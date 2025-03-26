Водная прогулка
Из Шанхая - в древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
«Водная прогулка — 150 юаней ($21) за чел»
Завтра в 09:00
29 мар в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
«Круиз на лайнере Получите максимум удовольствия от своего визита в Шанхай, совершив круиз по реке Хуанпу и попробовав аутентичную кухню Синьцзяна»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Завтра в 17:00
27 мар в 17:00
от $261.73 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке: VIP-места с ужином
Насладитесь вечерним круизом по реке Хуанпу в Шанхае. Откройте для себя захватывающие виды и попробуйте аутентичные блюда в стильном ресторане
Начало: Место вашего проживания
«Откройте для себя удивительные огни Шанхая во время расслабляющего вечернего круиза, полюбуйтесь захватывающими линиями горизонта и освещёнными колониальными зданиями»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
27 мар в 17:00
$270 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Шанхае в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 261 до 350.
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