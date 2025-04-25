Круиз
Вечерний круиз по реке: VIP-места с ужином
Насладитесь вечерним круизом по реке Хуанпу в Шанхае. Откройте для себя захватывающие виды и попробуйте аутентичные блюда в стильном ресторане
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
6 июл в 17:00
7 июл в 17:00
$270 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
Начало: Шанхай, пирс Shiliupu
Расписание: Ежедневно с 18:00 до 20:30
$37.74 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
6 июл в 17:00
7 июл в 17:00
$261.73 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия25 апреля 2025Добрый день! 20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Речные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 270. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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