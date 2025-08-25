Гастрономический тур по Шанхаю предлагает уникальную возможность познакомиться с местной кухней. Начните своё путешествие с района Синьтяньди, где вас ждёт суп с клецками. Затем прогуляйтесь по улице Хуайхай, посетив три заведения и магазин десертов.
Насладитесь разнообразием блюд: хрустящей курицей, тушёной свининой, лапшой с зелёным луком и сладким рисом с лотосом. Завершите тур чашкой чая и погрузитесь в атмосферу города
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Дегустация 10-15 блюд
- 🏛 Прогулка по Французской концессии
- 🥟 Лучшие пельмени в Шанхае
- 🍰 Сладости из местной кондитерской
- ☕ Завершение чаем Лунцзин
Лучшее время для посещения
Лучшее время для гастрономического тура в Шанхае - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но кондиционированные помещения делают тур приятным. Зимой тоже возможно насладиться туром, хотя может быть прохладно.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Французская концессия
- Улица Хуайхай
- Район Синьтяньди
Описание экскурсии
Шанхайский гастро-тур Начните тур с района Синьтяньди, где вас ждёт один из самых вкусных супов с клецками в Шанхае. Затем переместитесь на улицу Хуайхай, чтобы посетить три разных заведения и магазин десертов, окунувшись в разнообразие местной кухни. Во время прогулки вы увидите, как меняется архитектура: от элегантных построек Французской концессии до уникального шикумэнь — стиля, сочетающего китайские и западные элементы. Вас ждёт дегустация подлинных шанхайских блюд, таких как хрустящая курица, тушёная свинина, лапша с ароматным зелёным луком, сладкий рис с лотосом и традиционные лунные пряники. Завершите тур чашкой зелёного чая Лунцзин или насыщенного чёрного чая из провинции Фуцзянь и окунитесь в повседневную атмосферу шанхайской жизни. Важная информация:
Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
Ежедневно (время смотрите в календаре)
Ответы на вопросы
Что включено
- Еда и напитки
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до точки сбора и обратно
Место начала и завершения?
Шанхай, станция метро South Huangpi Road (выход 2), на линии 1 шанхайского метро
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время смотрите в календаре)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Semen
25 авг 2025
Место встречи было найти просто. Гид пришёл вовремя, очень весёлый и отзывчивый парень. Хорошо говорит по английски, жаль по русски не говорит, а так бы было великолепно, ибо не понимаю
Ф
Франц
1 июл 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Все прошло в нужном темпе и с нужным содержанием. Гид был по-настоящему любезен и поделился замечательными идеями.
N
Nelson
13 июн 2025
Несмотря на то, что мы были одни, гид отлично справилась с задачей и постаралась сделать день интересным, несмотря на сильную жару. Мы хорошо провели время, пробуя различные блюда и узнавая больше о Шанхае, а также о различиях в языке, культуре и кухне!
G
Giovanna
30 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Гид был превосходным, очень дружелюбным. Экскурсия была отлично организована, с удобными остановками! Большой выбор блюд, и все было очень вкусно. Мы сделали остановку на чай, чтобы отдохнуть от еды, и это была отличная идея! Рекомендую!
