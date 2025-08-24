М Мария Велотур по ночному Шанхаю с посещением блошиного рынка и Синьтяньди Потрясающе! Очень советуем начать ваше путешествие с этой экскурсии. Наш гид рассказал много полезного и дал отличные советы. Это было определённо правильное решение. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид! Спасибо!

И Иван Велотур по ночному Шанхаю с посещением блошиного рынка и Синьтяньди читать дальше перекуса. В целом всё было круто, но чтобы получать удовольствие, нужно принимать городской хаос. Мэй отлично объясняла, чего ожидать, и сделала несколько забавных фото. Мы здорово провели время с Мэй, исследуя Шанхай! Экскурсия в основном посвящена осмотру главных достопримечательностей. По пути была остановка для

Д Дарья Шопинг-прогулка по Шанхаю с местным гидом Мне было очень весело с Санни! Она показала все лучшие места и сделала день по-настоящему ярким.

А Анна Шопинг-прогулка по Шанхаю с местным гидом Санни — просто потрясающая! Очень терпеливая, отзывчивая и заботливая. Мы остались в восторге от её рекомендаций, особенно по поводу ателье.

В Виктор Шопинг-прогулка по Шанхаю с местным гидом Отличный гид и душа компании. Она прекрасно знает город, с ней было весело и легко исследовать все достопримечательности. Жаль, что у нас не было ещё одного дня с ней!

П Полина Велотур по ночному Шанхаю с посещением блошиного рынка и Синьтяньди Это был действительно фантастический опыт — однозначно рекомендую это увлекательное велосипедное приключение. Маршрут очень красивый с массой интересных мест, вкусная еда, а всё сопровождалось заботой нашей замечательной хозяйки Мэй. В общем, — потрясающе 😎

М Максим Шопинг-прогулка по Шанхаю с местным гидом Санни была замечательным гидом! Она отвела меня во все места, которые я хотел посетить, и помогла договориться о хороших ценах. Очень внимательная, с множеством полезных советов

Е Екатерина Шопинг-прогулка по Шанхаю с местным гидом Санни — настоящий профессионал! Несмотря на плохую погоду, она помогла мне найти нужные магазины и сделала всё, чтобы я провела время с удовольствием. Благодаря ей я смогла купить всё, что хотела — просто великолепно