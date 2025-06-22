a alex Прекрасный круиз

A Andre Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.

Е Елена Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако это стоит того, поскольку там есть стулья и открывается полный вид направо и налево без препятствий. Вас угостят мороженым и печеньем.

Н Надежда Это было потрясающее впечатление от начала до конца. Очень понравились красивые здания по обеим сторонам реки Хуанпу. Прогулка прошла очень комфортно.

T Toni Мы успешно забронировали билеты на круиз — всё прошло гладко. Нам подробно объяснили, как и где их получить, а также где сесть на корабль. Обязательно воспользуюсь этой услугой снова. Спасибо!