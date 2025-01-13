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Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
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567$539 за всё до 5 чел.
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Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
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Погрузитесь в атмосферу Шанхая, открывая для себя места, где собираются мировые блогеры и наслаждаются стильной архитектурой
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250$225 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVictoria13 января 2025Красивый городок, очень живописные места. Рекомендую для посещения. Понравилась гид Лариса, приятная, заботливая, знающая, много интересных фактов и легенд рассказала.
- ИИгорь8 января 2025Интересный город. Очень отличается от Шанхая. Стоит посмотреть! Само путешествие было качественно организовано. Гид тоже довольно много рассказала. В целом - рекомендую.
- ЕЕкатерина21 декабря 2024Гид хорошо знала информацию, язык, и очень нас заинтриговала. Маршрут был классно составлен, мы посмотрели и попробовали много разных мест, как церкви, чайные плантации, сады, и парки. Было очень интересно, советуем! ❤️
- AAlexander14 декабря 2024Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо гиду Евгении! Хорошо знает
- ВВладимир27 июля 2024Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Скидки»
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