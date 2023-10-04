Увидеть Шанхай и узнать, как религии Поднебесной влияют на современную жизнь китайцев
Чтобы лучше понять местное население, мы рассмотрим даосизм и его стремление к гармонии и буддизм с его освобождением от страданий. Вы изучите архитектуру Старого города, погуляете по китайскому саду и побываете в древних храмах. Узнаете, как появился Шанхай, в чём особенность чань-буддизма и почему бог здоровья ест траву.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Старый город. Мы расскажем, как и когда возник Шанхай, обратим ваше внимание на раскатные крыши и объясним, как это связано с фэн-шуем.
Сад радости — традиционный китайский сад. Вы полюбуетесь архитектурой местных построек, а мы поясним, как здесь всё организовано.
Даосский храм, в котором вы услышите, почему основа китайской культуры — религия.
Аптека традиционной китайской медицины. Ей больше 100 лет! Вы увидите маленькие алтари бога здоровья и узнаете, почему у него рога и зачем он жуёт траву.
Храм Нефритового Будды. Мы проведём параллель между даосизмом и буддизмом. Расскажем, как появился чань-буддизм и чем он отличается от других течений философской традиции.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Сад радости — 40 юаней/чел. ($5,5)
- Даосский храм — 10 юаней/чел. ($1,37)
Прочитайте до бронирования
Мы не оказываем услуги переводчика и сопровождающего. Что-то подсказать и ответить на вопросы, не касающиеся темы встречи, мы сможем только после экскурсии.
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Yu Garden
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Очень красивый Шанхай предстал перед нами в свете вечерних огней! Информация, полученная на экскурсии была для нас абсолютно новой, неизвестной, ходили слушали, открыв рты.
Отдельное спасибо Диме, сыну гида, который отлично владеет китайским и помогал нам во время экскурсии.