Густой влажный воздух, сочно-зелёные пальмы и запах соли — давайте выберем локации для эффектных фото! Мы устроим съёмку в месте на ваш выбор, например, на пляже или в тенистом парке. Успеем поменять до трёх образов. Я помогу вам чувствовать себя естественно перед камерой — никакой постановки, только живые эмоции и ваш ритм.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы заранее обсудим программу. Я подберу локации рядом с вашим отелем или другие по желанию. Например, отправимся на пляж с белым песком и пальмовую аллею, в тропический парк или найдём уютный уголок на территории отеля.

Мы успеем сменить 1–3 образа и посетить 1–4 локации в шаговой доступности. Можно переодеться на месте.

Организационные детали