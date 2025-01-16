Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
«Как «французская» улица стала «русской»»
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Шанхаю для транзитных туристов
Ищете, как провести время между рейсами? Обзорная экскурсия по Шанхаю - идеальный выбор! Прогулка по Вайтань, посещение садов и исторических мест ждут вас
«Вы прогуляетесь по самой знаменитой улице Шанхая и узнаете историю зданий»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: самое главное
Познакомьтесь с Шанхаем: от Народной площади до набережной Вайтань. Откройте для себя колониальную архитектуру и шанхайскую культуру
Начало: У метро Peoples square
«Прогуляетесь по улице Наньцзин»
11 мар в 11:00
12 мар в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья16 января 2025Большое спасибо Александре за насыщенную, информативную, душевную экскурсию по эмигрантскому Шанхаю. Интересная тема, осветить которую не смогут китайские гиды! Александра провела нас таким маршрутом, куда бы мы сами никогда не зашли! Рекомендую!
- ТТатьяна21 ноября 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Александра обладает огромными знаниями об истории Шанхая и с удовольствием делится интересной информацией с гостями города.
- ААлина16 октября 2024Благодарим Александру за экскурсию, много ценной, редкой, интересной информации 🔥интересная тема, прекрасные места ✨
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в марте 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 257. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Шанхая. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод