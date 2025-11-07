читать дальше

в Шанхае не оправдала ваших ожиданий и оставила столь негативные впечатления. Для нас очень важны отзывы наших гостей, так как они помогают нам становиться лучше.



Мы внимательно изучили каждое ваше замечание:

1. Содержание экскурсии: Нам очень жаль, что подача информации показалась вам поверхностной и вы не услышали ключевых фактов о достопримечательностях, включая знаменитую башню. Мы стремимся делать наши экскурсии не только визуально привлекательными, но и содержательными, и, очевидно, в вашем случае нам это не удалось.

2. Организация и темп: Понимаем ваше разочарование по поводу спешки и недостатка времени для фотографий. Формат «инстаграмной» экскурсии подразумевает достаточное количество пауз для съемки, и мы приносим извинения, что гид не проявила в этом достаточной инициативы.

3. Вовлеченность гида: Нам очень неприятно осознавать, что вы почувствовали незаинтересованность гида. Энтузиазм и вовлеченность — это основа нашей работы, и мы обязательно проведем внутреннюю работу по этому вопросу.



Ваш отзыв — это важный сигнал для нас, который мы используем для пересмотра стандартов работы и содержания наших программ. Мы искренне ценим, что вы указали на конкретные недочеты.