Это нестандартная экскурсия по Шанхаю глазами контент-креатора — для блогеров, предпринимателей, визуалов.
Мы пройдёмся по местам, которые становятся вирусными в соцсетях, разберём маркетинг местных брендов на живых примерах, создадим стильный контент и почувствуем контрасты города — от колониальных фасадов до футуристических арт-пространств.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Элитный контент в стиле «old money» на набережной Вайтань.
- Поп-апы и витрины китайских брендов в TX Huaihai — тренды 2025 года в действии.
- Кофейная эстетика и винтажный шик Сюйцзяхуэя.
- Ночные вирусные споты в Found 158, где снимают тиктоки и челленджи.
- Живой, нефильтрованный Шанхай — от старых переулков до футуристических фасадов.
Вы узнаете:
- Почему одни локации становятся вирусными, а другие остаются незамеченными.
- Как блогеры и KOL Китая строят контент-стратегии — в чём их отличие от западных.
- Где рождаются тренды и как китайские бренды создают ажиотаж.
- Как устроен китайский маркетинг на реальных примерах (анализ прямо на местах).
- Что делает фотокадр виральным — ракурсы, свет, стиль, контекст.
- Как выглядят поведенческие тренды нового поколения китайцев.
- Где ищут коллаборации местные бренды.
Кому подойдёт программа
Блогерам — готовые идеи для контента.
Предпринимателям — разбор китайских брендов.
Любителям красивых фотографий — трендовые места для стильных кадров.
Всем, кто хочет понять современный Китай.
Организационные детали
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и перекусы по пути.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лиза — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 56 туристов
Лиза — гид, который не просто показывает город, а влюбляет в него! Выпускница Шанхайского университета, автор дипломной работы о туристических связях Китая и России. Свободно говорит по-китайски, ведёт соцсети для
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья,Эдэм
7 ноя 2025
Это была самая худшая наша экскурсия в Китае! Никаких интересных и полезных фактов не было рассказано,даже про самую известную башню ни одного слова.
Лиза
Ответ организатора:
Уважаемая Дарья,
Благодарим вас за то, что нашли время поделиться подробным отзывом. Приносим наши самые искренние извинения за то, что экскурсия
Ирина
3 ноя 2025
Посетили все самые знаковые места, Екатерина учла все наши пожелания. И в дальнейшем помогла нам решить некоторые сложности во время пребывания в Шанхае. Рекомендуем данную экскурсию и гида
Е
Елена
2 ноя 2025
Очень понравилось ❤️🫶 Катя максимально под строилась под наши ожидания 🥰 отличные локации!!
A
Aleksei
17 окт 2025
Прекрасная прогулка интересные истории 👍 Большое спасибо Анне за такой экспириенс. Идеально в первые дни прибытия в Шанхай для большего понимания города👍
И
Ирина
3 окт 2025
Сегодня были на экскурсии в Шанхае и хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Екатерине за невероятную экскурсию! Это был не просто пеший тур по достопримечательностям, а настоящее погружение в историю
Хусан
6 сен 2025
Все очень понравилось, благодарим Марину и Лизу. Мы посмотрели много локаций, покатались на кораблике, попробовали национальную кухню и местный факт фуд. Команда ответственная и лояльная, учитывает пожелания гостей по маршруту. Обращайтесь рекомендуем!
Andrey
4 авг 2025
Отличная экскурсия. Ангелина подстраивается под интересы и пожелания гостей. Очень приятная и интеллигентная девушка. Выучить такой сложный язык как китайский за один год, поразительная способность, даже для меня как филолога. Рекомендую от души специалиста!
Екатерина
28 июл 2025
Для меня тур проводила Екатерина, огромное спасибо. Мне очень понравилось, было познавательно и полезно. В целом я бы рекомендовала всем начинать с этой экскурсии, чтобы понять где что и как в Шанхае.
