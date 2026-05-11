Китай — многонациональная страна с разными верованиями.
Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай и в чём особенность даосизма и чань-буддизма.
Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай и в чём особенность даосизма и чань-буддизма.
Описание экскурсии
Старый город. Мы расскажем, как и когда возник Шанхай, обратим ваше внимание на раскатные крыши и объясним, как это связано с фэн-шуем.
Сад радости — традиционный китайский сад. Вы полюбуетесь архитектурой местных построек, а мы поясним, как здесь всё организовано.
Даосский храм, в котором вы услышите, почему основа китайской культуры — религия.
Храм Нефритового Будды. Мы проведём параллель между даосизмом и буддизмом. Расскажем, как появился чань-буддизм и чем он отличается от других течений философской традиции.
Организационные детали
- На маршруте не предусмотрены остановки на обед. Возьмите с собой бутылку воды и лёгкий перекус
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Сад радости — 40 юаней/чел. ($5,5)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Yuyuan Garden, 10/14 линии метро, 1 выход
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8 часов 20 минут
Провели экскурсии для 753 туристов
Увидеть Китай не на открытках, а изнутри — моя миссия. С 2011 года я живу в Шанхае, и эта страна стала моей судьбой: здесь я встретила мужа-китайца, здесь растёт наша
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию проводил Святослав и мы хотели бы выразить ему нашу огромную благодарность. Очень интересная и качественная подача информации, мы прекрасно провели время гуляя и узнавая много нового из истории Китая.
Экскурсия 100% мастхэв, особенно для тех кто первый раз в стране
Экскурсия 100% мастхэв, особенно для тех кто первый раз в стране
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Экскурсию проводил гид Святослав. Очень приятный образованный молодой человек, хорошо знающий историю, культуру, традиции Китая.
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А
Отдичная экскурсия, очень интересный рассказ гида, подстроились под наш темп и интересы, было и об истории и о жизни и обо всем очень деликатно без тяжелых рассказов. остались очень довольны
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В
Экскурсию вела гид Дарья.
Она на очень высоком уровне знает историю Китая и религии народностей Китая. Она живо и красочно рассказывает об истории и культуре Китая и с первых минут захватывает внимание слушателей.
Дарья профессиональный переводчик с китайского и её родной язык русский. Поэтому, её легко слушать и она может объяснить тончайшие нюансы излагаемого материала.
Она на очень высоком уровне знает историю Китая и религии народностей Китая. Она живо и красочно рассказывает об истории и культуре Китая и с первых минут захватывает внимание слушателей.
Дарья профессиональный переводчик с китайского и её родной язык русский. Поэтому, её легко слушать и она может объяснить тончайшие нюансы излагаемого материала.
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Благодарю Марию за организацию экскурсии!
Индивидуальный подход к пожеланиям участников, рекомендации по выбору подходящих ресторанов, полное понимание в общении. Согласовали все быстро и четко, забронировали необходимое авто, подстроились под тайминг.
Очень приятно работать с профессионалами!
Гидом на экскурсии была Ольга. Гости остались довольны.
Индивидуальный подход к пожеланиям участников, рекомендации по выбору подходящих ресторанов, полное понимание в общении. Согласовали все быстро и четко, забронировали необходимое авто, подстроились под тайминг.
Очень приятно работать с профессионалами!
Гидом на экскурсии была Ольга. Гости остались довольны.
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Отличная экскурсия для знакомства с городом и его особенностями. Ольга провела чудесную обзорку, легко и без лишнего академичества))) рекомендую всем))) организаторам спасибо!
+2
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