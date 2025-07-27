Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
«Во время праздника фонарей с 10 по 29 февраля 2024 года дополнительно оплачивается вход в Старый город — 80 юаней/чел»
21 окт в 09:30
22 окт в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
Начало: По договоренности
«Старый город Шанхая Не обойдем стороной самобытный китайский район, где сосредоточены самые первые шанхайские банки, торговые лавки, рестораны, чайные домики, театры и бизнес-центры»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 окт в 08:30
5 окт в 14:30
$330 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия с местным жителем по историческому Шанхаю
Начало: 6F82+VVQ Сюйхуэй, Шанхай, Китай
«После прогулки по Бунду направимся в старый город, где расположен древний китайский сад Юйюань с историей более 400 лет»
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
$34.02 за человека
- ННаталья27 июля 2025Были на экскурсии семьей с детьми. Гид - Галина. Экскурсия понравилась, посетили Храм Нефритового Будды, старый город и смотровую площадку. Галина интересно рассказывает, хорошо знает русский и с удовольствием отвечает на все вопросы.
После экскурсии остались позитивные впечатления. Благодарю и рекомендую
- ААлексей22 июля 2025Замечательная эксеурсия! Благодарим за теплое и душевное отношение организаторов, гида и водителя!
- ИИрина19 июня 2025Увидели все главные достопримечательности Шанхая - храм нефритового Будды, сад радости, набережную, поднимались на самый высокий небоскреб, шелковую фабрику и
- ИИрина13 июня 2025Наше путешествие в Шанхай стало незабываемым благодаря экскурсии с Антоном, которую мы заказали на Спутнике у Евгения! Антон – настоящий
- OOKSANA26 мая 2025Это мое первое посещение Шанхая и я очень рада что начала знакомство с ним именно с Александрой. Так мягко и душевно прошла наша экскурсия, что еще пару дней у меня оставалось послесловие. Обязательно рекомендую к посещению!!!
- ЗЗограб2 мая 2025Евгений! Спасибо огромное за твое внимание, чуткое и ответственное отношение к нам, за хорошо организованные экскурсии, за хороших гидов Саши и Андрея! Мы остались очень довольные! И мы к вам вернемся! Китай - рулит!
- SSvetlana18 апреля 2025Замечательный храм Нефритового Будды. В Шанхае у нас был только один день, поэтому мы просто чуть познакомились с городом. Но этого хватило для того, чтобы планировать длинную поездку в Китай.
- ФФёдор3 апреля 2025Спасибо огромное за организацию экскурсии! Всё прошло на высоком уровне: хорошее планирование маршрута, информативный рассказ и приятный в общении гид.
- ААрина8 марта 2025Прекрасный гид Женя рассказала об истории Китая, провела по интересным и вкусным местам. Мы остались довольны!
- ООльга23 февраля 2025Были проездом в Шанхае, выбрали экскурсию с Александрой! Очень всё понравилось. Александра была на связи, объяснила как доехать до места встречи! Экскурсия была интересная, Александра отлично коммуницимует с детьми! Остались только положительные впечатления и от Александры и от экскурсии!
- ГГалина22 февраля 2025Очень интересная была экскурсия по Шанхаю. Мы погуляли по городу, побывали на башне "Жемчужина востока". Спасибо большое за проведённое время, и хорошо организованную программу для транзитных туристов.
- ННаталия19 января 2025Огромная благодарность Александре за экскурсию по саду Радости в Шанхае. Узнали много нового и интересного об истории Китая и садах. Получили полезные рекомендации по передвижению в Шанхае,а также где можно вкусно поесть. Сергей, Наталия, Юлия.
- ННаталья19 декабря 2024Мы провели чудесное время с Александрой. Коротко, информативно и душевно! Это прекрасный формат для тех, кто впервые в городе, но не располагает большим количеством времени.
У Александры прекрасный язык, чувство юмора и ценные рекомендации. Спасибо большое!
- ССветлана26 ноября 2024В ноябре 2024г. у нас была «стыковка» рейсов в Шанхае, и мы приобрели экскурсию ознакомительную по городу.
Заказывали заранее на сайте
- ААрина23 ноября 2024Александра, благодарим вас за экскурсию. Вы внимательный и чуткий человек с прекрасным знанием материала. Не смотря на наше самочувствие (были очень простужены) - информация воспринималась легко. Очень интересно провели 2 часа в старом городе.
- ДДмитрий20 ноября 2024Всё хорошо!
Спасибо!
- EEvgeniya8 ноября 2024Отличная экскурсия!!! Прошла на одном дыхании и для взрослого, и для ребенка. Замечательный гид Алексей! Всем советую!
- ММарков17 сентября 2024Нам с семьей очень понравилась экскурсия! Советуем!
