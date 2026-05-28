Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)
Посетить самые красивые места курорта и устроить день ярких видов без спешки
Отправляемся к местам, без которых Санья не была бы Саньей — к морским панорамам, тропическим паркам и атмосферным фотолокациям.
Вы побываете у знаменитых скал «Края Света», прогуляетесь по даосскому парку Небесных гротов, увидите яркие сады бугенвиллей и квартал «китайский Санторини» с белыми фасадами и видами на море.
Парк «Край Света». Одна из самых известных достопримечательностей Хайнаня с огромными валунами у моря, тропическими пейзажами и панорамами побережья.
Парк «Небесные гроты». Живописный парк с морскими видами, скалами, тропическими садами и даосскими мотивами.
Парк Бугенвиллея. Яркое пространство с цветущими аллеями и фотогеничными локациями.
Маленький Санторини. Современная фотозона с белыми фасадами и атмосферой греческого курорта.
Дома-деревья. Необычный архитектурный комплекс Саньи, особенно эффектный в вечернее время.
10:00 — выезд из бухты Дадунхай 10:45 — Розовый пляж 11:45 — парк «Край Света» 14:00 — Маленький Санторини 15:30 — парк Бугенвиллея 16:30 — парк «Небесные гроты» Дома-деревья — по возвращении в город
Время посещения объектов может немного меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Формат — без гида, с самостоятельным осмотром локаций
Поездка проходит на комфортабельном современном авто
В парках «Край Света» и «Небесные гроты» можно воспользоваться электрокарами — они оплачиваются отдельно и не входят в стоимость
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$40
дети ростом до 120см
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
