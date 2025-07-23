Мои заказы

Нанкинская улица – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Нанкинская улица» в Шанхае на русском языке, цены от $12, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Шанхай - столица волшебства
Пешая
7 часов
-
5%
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства
Начало: Шанхай
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$319.20$336 за всё до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
8 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Начало: Можно в Шанхае или в Ханчжоу, можно в вашем отеле ...
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$538.70$567 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
На автобусе
Hop-on hop-off
4 отзыва
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: В зависимости от маршрута
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    23 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Нам все понравилось
  • О
    Олеся
    16 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Get App
    Отзыв на экскурсию по шанхаю. Экскурсовод Инна, все очень понравилось, очень информативно, очень интересно рассказывает, владеет информацией, хороший русский
    читать дальше

    язык
    Отзыв об экскурсии по Шанхаю с гидом Инной

    Остались в полном восторге от экскурсии! Инна – прекрасный гид: эрудированная, внимательная и увлечённая своим делом. Информация подавалась структурированно и интересно, без «воды», чувствовалась глубокая подготовка и знание темы.

    Особенно порадовал её русский язык – чистый, грамотный, с приятной манерой речи. Даже сложные исторические и культурные аспекты она объясняла доступно и увлекательно.

    Маршрут был продуман отлично: мы увидели и современный Шанхай, и его традиционную сторону, а Инна мастерски адаптировала рассказ под интересы группы. Остались не только яркие впечатления, но и желание вернуться снова!

    10/10, обязательно рекомендую Инну как гида в Шанхае!

    P.S. Если важно – экскурсия проходила в комфортном темпе, без спешки, с возможностью задавать вопросы и делать фото.

  • С
    Сергей
    13 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Экскурсия прошла отлично, все запланированные к осмотру объекты посмотрели. Гид охотно отвечала на вопросы, подсказала много моментов про Шанхай. Перемещения по городу были на очень комфортном автомобиле.
  • Л
    Любовь
    2 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Обзорная экскурсия очень понравилась, гид Ольга очень много рассказала,. За один раз смогли посмотреть много достопримечательностей, красиво.
  • Г
    Гузель
    28 апреля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Заказала индивидуальные экскурсии по Шанхаю, Чжуцзяцзяо,и Сучжоу. все было проведено на высоком уровне,гид прибыл вовремя,был очень доброжелательным и знающим,подача информации
    читать дальше

    прекрасная,отличное знание русского языка,все прошло просто незабываемо! Весело, интересно и непринужденно. очень рекомендую это агенство. гиды помогли и в других вопросах,не связанных с экскурсией, спасибо вам огромное за чудесные впечатления об этой поездке! Успехов!

  • Е
    Евгений
    28 апреля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Отличная экскурсия! Спасибо гиду Андрею! Все было супер! Рекомендуем - не пожалеете!
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Я хочу оставить отзыв об экскурсии, которая прошла в Шанхае 17 марта 2025 года с гидом Асей. Это была незабываемая
    читать дальше

    экскурсия. Ася очень эрудированная, любит и знает историю Шанхая и Китая вцелом. Очень интересная подача материала, душевная атмосфера и приятное общение с харизматичным и любящим свое дело человеком. У нас была вечерняя экскурсия по Шанхаю. В сад радости мы не попали, он в понедельник не работает. Но прогулка на теплоходе была незабываемой, виды ошеломительные. Спасибо большое, Ася, за экскурсию. Гида рекомендую, молодец девочка! Любе спасибо за организацию экскурсии. Всё чётко, вовремя, без проволочек и комфортно.

  • Я
    Яна
    18 января 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Экскурсия понравилась, гид большая умница, много интересных фактов, потрясающих видов, красивых фото. Прекрасное знание языка позволило в красках донести. Историю
    читать дальше

    этого удивительного города и страны. забота которую проявил гид выше всяких похвал. она помогла мне не только увидеть, услышать и почувствовать красоту города, но и не остаться голодной, проблемы со здоровьем в связи с местной едой, а также быстро добраться до аэропорта. всем рекомендую этого позитивного и интересного гида, а также экскурсию. спасибо огромное за праздник на целый потрясающий день

  • О
    Олеся
    2 ноября 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была.
    Отдельно хочу отметить:
    Пунктуальность
    Чистый и комфортный автомобиль
    Подстройка под
    читать дальше

    мой темп
    Помощь с фото
    Очень повезло с погодой: без жары и дождя.

