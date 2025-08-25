Гастрономический тур по Шанхаю предлагает уникальную возможность познакомиться с местной кухней. Начните своё путешествие с района Синьтяньди, где вас ждёт суп с клецками. Затем прогуляйтесь по улице Хуайхай, посетив три заведения и магазин десертов.



Насладитесь разнообразием блюд: хрустящей курицей, тушёной свининой, лапшой с зелёным луком и сладким рисом с лотосом. Завершите тур чашкой чая и погрузитесь в атмосферу города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастрономического тура в Шанхае - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но кондиционированные помещения делают тур приятным. Зимой тоже возможно насладиться туром, хотя может быть прохладно.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.