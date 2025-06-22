Откройте для себя Шанхай с воды: круиз по реке Хуанпу подарит панорамные виды на старинную архитектуру и современные небоскрёбы. Погрузитесь в уникальную атмосферу города, где история встречается с будущим.
Описание билетаШанхай с воды Хуанпу — это не только главная водная артерия Шанхая, но и одна из самых популярных туристических локаций в городе. Круиз по этой реке давно стал неотъемлемой частью знакомства с мегаполисом. Маршрут начинается в самом сердце города, проходит под мостами Нанпу и Янпу, вдоль набережной района Пудун и мимо таких выдающихся объектов, как Шанхайский международный конференц-центр. В точке, где воды Хуанпу соединяются с рекой Янцзы в Вусонгкоу, перед путешественниками открывается захватывающая панорама, объединяющая старинную архитектуру и современные небоскрёбы. Откройте для себя магию Шанхая с воды, любуясь его ярко освещённым горизонтом и известными достопримечательностями. Важная информация:
- При посадке предъявите действительное удостоверение личности и электронный ваучер.
- Расписание может измениться из-за приливов и отливов или распоряжений правительства.
Ежедневно с 18:00 до 20:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шанхайский всемирный финансовый центр
- Башня Цзинь Мао
- Отель Shangri-La
- Шанхайский международный конференц-центр
- Башня Восточная Жемчужина
- Мост Вайбайду
- Шанхайская мемориальная башня народных героев
- Обсерватория Бунд
Что включено
- Круизный билет (прогулка 45 минут)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
6FHW+JMC Хуанпу, Шанхай, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 18:00 до 20:30
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При посадке предъявите действительное удостоверение личности и электронный ваучер
- Расписание может измениться из-за приливов и отливов или распоряжений правительства
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
alex
22 июн 2025
Прекрасный круиз
A
Andre
31 мая 2025
Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.
Е
Елена
30 мая 2025
Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако это стоит того, поскольку там есть стулья и открывается полный вид направо и налево без препятствий. Вас угостят мороженым и печеньем.
Н
Надежда
6 сен 2024
Это было потрясающее впечатление от начала до конца. Очень понравились красивые здания по обеим сторонам реки Хуанпу. Прогулка прошла очень комфортно.
T
Toni
27 мая 2024
Мы успешно забронировали билеты на круиз — всё прошло гладко. Нам подробно объяснили, как и где их получить, а также где сесть на корабль. Обязательно воспользуюсь этой услугой снова. Спасибо!
м
марк
22 мар 2024
Это самый прекрасный способ полюбоваться таким городом, как Шанхай
