Китай — многонациональная страна с разными верованиями. Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай, в чём особенность чань-буддизма и почему бог здоровья ест траву.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город. Мы расскажем, как и когда возник Шанхай, обратим ваше внимание на раскатные крыши и объясним, как это связано с фэн-шуем.

Сад радости — традиционный китайский сад. Вы полюбуетесь архитектурой местных построек, а мы поясним, как здесь всё организовано.

Даосский храм, в котором вы услышите, почему основа китайской культуры — религия.

Аптека традиционной китайской медицины. Ей больше 100 лет! Вы увидите маленькие алтари бога здоровья и узнаете, почему у него рога и зачем он жуёт траву.

Храм Нефритового Будды. Мы проведём параллель между даосизмом и буддизмом. Расскажем, как появился чань-буддизм и чем он отличается от других течений философской традиции.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

Сад радости — 40 юаней/чел. ($5,5)

Даосский храм — 10 юаней/чел. ($1,37)

Прочитайте до бронирования

Мы не оказываем услуги переводчика и сопровождающего. Что-то подсказать и ответить на вопросы, не касающиеся темы встречи, мы сможем только после экскурсии.

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.