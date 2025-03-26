Найдено 3 экскурсии в категории « По рекам и каналам » в Шанхае на русском языке, цены от $261. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа Водная прогулка Из Шанхая - в древний Чжуцзяцзяо Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города «Прогулка на лодочке по живописным каналам» $350 за всё до 3 чел. 3 часа Круиз Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт «Круиз на лайнере Получите максимум удовольствия от своего визита в Шанхай, совершив круиз по реке Хуанпу и попробовав аутентичную кухню Синьцзяна» Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30. от $261.73 за человека 3 часа Круиз Вечерний круиз по реке: VIP-места с ужином Насладитесь вечерним круизом по реке Хуанпу в Шанхае. Откройте для себя захватывающие виды и попробуйте аутентичные блюда в стильном ресторане Начало: Место вашего проживания Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30. $270 за человека Другие экскурсии Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «По рекам и каналам»

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