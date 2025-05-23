Откройте лучшие рынки и магазины Шанхая вместе с местным шопинг-экспертом. Вас ждут ткани, уникальные аксессуары, сувениры и неожиданные находки. Гид поможет подобрать всё, что нужно, а по желанию — порекомендует местную кухню.
Описание экскурсииРынок тканей и пошив на заказ Начните день на знаменитом рынке тканей в Южном Бунде, где сотни лавок предлагают богатый выбор материй. Опытные портные создадут для вас индивидуальные костюмы, платья, пальто, а также предложат стильные аксессуары, шарфы, сумки, перчатки и ремни. Атмосфера Старого города и сувениры Продолжите прогулку на базаре Старого города — здесь найдёте чай, качественный жемчуг, фарфор, произведения искусства, нефрит, сувениры и оригинальные изделия ручной работы. Прогуливаясь по лавкам, почувствуйте атмосферу древности и творчества. Если ищете фирменные “реплики” — загляните в специализированный магазинчик с одеждой, обувью и аксессуарами. Пожелания по маршруту легко можно обсудить с гидом: хотите магазины Нанкин-роуд или попробовать местную кухню — просто спросите. После шопинга вернётесь в выбранное место или отель в центре города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Южный Бунд
- Старый город
- Нанкин-роуд
Что включено
- Услуги местного гида
- Частный водитель на автомобиле с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
5
Основано на 5 отзывах
Д
Дарья
23 мая 2025
Мне было очень весело с Санни! Она показала все лучшие места и сделала день по-настоящему ярким.
А
Анна
18 апр 2025
Санни — просто потрясающая! Очень терпеливая, отзывчивая и заботливая. Мы остались в восторге от её рекомендаций, особенно по поводу ателье.
В
Виктор
13 апр 2025
Отличный гид и душа компании. Она прекрасно знает город, с ней было весело и легко исследовать все достопримечательности. Жаль, что у нас не было ещё одного дня с ней!
М
Максим
5 июн 2024
Санни была замечательным гидом! Она отвела меня во все места, которые я хотел посетить, и помогла договориться о хороших ценах. Очень внимательная, с множеством полезных советов
Е
Екатерина
6 мая 2024
Санни — настоящий профессионал! Несмотря на плохую погоду, она помогла мне найти нужные магазины и сделала всё, чтобы я провела время с удовольствием. Благодаря ей я смогла купить всё, что хотела — просто великолепно
