Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Шанхае на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Русский Шанхай
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
«Как «французская» улица стала «русской»»
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Шанхаю для транзитных туристов
Ищете, как провести время между рейсами? Обзорная экскурсия по Шанхаю - идеальный выбор! Прогулка по Вайтань, посещение садов и исторических мест ждут вас
«Вы прогуляетесь по самой знаменитой улице Шанхая и узнаете историю зданий»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Познакомьтесь с Шанхаем: от Народной площади до набережной Вайтань. Откройте для себя колониальную архитектуру и шанхайскую культуру
Начало: У метро Peoples square
«Прогуляетесь по улице Наньцзин»
11 мар в 11:00
12 мар в 11:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    16 января 2025
    Русский Шанхай
    Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не смогут китайские гиды! Александра провела нас таким маршрутом, куда бы мы сами никогда не зашли! Рекомендую!
    Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую неБольшое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую неБольшое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую неБольшое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую неБольшое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую неБольшое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2024
    Русский Шанхай
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александра обладает огромными знаниями об истории Шанхая и с удовольствием делится интересной информацией с гостями города.
    читать дальше

    Три часа прошли просто на одном дыхании! Рекомендуем эту экскурсию всем туристам, желающим узнать о старом Шанхае и о русской диаспоре в нем.

  • А
    Алина
    16 октября 2024
    Русский Шанхай
    Благодарим Александру за экскурсию, много ценной, редкой, интересной информации 🔥интересная тема, прекрасные места ✨

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Русский Шанхай
  2. Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
  3. Шанхай: самое главное
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в марте 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 257. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Шанхая. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод