Экскурсии по Старому городу в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Шанхае на русском языке, цены от $34. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
«Во время праздника фонарей с 10 по 29 февраля 2024 года дополнительно оплачивается вход в Старый город — 80 юаней/чел»
21 окт в 09:30
22 окт в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
Начало: По договоренности
«Старый город Шанхая Не обойдем стороной самобытный китайский район, где сосредоточены самые первые шанхайские банки, торговые лавки, рестораны, чайные домики, театры и бизнес-центры»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 окт в 08:30
5 окт в 14:30
$330 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия с местным жителем по историческому Шанхаю
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия с местным жителем по историческому Шанхаю
Начало: 6F82+VVQ Сюйхуэй, Шанхай, Китай
«После прогулки по Бунду направимся в старый город, где расположен древний китайский сад Юйюань с историей более 400 лет»
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
$34.02 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Были на экскурсии семьей с детьми. Гид - Галина. Экскурсия понравилась, посетили Храм Нефритового Будды, старый город и смотровую площадку. Галина интересно рассказывает, хорошо знает русский и с удовольствием отвечает на все вопросы.
    После экскурсии остались позитивные впечатления. Благодарю и рекомендую
  • А
    Алексей
    22 июля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Замечательная эксеурсия! Благодарим за теплое и душевное отношение организаторов, гида и водителя!
  • И
    Ирина
    19 июня 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Увидели все главные достопримечательности Шанхая - храм нефритового Будды, сад радости, набережную, поднимались на самый высокий небоскреб, шелковую фабрику и
    читать дальше

    церемонию чаепития, был сильный дождь, но экскурсия все равно состоялась. Экскурсия проходила на очень комфортабельном микроавтобусе Мерседес, довозили до каждой достопримечательности быстро и с удобствами. Гид хорошо говорит по русски, везде сопровождает, но практически ничего не рассказывает как экскурсовод

  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Наше путешествие в Шанхай стало незабываемым благодаря экскурсии с Антоном, которую мы заказали на Спутнике у Евгения! Антон – настоящий
    читать дальше

    профессионал и увлеченный своим городом человек.

    Программа была идеально сбалансирована: мы начали с атмосферного Старого района Шанхая, где ощутили дух истории и традиций. Затем прогулялись по элегантному Французскому кварталу, окунувшись в атмосферу европейского шарма.

    Кульминацией дня стало посещение Шанхайской башни. Вид с высоты птичьего полета просто захватывающий! Антон рассказывал интересные факты и делился любопытными историями о городе, делая экскурсию еще более увлекательной.

    И, конечно, ночная Набережная Вайтань! Это было волшебно! Шанхай в огнях – это зрелище, которое останется в памяти навсегда. Антон провел нас по лучшим местам, показал самые красивые ракурсы и помог сделать потрясающие фотографии.

    Спасибо Антону и Евгению за прекрасную организацию и незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Шанхаем!

  • O
    OKSANA
    26 мая 2025
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Это мое первое посещение Шанхая и я очень рада что начала знакомство с ним именно с Александрой. Так мягко и душевно прошла наша экскурсия, что еще пару дней у меня оставалось послесловие. Обязательно рекомендую к посещению!!!
    Это мое первое посещение Шанхая и я очень рада что начала знакомство с ним именно с Александрой. Так мягко и душевно прошла наша экскурсия, что еще пару дней у меня оставалось послесловие. Обязательно рекомендую к посещению!!!
  • З
    Зограб
    2 мая 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Евгений! Спасибо огромное за твое внимание, чуткое и ответственное отношение к нам, за хорошо организованные экскурсии, за хороших гидов Саши и Андрея! Мы остались очень довольные! И мы к вам вернемся! Китай - рулит!
  • S
    Svetlana
    18 апреля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Замечательный храм Нефритового Будды. В Шанхае у нас был только один день, поэтому мы просто чуть познакомились с городом. Но этого хватило для того, чтобы планировать длинную поездку в Китай.
  • Ф
    Фёдор
    3 апреля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Спасибо огромное за организацию экскурсии! Всё прошло на высоком уровне: хорошее планирование маршрута, информативный рассказ и приятный в общении гид.
    читать дальше

