История и культура древнего Китая

Увидеть Шанхай и узнать, как религии Поднебесной влияют на современную жизнь китайцев

5
2 отзыва
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Китай — многонациональная страна с разными верованиями.

Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай, в чём особенность чань-буддизма и почему бог здоровья ест траву.
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Старый город. Мы расскажем, как и когда возник Шанхай, обратим ваше внимание на раскатные крыши и объясним, как это связано с фэн-шуем.

Сад радости — традиционный китайский сад. Вы полюбуетесь архитектурой местных построек, а мы поясним, как здесь всё организовано.

Даосский храм, в котором вы услышите, почему основа китайской культуры — религия.

Аптека традиционной китайской медицины. Ей больше 100 лет! Вы увидите маленькие алтари бога здоровья и узнаете, почему у него рога и зачем он жуёт траву.

Храм Нефритового Будды. Мы проведём параллель между даосизмом и буддизмом. Расскажем, как появился чань-буддизм и чем он отличается от других течений философской традиции.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Сад радости — 40 юаней/чел. ($5,5)
  • Даосский храм — 10 юаней/чел. ($1,37)

Прочитайте до бронирования

Мы не оказываем услуги переводчика и сопровождающего. Что-то подсказать и ответить на вопросы, не касающиеся темы встречи, мы сможем только после экскурсии.

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Yu Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Р
4 окт 2023
Превосходно. Так одним словом можно было бы охарактеризовать проведенную для нас экскурсию. Рассказ и ведение экскурсии от Марии позволили окунутся в традиции древнего Китая. Секреты Китая некоторых больше нет - Мария их раскрыла. Огромное спасибо за интересные и познавательные часы проведенные в Шанхае.
Варвара
3 окт 2023
Проводила для нас экскурсию гид Ольга. Очень рекомендую в качестве гида по Шанхаю. Отличное знание истории, очень интересно рассказывает. У нас была нестандартная экскурсия, так как мы прилетели из Пекина в Шанхай ближе к вечеру и планировали посмотреть хоть что-то, но от таких рамок Ольга не растерялась, все рассказала, показала, провела по интересным местам, которые в экскурсию не входили))
Очень красивый Шанхай предстал перед нами в свете вечерних огней! Информация, полученная на экскурсии была для нас абсолютно новой, неизвестной, ходили слушали, открыв рты.
Отдельное спасибо Диме, сыну гида, который отлично владеет китайским и помогал нам во время экскурсии.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
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