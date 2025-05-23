Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте лучшие рынки и магазины Шанхая вместе с местным шопинг-экспертом. Вас ждут ткани, уникальные аксессуары, сувениры и неожиданные находки. Гид поможет подобрать всё, что нужно, а по желанию — порекомендует местную кухню. 5 5 отзывов

Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-10 человек
$216 за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Рынок тканей и пошив на заказ Начните день на знаменитом рынке тканей в Южном Бунде, где сотни лавок предлагают богатый выбор материй. Опытные портные создадут для вас индивидуальные костюмы, платья, пальто, а также предложат стильные аксессуары, шарфы, сумки, перчатки и ремни. Атмосфера Старого города и сувениры Продолжите прогулку на базаре Старого города — здесь найдёте чай, качественный жемчуг, фарфор, произведения искусства, нефрит, сувениры и оригинальные изделия ручной работы. Прогуливаясь по лавкам, почувствуйте атмосферу древности и творчества. Если ищете фирменные “реплики” — загляните в специализированный магазинчик с одеждой, обувью и аксессуарами. Пожелания по маршруту легко можно обсудить с гидом: хотите магазины Нанкин-роуд или попробовать местную кухню — просто спросите. После шопинга вернётесь в выбранное место или отель в центре города.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Район Южный Бунд

Старый город

Нанкин-роуд Что включено Услуги местного гида

Частный водитель на автомобиле с кондиционером Что не входит в цену Личные расходы

Еда и напитки Место начала и завершения? Холл отеля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.