Экскурсии в джунгли Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Санье на русском языке, цены от $26. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
19 сен в 09:30
20 сен в 09:30
от $152 за человека
Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Рафтинг у горы Учжишань
Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Начало: У отеля
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
$180 за человека
Входной билет в аквапарк Джунгли Амазонки - тропический водный рай в Санье
Билеты
Входной билет в аквапарк Джунгли Амазонки - тропический водный рай в Санье
Начало: 7FQG+PPV Tianya District, Санья, Хайнань, Китай
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$26.32 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку,
    читать дальше

    по пути рассказала много интересного о местных народностях, обычаях, интересных местах и фактах. Очень много нас фотографировала, за что отдельное спасибо)) Парк очень классный, там можно целый день провести. Но с гидом удобнее конечно. Рекомендуем!!! PS заранее стоит обсудить билет на небесные качели - на них на месте билетов уже нет. Это адреналиновая версия. На лайтовые можно купить на месте.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Все очень понравилось
  • E
    Evgenii
    27 июня 2025
    Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки
    Всем привет! Мы были на этой экскурсии втроем с дочерью. Экскурсия превзошла все ожидания, во-первых наш гид, Борис, кроме того,
    читать дальше

    что приятный человек, отлично владеющий русским языком, дак еще и сопровождал нас на всем пути восхождения по полосе препятствий и был четвертым в команде на рафтинге. (В рафтинг садятся по двое). Сама полоса препятствий включает в себя и горные тропы, и переправы по тросам, и веревочные лестницы, и подвесные мосты, и скалы. Сам рафтинг довольно безопасен и продолжается около 1,5 часов с захватывающими водопадами и быстрыми спусками по горной реке, а в местах затишья все брызгают друг друга из ковшей и водных пистолетов. Это реально захватывающие эмоции и класные впечатления. Отдельное спасибо Борису за это приключение!

  • N
    Nailia
    12 июня 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики,
    читать дальше

    конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят. Мы были днем.
    Съездили на остров Феникс (можно пропустить, но все же галочку поставили)).
    Гид по нашей просьбе после экскурсии отвез нас в китайскую кафешку, где едят только сами китайцы)- приезжих туристов там нет! На нас выходили посмотреть и выводили детей поздороваться с нами))).
    Спасибо за все! Было прикольно!

  • М
    Марина
    3 июня 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы
    читать дальше

    все смотрите в своем темпе. Гиды все рассказывают по теме, а также всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Проблем с пониманием друг друга не возникало. Спасибо за впечатления!

  • Е
    Евгения
    1 мая 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал
    читать дальше

    про Яноду, Китай, культуру, давал советы на мои вопросы по о. Хайнань, общение было легкое и веселое. На Янода пофоткал меня на мой телефон, получилось супер! В парке восхитила райская природа, стеклянный мост, инфраструктура, сад орхидей, озеро с камнями и попугаи. Очень понравилось, экскурсия прошла комфортно и познавательно, рекомендую данную экскурсию и гида.

  • О
    Ольга
    8 апреля 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без
    читать дальше

    акцента). По дороге до парка рассказывал о Китае, об острове Хайнань. Когда подъехали к парку, пошел мелкий дождик. Андрей взял в парк зонтики. По канатной дороге поднялись к стеклянному мосту. Тут дождик перестал, что позволило нам полюбоваться окрестностями и по фотографироваться на мосту. Мост - полный восторг! Если б еще солнечная погода была, то вообще было бы супер!
    Затем был мини зоопарк, парк орхидей, горное озеро и подвесной мост. Воздух в парке очень свежий, легко дышалось. Прогулка получилась отличная!

