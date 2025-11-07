Мои заказы

Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций

Пройти по местам, где рождаются хиты китайского интернета
Это нестандартная экскурсия по Шанхаю глазами контент-креатора — для блогеров, предпринимателей, визуалов.

Мы пройдёмся по местам, которые становятся вирусными в соцсетях, разберём маркетинг местных брендов на живых примерах, создадим стильный контент и почувствуем контрасты города — от колониальных фасадов до футуристических арт-пространств.
4.7
8 отзывов
Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Элитный контент в стиле «old money» на набережной Вайтань.
  • Поп-апы и витрины китайских брендов в TX Huaihai — тренды 2025 года в действии.
  • Кофейная эстетика и винтажный шик Сюйцзяхуэя.
  • Ночные вирусные споты в Found 158, где снимают тиктоки и челленджи.
  • Живой, нефильтрованный Шанхай — от старых переулков до футуристических фасадов.

Вы узнаете:

  • Почему одни локации становятся вирусными, а другие остаются незамеченными.
  • Как блогеры и KOL Китая строят контент-стратегии — в чём их отличие от западных.
  • Где рождаются тренды и как китайские бренды создают ажиотаж.
  • Как устроен китайский маркетинг на реальных примерах (анализ прямо на местах).
  • Что делает фотокадр виральным — ракурсы, свет, стиль, контекст.
  • Как выглядят поведенческие тренды нового поколения китайцев.
  • Где ищут коллаборации местные бренды.

Кому подойдёт программа

Блогерам — готовые идеи для контента.
Предпринимателям — разбор китайских брендов.
Любителям красивых фотографий — трендовые места для стильных кадров.
Всем, кто хочет понять современный Китай.

Организационные детали

  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки и перекусы по пути.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Лиза
Лиза — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 56 туристов
Лиза — гид, который не просто показывает город, а влюбляет в него! Выпускница Шанхайского университета, автор дипломной работы о туристических связях Китая и России. Свободно говорит по-китайски, ведёт соцсети для
читать дальше

русской и китайской аудитории — так что Шанхай откроется вам с разных сторон. Опыт в медиа: организация съёмок для телеканалов «Пятница» («Запретный Китай»), «Кухня», СТС. Провела более пяти блогер-туров и сотрудничала с TripAdvisor — знает, как сделать ваше путешествие по-настоящему запоминающимся. Аня — гид с лингвистическим бэкграундом и страстью к Шанхаю. Владеет китайским и английским — поможет с любым вопросом и адаптирует экскурсию под ваши интересы. Туристическую карьеру начала ещё в России, проводя экскурсии в Эрмитаже для иностранных гостей. Шанхай покорил её, и теперь она с радостью покажет вам его контрасты — от древних храмов до футуристических небоскрёбов. Мы подходим к делу профессионально, обеспечиваем языковую поддержку и разрабатываем индивидуальный маршрут с учётом ваших интересов. Ждём вас на экскурсии!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
Д
Дарья,Эдэм
7 ноя 2025
Это была самая худшая наша экскурсия в Китае! Никаких интересных и полезных фактов не было рассказано,даже про самую известную башню ни одного слова.
Вся «экскурсия» прошла в спешке,это экскурсия позиционирует как
читать дальше

трендовая и инстаграмная,но даже на фото времени (как будто) не было, Гид даже не предложила сфотографировать нас вдвоем,пока я не попросила.
Закладывать на такую экскурсию 3,5 часа это просто смешно,за такие немаленькие деньги и зная масштабы Шанхая вы изначально обманываете людей.
Гид абсолютно незаинтересована,просто вела нас по улице ни на чем не делала акценты.
В дальнейшие дни мы намного интереснее и больше нашли и прошли сами.
Из Википедии и Ютюба пришлось прочитать все про Шанхай.
Бесполезная экскурсия за 18000р.
Никому не советую тратить такие деньги на подобное. Очень жалко было потраченное время и деньги!
Не рекомендую однозначно!
Со мной даже элементарно не попращались,забрав деньги и быстрее уехав,бросив нас в китайской забегаловке,где все говорят исключительно на китайском.
Хоть было и вкусно, но можно было бы спросить какого уровня заведение мы хотим посетить изначально.

