цветокоррекция и ретушь (удаление недостатков кожи, мелких деталей) входят в стоимость
- Я нахожусь в районе Дадунхай. Транспортные расходы в другие бухты оплачиваются отдельно (до 100–150 юаней, ≈$15–22)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу на Хайнане с 2016. За это время остров стал для меня настоящим домом. Провожу фотосессии в городе Санья и по всему Хайнаню. С радостью покажу его и вашу красоту
Входит в следующие категории Саньи
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