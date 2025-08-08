читать дальше

что приятный человек, отлично владеющий русским языком, дак еще и сопровождал нас на всем пути восхождения по полосе препятствий и был четвертым в команде на рафтинге. (В рафтинг садятся по двое). Сама полоса препятствий включает в себя и горные тропы, и переправы по тросам, и веревочные лестницы, и подвесные мосты, и скалы. Сам рафтинг довольно безопасен и продолжается около 1,5 часов с захватывающими водопадами и быстрыми спусками по горной реке, а в местах затишья все брызгают друг друга из ковшей и водных пистолетов. Это реально захватывающие эмоции и класные впечатления. Отдельное спасибо Борису за это приключение!