5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо: погружение в традиции и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от $250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 августа 2024Наш гид - Дима, скорее не экскурсовод, а встречающая сторона. Заехал за нами на отличной, комфортной машине, и мы отправились
- ААлександр7 августа 2024Гид Женя прекрасно говорила по русски. Познакомила с особенностями современного Китая пока был трансфер и с бытом и культурой старого Китая непосредственно на экскурсии. Спасибо
- ББорзенко3 августа 20241 августа посетили Венецию в Шанхае. Экскурсия понравилась. Экскурсавод Надежда отлично провела экскурсию, рассказала много интересных фактов, очень доброжелательная, хорошее знание русского языка. 👍👍👍👍. Спасибо ей огромное.
- ССтанислав2 августа 2024Красивый город. Прекрасный способ для короткой экскурсии. Уголок древнего умиротворения 👌🏼
- ЮЮлия1 июля 2024Нашим гидом была веселая и жизнерадостная Ольга. Она провела нас по красивейшим уголкам Ситана, рассказала его историю. Мы обсуждали тонкости китайского языка, производство шелка и чая. Душевно и атмосферно.
- ААндрей15 июня 2024Спасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметно. Удалось открыть для себя город с необычной стороны.
- ЮЮрий13 июня 2024Приятная и насыщенная прогулка по исторической части города - бывшей французской концессии. Тем кто устал от ритма мегаполиса и официального взгляда на Шанхай и Китай - рекомендую.
- ННадежда26 мая 2024Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Нескучные экскурсии»
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