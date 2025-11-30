Входной билет в аквапарк Джунгли Амазонки - тропический водный рай в Санье

Погрузитесь в атмосферу тропических джунглей в аквапарке «Джунгли Амазонки» на острове Хайнань. Здесь вас ждут водные горки, «ленивые реки» и волновые бассейны для всей семьи. Отличное место для отдыха и весёлых приключений на воде.
Описание билетаПогружение в тропический водный рай Посетите аквапарк Amazon Jungle Water Paradise в Санье, оформленный в стиле пышных джунглей. Вас ждут захватывающие водные горки, «ленивые реки» и большие волновые бассейны, которые подойдут для гостей всех возрастов. Парк сочетает яркую авантюрную атмосферу и природную красоту, что делает его идеальным для семейного отдыха, где каждый найдёт развлечение по душе. Комфорт и природа в одном месте С широким спектром услуг «Джунгли Амазонки» — настоящее приключение для любителей активного отдыха и ценителей природы. Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотой и расслабляющей атмосферой джунглей. Важная информация:
- Что взять с собой: купальники, сменная одежда, полотенце, камера, солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, взрывчатые вещества.
- Не подходит для: пользователи инвалидных колясок, дети до 1 года, дети ниже 90 см.
- После покупки билеты возврату не подлежат.
- Берегите свои вещи, особенно во время водных развлечений.
- В часы пик может быть многолюдно — планируйте поездку заранее, чтобы избежать неудобств.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Доступ ко всем водным аттракционам
- Услуги спасателей и обеспечение безопасности
Что не входит в цену
- Личные расходы
- VIP-зоны или специальные развлечения
Место начала и завершения?
7FQG+PPV Tianya District, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
