Экскурсии со скидкой в Шанхае до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Шанхае на русском языке, цены от $225, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
На машине
скидка
5%
19 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Начало: В центральной части города
Завтра в 07:00
16 фев в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
На машине
скидка
10%
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Начало: В центральной части города
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
943$849 за всё до 5 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, открывая для себя места, где собираются мировые блогеры и наслаждаются стильной архитектурой
Начало: У станции метро Shaanxi South Rd
17 фев в 11:00
18 фев в 11:00
250$225 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victoria
    13 января 2025
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Красивый городок, очень живописные места. Рекомендую для посещения. Понравилась гид Лариса, приятная, заботливая, знающая, много интересных фактов и легенд рассказала.
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    Единственный минус этой поездки для меня лично - меня угораздило забронировать эту экскурсию за 539 долларов! (неоправдано высокая цена). Сделала для себя вывод, что раннее бронирование на трипстере делать не стоит:(

  • И
    Игорь
    8 января 2025
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Интересный город. Очень отличается от Шанхая. Стоит посмотреть! Само путешествие было качественно организовано. Гид тоже довольно много рассказала. В целом - рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    21 декабря 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Гид хорошо знала информацию, язык, и очень нас заинтриговала. Маршрут был классно составлен, мы посмотрели и попробовали много разных мест, как церкви, чайные плантации, сады, и парки. Было очень интересно, советуем! ❤️
  • A
    Alexander
    14 декабря 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо гиду Евгении! Хорошо знает
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    русский язык и наши отечественные предпочтения! Большой стаж работы и знает где и что можно найти! Посетите «знакомство с Шанхаем», «Дисней», «Венецию» обязательно! Единственно-если в декабре, запаситесь теплой одеждой! Несмотря на солнце и плюсовую температуру, тут постоянно ветер пронизывающий и влажность воздуха высокая часто. Без гида тяжело общаться с Китайцами на английском, чаще всего они его просто не знают! Тогда запаситесь онлайн словарями на телефонах, они ими привыкают уже тоже пользоваться. Такси вызвать трудно, вечером начинают какие-то непонятные суммы называть, поэтому, лучше взять машину с водителем и показав ему точный адрес на карте, он вас доставит! Рекомендую! Спасибо!

    Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в феврале 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 849 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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