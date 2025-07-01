-
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Longwu Tea Garden - это не просто место, это сердце чайной культуры. Здесь вы научитесь собирать и заваривать Лунцзин, насладитесь видами и услышите легенды
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
«— включает сбор, приготовление и дегустацию чая— $38 с чел»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$549
$609 за всё до 5 чел.
Групповая
Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией
Путешествие по вкусовым традициям Шанхая, где каждый шаг открывает новые кулинарные горизонты. Ощутите вкус города через его уникальные блюда
Начало: Шанхай, станция метро South Huangpi Road (выход 2)...
«Вас ждёт дегустация подлинных шанхайских блюд, таких как хрустящая курица, тушёная свинина, лапша с ароматным зелёным луком, сладкий рис с лотосом и традиционные лунные пряники»
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
Завтра в 09:00
21 авг в 09:00
$82 за человека
Искусство чайной церемонии в сердце Шанхая
Благородный пуэр, тонкий улун и узоры на чайной пене
«Дегустация нескольких видов чая: зелёный, белый, улун, чёрный, пуэр, жёлтый»
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
$113
$125 за человека
- ФФранц1 июля 2025Мне очень понравилась экскурсия. Все прошло в нужном темпе и с нужным содержанием. Гид был по-настоящему любезен и поделился замечательными идеями.
- NNelson13 июня 2025Несмотря на то, что мы были одни, гид отлично справилась с задачей и постаралась сделать день интересным, несмотря на сильную
- GGiovanna30 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия! Гид был превосходным, очень дружелюбным. Экскурсия была отлично организована, с удобными остановками! Большой выбор блюд, и все было очень вкусно. Мы сделали остановку на чай, чтобы отдохнуть от еды, и это была отличная идея! Рекомендую!
- ААнастасия19 апреля 2025Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать, стоит также отметить как