    Из того, что можно улучшить:
    По Шанхаю с учетом речной прогулки можно сократить до 5-6 часов.
    Ханчжоу- 12 часов, пробки по пути в Шанхай (это не к Вам, просто как факт…)
    Еда совсем для меня не подходит, поэтому хорошо бы предусмотреть местечко с более привычной (европейской) пищей. Если возможно.
    Хотя Ася всегда беспокоилась о еде/туалете- в этом плане все комфортно.

    Огромное спасибо за впечатления!

  • О
    Олеся
    2 ноября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была.
    Отдельно хочу отметить:
    Пунктуальность
    Чистый и комфортный автомобиль
    Подстройка под
    читать дальше

    мой темп
    Помощь с фото
    Очень повезло с погодой: без жары и дождя.

    Из того, что можно улучшить:
    По Шанхаю с учетом речной прогулки можно сократить до 5-6 часов.
    Ханчжоу- 12 часов, пробки по пути в Шанхай (это не к Вам, просто как факт…)
    Еда совсем для меня не подходит, поэтому хорошо бы предусмотреть местечко с более привычной (европейской) пищей. Если возможно.
    Хотя Ася всегда беспокоилась о еде/туалете- в этом плане все комфортно.

    Огромное спасибо за впечатления!

  • В
    Владимир
    1 ноября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    Очень интересно и познавательно. Экскурсовод Лян (Лена) грамотно и квалифицированно провела экскурсию, учитывая наши пожелания не много изменила программу. Рекомендую всем, кто будет в Шанхае.
  • В
    Владимир
    26 октября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    В провели отличный день в компании прекрасного гида Жени (очень хорошо говорит по-русски). В начале договорились об окончательном маршруте, немного
    читать дальше

    его скорректировав. Посетили Сад радости, храм нефритового Будды, поднялись на телебашню и прокатились на кораблике по вечернему Шанхаю. Все было просто изумительно и великолепно. Женя - отличный знаток истории Китая и своего города. Очень советуем всем. Знать историю и традиции города, в который приезжаешь - это важно. Большое спасибо за организацию!

  • Э
    Элена
    25 октября 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Замечательная экскурсия! Индивидуальный трансфер минивэн, огромная благодарность гиду Асе за ее любовь к своей родине, посетили самые красивые места, отдельное спасибо водителю Шамилю, профессионал своего дела. Организация экскурсии на высшем уровне.
  • А
    Александр
    1 октября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    Интересная насыщенная программа. Всё было отлично организовано. Посетили за один день основные достопримечательности Шанхая с рассказом местного гида об истории и современной жизни города.
  • Л
    Лариса
    21 сентября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    У нас было в первый день прекрасное посещение телевышки и музея Шанхая. Захватывающий вид и потрясающая современная экспозиция музея. С
    читать дальше

    этого и надо начинать знакомство с Шанхаем. Вечерняя прогулка на катере только усилила восхищение городом. Во второй день посетили удивительно красивые и вдохновляющие исторические места в старом городе и «Китайскую Венецию». Самая сердечная благодарность организаторам и гидам, которые себя по-русски зовут Анастасия и Ася. Прекрасная компания!

  • Р
    Ренат
    7 августа 2024
    Шанхай - столица волшебства
    Были с детьми на эксурсии по основным достопримечательностям Шанхая. Очень понравилось, все было четко и информативно, Жун (наш гид) следила за временем и подробно отвечала на кучу наших вопросов, настоящий фанат своего дела и своего города. Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Нанкинская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шанхай - столица волшебства
  2. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
  3. Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Диснейленд
  4. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Нанкинская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 538.70 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нанкинская улица», 26 ⭐ отзывов, цены от $12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь