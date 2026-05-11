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История и культура древнего Китая

Увидеть Шанхай и узнать, как религии Поднебесной влияют на современную жизнь китайцев
Китай — многонациональная страна с разными верованиями.

Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай и в чём особенность даосизма и чань-буддизма.
5
80 отзывов
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая
История и культура древнего Китая

Описание экскурсии

Старый город. Мы расскажем, как и когда возник Шанхай, обратим ваше внимание на раскатные крыши и объясним, как это связано с фэн-шуем.

Сад радости — традиционный китайский сад. Вы полюбуетесь архитектурой местных построек, а мы поясним, как здесь всё организовано.

Даосский храм, в котором вы услышите, почему основа китайской культуры — религия.

Храм Нефритового Будды. Мы проведём параллель между даосизмом и буддизмом. Расскажем, как появился чань-буддизм и чем он отличается от других течений философской традиции.

Организационные детали

  • На маршруте не предусмотрены остановки на обед. Возьмите с собой бутылку воды и лёгкий перекус
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Сад радости — 40 юаней/чел. ($5,5)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Yuyuan Garden, 10/14 линии метро, 1 выход
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8 часов 20 минут
Провели экскурсии для 753 туристов
Увидеть Китай не на открытках, а изнутри — моя миссия. С 2011 года я живу в Шанхае, и эта страна стала моей судьбой: здесь я встретила мужа-китайца, здесь растёт наша
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дочка, здесь каждый день влюбляюсь в культуру и традиции заново. Мой путь начался со старшей школы, где я серьёзно увлеклась китайским языком. Тогда и не мечтала, что однажды буду показывать Шанхай как настоящий экспат — без штампов и туристических мифов. Ломаю стереотипы и делюсь только личным опытом. Присоединяйтесь — вы увидите город моими глазами и почувствуете Китай сердцем. Вместе со мной работают коллеги — отличные рассказчики, которые знают историю и культуру: Святослав, Дарья и Ольга. Ждём вас в путешествии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Экскурсию проводил Святослав и мы хотели бы выразить ему нашу огромную благодарность. Очень интересная и качественная подача информации, мы прекрасно провели время гуляя и узнавая много нового из истории Китая.
Экскурсия 100% мастхэв, особенно для тех кто первый раз в стране
Экскурсию проводил Святослав и мы хотели бы выразить ему нашу огромную благодарность. Очень интересная и качественная
Экскурсию проводил Святослав и мы хотели бы выразить ему нашу огромную благодарность. Очень интересная и качественная
Экскурсию проводил Святослав и мы хотели бы выразить ему нашу огромную благодарность. Очень интересная и качественная
Экскурсию проводил Святослав и мы хотели бы выразить ему нашу огромную благодарность. Очень интересная и качественная
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Нелли
Экскурсию проводил гид Святослав. Очень приятный образованный молодой человек, хорошо знающий историю, культуру, традиции Китая.
Экскурсию проводил гид Святослав. Очень приятный образованный молодой человек, хорошо знающий историю, культуру, традиции Китая.
Экскурсию проводил гид Святослав. Очень приятный образованный молодой человек, хорошо знающий историю, культуру, традиции Китая.
Экскурсию проводил гид Святослав. Очень приятный образованный молодой человек, хорошо знающий историю, культуру, традиции Китая.
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А
Отдичная экскурсия, очень интересный рассказ гида, подстроились под наш темп и интересы, было и об истории и о жизни и обо всем очень деликатно без тяжелых рассказов. остались очень довольны
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В
Экскурсию вела гид Дарья.
Она на очень высоком уровне знает историю Китая и религии народностей Китая. Она живо и красочно рассказывает об истории и культуре Китая и с первых минут захватывает внимание слушателей.
Дарья профессиональный переводчик с китайского и её родной язык русский. Поэтому, её легко слушать и она может объяснить тончайшие нюансы излагаемого материала.
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Лидия
Благодарю Марию за организацию экскурсии!
Индивидуальный подход к пожеланиям участников, рекомендации по выбору подходящих ресторанов, полное понимание в общении. Согласовали все быстро и четко, забронировали необходимое авто, подстроились под тайминг.
Очень приятно работать с профессионалами!
Гидом на экскурсии была Ольга. Гости остались довольны.
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Алексей
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без лишнего академичества))) рекомендую всем))) организаторам спасибо!
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без+2
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без
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