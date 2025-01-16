Д Дарья

Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не смогут китайские гиды! Александра провела нас таким маршрутом, куда бы мы сами никогда не зашли! Рекомендую!