Лиза
Лиза
Ответ организатора:
Уважаемая Дарья,
Благодарим вас за то, что нашли время поделиться подробным отзывом. Приносим наши самые искренние извинения за то, что экскурсия
читать дальше

в Шанхае не оправдала ваших ожиданий и оставила столь негативные впечатления. Для нас очень важны отзывы наших гостей, так как они помогают нам становиться лучше.

Мы внимательно изучили каждое ваше замечание:
1. Содержание экскурсии: Нам очень жаль, что подача информации показалась вам поверхностной и вы не услышали ключевых фактов о достопримечательностях, включая знаменитую башню. Мы стремимся делать наши экскурсии не только визуально привлекательными, но и содержательными, и, очевидно, в вашем случае нам это не удалось.
2. Организация и темп: Понимаем ваше разочарование по поводу спешки и недостатка времени для фотографий. Формат «инстаграмной» экскурсии подразумевает достаточное количество пауз для съемки, и мы приносим извинения, что гид не проявила в этом достаточной инициативы.
3. Вовлеченность гида: Нам очень неприятно осознавать, что вы почувствовали незаинтересованность гида. Энтузиазм и вовлеченность — это основа нашей работы, и мы обязательно проведем внутреннюю работу по этому вопросу.

Ваш отзыв — это важный сигнал для нас, который мы используем для пересмотра стандартов работы и содержания наших программ. Мы искренне ценим, что вы указали на конкретные недочеты.

Ирина
Ирина
3 ноя 2025
Посетили все самые знаковые места, Екатерина учла все наши пожелания. И в дальнейшем помогла нам решить некоторые сложности во время пребывания в Шанхае. Рекомендуем данную экскурсию и гида
Е
Елена
2 ноя 2025
Очень понравилось ❤️🫶 Катя максимально под строилась под наши ожидания 🥰 отличные локации!!
A
Aleksei
17 окт 2025
Прекрасная прогулка интересные истории 👍 Большое спасибо Анне за такой экспириенс. Идеально в первые дни прибытия в Шанхай для большего понимания города👍
И
Ирина
3 окт 2025
Сегодня были на экскурсии в Шанхае и хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Екатерине за невероятную экскурсию! Это был не просто пеший тур по достопримечательностям, а настоящее погружение в историю
читать дальше

и культуру города.

Маршрут был выстроен безупречно: от старого города около сада Юйюань эпохи Мин до футуристичного магазина Gentle Monster. Екатерина мастерски показала, как в Шанхае переплетаются эпохи и стили.

Особенно хочется отметить, как живо и интересно Екатерина рассказывала о сложных исторических периодах Китая - от Опиумных войн до Гражданской войны в Китае. Благодаря ей мы увидели в Шанхае не просто красивую архитектуру, а отражение судьбоносных для города событий в истории.

Очень тронул рассказ о русском наследии Шанхая — православная церковь и история эмиграции предстали в совершенно новом свете. А в Французской концессии мы словно перенеслись в 1920-е годы!

Екатерина не только показала нам главные туристические места, но и раскрыла секреты города — где любят проводить время местные, как сочетаются традиции и модернизация, куда стоит зайти за самыми стильными покупками.

Отдельное спасибо за улицу ДжунХай — настоящую находку для любителей шоппинга! Эта экскурсия подарила нам не просто красивые фотографии, а настоящее понимание духа Шанхая. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть город глазами человека, влюбленного в его историю!

Хусан
Хусан
6 сен 2025
Все очень понравилось, благодарим Марину и Лизу. Мы посмотрели много локаций, покатались на кораблике, попробовали национальную кухню и местный факт фуд. Команда ответственная и лояльная, учитывает пожелания гостей по маршруту. Обращайтесь рекомендуем!
Andrey
Andrey
4 авг 2025
Отличная экскурсия. Ангелина подстраивается под интересы и пожелания гостей. Очень приятная и интеллигентная девушка. Выучить такой сложный язык как китайский за один год, поразительная способность, даже для меня как филолога. Рекомендую от души специалиста!
Екатерина
Екатерина
28 июл 2025
Для меня тур проводила Екатерина, огромное спасибо. Мне очень понравилось, было познавательно и полезно. В целом я бы рекомендовала всем начинать с этой экскурсии, чтобы понять где что и как в Шанхае.
