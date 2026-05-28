Мои заказы

Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)

Посетить самые красивые места курорта и устроить день ярких видов без спешки
Отправляемся к местам, без которых Санья не была бы Саньей — к морским панорамам, тропическим паркам и атмосферным фотолокациям.

Вы побываете у знаменитых скал «Края Света», прогуляетесь по даосскому парку Небесных гротов, увидите яркие сады бугенвиллей и квартал «китайский Санторини» с белыми фасадами и видами на море.
Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)
Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)
Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)

Описание экскурсии

Парк «Край Света». Одна из самых известных достопримечательностей Хайнаня с огромными валунами у моря, тропическими пейзажами и панорамами побережья.

Парк «Небесные гроты». Живописный парк с морскими видами, скалами, тропическими садами и даосскими мотивами.

Парк Бугенвиллея. Яркое пространство с цветущими аллеями и фотогеничными локациями.

Маленький Санторини. Современная фотозона с белыми фасадами и атмосферой греческого курорта.

Дома-деревья. Необычный архитектурный комплекс Саньи, особенно эффектный в вечернее время.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из бухты Дадунхай
10:45 — Розовый пляж
11:45 — парк «Край Света»
14:00 — Маленький Санторини
15:30 — парк Бугенвиллея
16:30 — парк «Небесные гроты»
Дома-деревья — по возвращении в город

Время посещения объектов может немного меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали

  • Формат — без гида, с самостоятельным осмотром локаций
  • Поездка проходит на комфортабельном современном авто
  • В парках «Край Света» и «Небесные гроты» можно воспользоваться электрокарами — они оплачиваются отдельно и не входят в стоимость

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$40
дети ростом до 120смБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии на «Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)»

Знакомьтесь, Санья
На машине
Сплавы и рафтинг
4 часа
191 отзыв
Индивидуальная
Знакомьтесь, Санья
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
от $60 за человека
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
Сплавы и рафтинг
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от $60 за человека
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
На машине
7 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
$120 за человека
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
На машине
Сплавы и рафтинг
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
31 мая в 14:30
1 июн в 14:30
от $175 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье
$40 за человека