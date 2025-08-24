Групповая
до 18 чел.
Велотур по ночному Шанхаю с посещением блошиного рынка и Синьтяньди
Начало: 7ФВМ+372 Хункоу, Шанхай, Китай
«Музыка, рынок и яркая еда Вас ждёт посещение самого известного джаз-бара в мире, а затем захватывающий велопробег до крупного ночного блошиного рынка»
Завтра в 18:00
1 апр в 18:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Шопинг-прогулка по Шанхаю с местным гидом
Начало: Холл отеля
«Откройте лучшие рынки и магазины Шанхая вместе с местным шопинг-экспертом»
Завтра в 09:30
1 апр в 09:30
$216 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шопинг в Шанхае
Зумерские моллы, секонд-хенды, винтаж и нишевые бренды
Начало: У метро Hong Qiao Railway Station
«Это индивидуальный шопинг по лучшим спотам Шанхая»
5 апр в 10:00
6 апр в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 августа 2025Потрясающе! Очень советуем начать ваше путешествие с этой экскурсии. Наш гид рассказал много полезного и дал отличные советы. Это было определённо правильное решение. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид! Спасибо!
- ИИван25 июня 2025Мы здорово провели время с Мэй, исследуя Шанхай! Экскурсия в основном посвящена осмотру главных достопримечательностей. По пути была остановка для
- ДДарья23 мая 2025Мне было очень весело с Санни! Она показала все лучшие места и сделала день по-настоящему ярким.
- ААнна18 апреля 2025Санни — просто потрясающая! Очень терпеливая, отзывчивая и заботливая. Мы остались в восторге от её рекомендаций, особенно по поводу ателье.
- ВВиктор13 апреля 2025Отличный гид и душа компании. Она прекрасно знает город, с ней было весело и легко исследовать все достопримечательности. Жаль, что у нас не было ещё одного дня с ней!
- ППолина10 февраля 2025Это был действительно фантастический опыт — однозначно рекомендую это увлекательное велосипедное приключение. Маршрут очень красивый с массой интересных мест, вкусная еда, а всё сопровождалось заботой нашей замечательной хозяйки Мэй. В общем, — потрясающе 😎
- ММаксим5 июня 2024Санни была замечательным гидом! Она отвела меня во все места, которые я хотел посетить, и помогла договориться о хороших ценах. Очень внимательная, с множеством полезных советов
- ЕЕкатерина6 мая 2024Санни — настоящий профессионал! Несмотря на плохую погоду, она помогла мне найти нужные магазины и сделала всё, чтобы я провела время с удовольствием. Благодаря ей я смогла купить всё, что хотела — просто великолепно
- ММихаил19 февраля 2024Это была потрясающая экскурсия, очень-очень рекомендую. Лучший тур по Шанхаю, который нам довелось посетить — оно того стоило!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шопинг»
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в марте 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 340. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
