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в Чжудзядзяо. Очень аутентичное и приятное место. Поскольку был август, и стояла дикая жара, долго ходить было тяжело, единственный плюс - народу не так много, как обычно бывает) Прогулялись отлично, Дима рассказал не только о месте, но и о современной жизни в Китае, отвечал на вопросы, прекрасно поддерживал разговор. Порекомендовал место для обеда, уточнив предпочтения в еде. Отличная поездка из шумного города в прошлое))