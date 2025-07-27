Н Наталья 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Были на экскурсии семьей с детьми. Гид - Галина. Экскурсия понравилась, посетили Храм Нефритового Будды, старый город и смотровую площадку. Галина интересно рассказывает, хорошо знает русский и с удовольствием отвечает на все вопросы.

После экскурсии остались позитивные впечатления. Благодарю и рекомендую

А Алексей 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Замечательная эксеурсия! Благодарим за теплое и душевное отношение организаторов, гида и водителя!

И Ирина 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе читать дальше церемонию чаепития, был сильный дождь, но экскурсия все равно состоялась. Экскурсия проходила на очень комфортабельном микроавтобусе Мерседес, довозили до каждой достопримечательности быстро и с удобствами. Гид хорошо говорит по русски, везде сопровождает, но практически ничего не рассказывает как экскурсовод Увидели все главные достопримечательности Шанхая - храм нефритового Будды, сад радости, набережную, поднимались на самый высокий небоскреб, шелковую фабрику и

И Ирина 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе читать дальше профессионал и увлеченный своим городом человек.



Программа была идеально сбалансирована: мы начали с атмосферного Старого района Шанхая, где ощутили дух истории и традиций. Затем прогулялись по элегантному Французскому кварталу, окунувшись в атмосферу европейского шарма.



Кульминацией дня стало посещение Шанхайской башни. Вид с высоты птичьего полета просто захватывающий! Антон рассказывал интересные факты и делился любопытными историями о городе, делая экскурсию еще более увлекательной.



И, конечно, ночная Набережная Вайтань! Это было волшебно! Шанхай в огнях – это зрелище, которое останется в памяти навсегда. Антон провел нас по лучшим местам, показал самые красивые ракурсы и помог сделать потрясающие фотографии.



Спасибо Антону и Евгению за прекрасную организацию и незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Шанхаем! Наше путешествие в Шанхай стало незабываемым благодаря экскурсии с Антоном, которую мы заказали на Спутнике у Евгения! Антон – настоящий

O OKSANA Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Это мое первое посещение Шанхая и я очень рада что начала знакомство с ним именно с Александрой. Так мягко и душевно прошла наша экскурсия, что еще пару дней у меня оставалось послесловие. Обязательно рекомендую к посещению!!!

З Зограб 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Евгений! Спасибо огромное за твое внимание, чуткое и ответственное отношение к нам, за хорошо организованные экскурсии, за хороших гидов Саши и Андрея! Мы остались очень довольные! И мы к вам вернемся! Китай - рулит!

S Svetlana 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Замечательный храм Нефритового Будды. В Шанхае у нас был только один день, поэтому мы просто чуть познакомились с городом. Но этого хватило для того, чтобы планировать длинную поездку в Китай.

Ф Фёдор 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе читать дальше Гид Мария, владеющая русским языком на очень достойном уровне, рассказала много об истории Китая и самого города Шанхай, а также по ходу экскурсии поясняла примечательные культурные аспекты и традиции. Хотелось бы отметить, что формат поездки и интенсивность маршрута подошли для трёх поколений семьи, включая восьмидесятилетнюю бабушку. Спасибо огромное за организацию экскурсии! Всё прошло на высоком уровне: хорошее планирование маршрута, информативный рассказ и приятный в общении гид.

А Арина 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Прекрасный гид Женя рассказала об истории Китая, провела по интересным и вкусным местам. Мы остались довольны!

О Ольга Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Были проездом в Шанхае, выбрали экскурсию с Александрой! Очень всё понравилось. Александра была на связи, объяснила как доехать до места встречи! Экскурсия была интересная, Александра отлично коммуницимует с детьми! Остались только положительные впечатления и от Александры и от экскурсии!

Г Галина 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Очень интересная была экскурсия по Шанхаю. Мы погуляли по городу, побывали на башне "Жемчужина востока". Спасибо большое за проведённое время, и хорошо организованную программу для транзитных туристов.

Н Наталия Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Огромная благодарность Александре за экскурсию по саду Радости в Шанхае. Узнали много нового и интересного об истории Китая и садах. Получили полезные рекомендации по передвижению в Шанхае,а также где можно вкусно поесть. Сергей, Наталия, Юлия.

Н Наталья Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Мы провели чудесное время с Александрой. Коротко, информативно и душевно! Это прекрасный формат для тех, кто впервые в городе, но не располагает большим количеством времени.

У Александры прекрасный язык, чувство юмора и ценные рекомендации. Спасибо большое!

Заказывали заранее на сайте читать дальше «Sputnik», с нами сразу связался гид Евгений, который на связи был с нами практически 24/7, отвечал на все интересующие нас вопросы. Предложил нам трансфер из аэропорта и в аэропорт.

Экскурсией остались довольны, хотя и немного подкачала погода (был небольшой дождь, поэтому некоторые места не посетили). Отдельное спасибо нашему гиду -Инне! Было много интересной информации о городе и стране. Очень доброжелательное отношение! Учитывали все наши пожелания, это еще огромный плюс!

Спасибо Евгению и Инне, и конечно же водителю (к сожалению, имя не запомнили)! В ноябре 2024г. у нас была «стыковка» рейсов в Шанхае, и мы приобрели экскурсию ознакомительную по городу.Заказывали заранее на сайте

А Арина Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Александра, благодарим вас за экскурсию. Вы внимательный и чуткий человек с прекрасным знанием материала. Не смотря на наше самочувствие (были очень простужены) - информация воспринималась легко. Очень интересно провели 2 часа в старом городе.

Д Дмитрий 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Всё хорошо!

Спасибо!

E Evgeniya 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе Отличная экскурсия!!! Прошла на одном дыхании и для взрослого, и для ребенка. Замечательный гид Алексей! Всем советую!