    Гид Мария, владеющая русским языком на очень достойном уровне, рассказала много об истории Китая и самого города Шанхай, а также по ходу экскурсии поясняла примечательные культурные аспекты и традиции. Хотелось бы отметить, что формат поездки и интенсивность маршрута подошли для трёх поколений семьи, включая восьмидесятилетнюю бабушку.

  • А
    Арина
    8 марта 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Прекрасный гид Женя рассказала об истории Китая, провела по интересным и вкусным местам. Мы остались довольны!
  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Были проездом в Шанхае, выбрали экскурсию с Александрой! Очень всё понравилось. Александра была на связи, объяснила как доехать до места встречи! Экскурсия была интересная, Александра отлично коммуницимует с детьми! Остались только положительные впечатления и от Александры и от экскурсии!
    Были проездом в Шанхае, выбрали экскурсию с Александрой! Очень всё понравилось. Александра была на связи, объяснила как доехать до места встречи! Экскурсия была интересная, Александра отлично коммуницимует с детьми! Остались только положительные впечатления и от Александры и от экскурсии!
  • Г
    Галина
    22 февраля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Очень интересная была экскурсия по Шанхаю. Мы погуляли по городу, побывали на башне "Жемчужина востока". Спасибо большое за проведённое время, и хорошо организованную программу для транзитных туристов.
  • Н
    Наталия
    19 января 2025
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Огромная благодарность Александре за экскурсию по саду Радости в Шанхае. Узнали много нового и интересного об истории Китая и садах. Получили полезные рекомендации по передвижению в Шанхае,а также где можно вкусно поесть. Сергей, Наталия, Юлия.
  • Н
    Наталья
    19 декабря 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Мы провели чудесное время с Александрой. Коротко, информативно и душевно! Это прекрасный формат для тех, кто впервые в городе, но не располагает большим количеством времени.
    У Александры прекрасный язык, чувство юмора и ценные рекомендации. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    26 ноября 2024
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    В ноябре 2024г. у нас была «стыковка» рейсов в Шанхае, и мы приобрели экскурсию ознакомительную по городу.
    Заказывали заранее на сайте
    читать дальше

    «Sputnik», с нами сразу связался гид Евгений, который на связи был с нами практически 24/7, отвечал на все интересующие нас вопросы. Предложил нам трансфер из аэропорта и в аэропорт.
    Экскурсией остались довольны, хотя и немного подкачала погода (был небольшой дождь, поэтому некоторые места не посетили). Отдельное спасибо нашему гиду -Инне! Было много интересной информации о городе и стране. Очень доброжелательное отношение! Учитывали все наши пожелания, это еще огромный плюс!
    Спасибо Евгению и Инне, и конечно же водителю (к сожалению, имя не запомнили)!

  • А
    Арина
    23 ноября 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Александра, благодарим вас за экскурсию. Вы внимательный и чуткий человек с прекрасным знанием материала. Не смотря на наше самочувствие (были очень простужены) - информация воспринималась легко. Очень интересно провели 2 часа в старом городе.
  • Д
    Дмитрий
    20 ноября 2024
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Всё хорошо!
    Спасибо!
  • E
    Evgeniya
    8 ноября 2024
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Отличная экскурсия!!! Прошла на одном дыхании и для взрослого, и для ребенка. Замечательный гид Алексей! Всем советую!
  • М
    Марков
    17 сентября 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Нам с семьей очень понравилась экскурсия! Советуем!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
  2. 6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
  3. Пешеходная экскурсия с местным жителем по историческому Шанхаю
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
  4. Диснейленд
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 330. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Шанхае с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь