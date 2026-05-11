Китай — многонациональная страна с разными верованиями. Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай и в чём особенность даосизма и чань-буддизма.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город. Мы расскажем, как и когда возник Шанхай, обратим ваше внимание на раскатные крыши и объясним, как это связано с фэн-шуем.

Сад радости — традиционный китайский сад. Вы полюбуетесь архитектурой местных построек, а мы поясним, как здесь всё организовано.

Даосский храм, в котором вы услышите, почему основа китайской культуры — религия.

Храм Нефритового Будды. Мы проведём параллель между даосизмом и буддизмом. Расскажем, как появился чань-буддизм и чем он отличается от других течений философской традиции.

Организационные детали

На маршруте не предусмотрены остановки на обед. Возьмите с собой бутылку воды и лёгкий перекус

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы