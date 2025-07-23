-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства
Начало: Шанхай
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$319.20
$336 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Начало: Можно в Шанхае или в Ханчжоу, можно в вашем отеле ...
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$538.70
$567 за всё до 5 чел.
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: В зависимости от маршрута
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий23 июля 2025Нам все понравилось
- ООлеся16 июля 2025Get App
Отзыв на экскурсию по шанхаю. Экскурсовод Инна, все очень понравилось, очень информативно, очень интересно рассказывает, владеет информацией, хороший русский
- ССергей13 июля 2025Экскурсия прошла отлично, все запланированные к осмотру объекты посмотрели. Гид охотно отвечала на вопросы, подсказала много моментов про Шанхай. Перемещения по городу были на очень комфортном автомобиле.
- ЛЛюбовь2 июля 2025Обзорная экскурсия очень понравилась, гид Ольга очень много рассказала,. За один раз смогли посмотреть много достопримечательностей, красиво.
- ГГузель28 апреля 2025Заказала индивидуальные экскурсии по Шанхаю, Чжуцзяцзяо,и Сучжоу. все было проведено на высоком уровне,гид прибыл вовремя,был очень доброжелательным и знающим,подача информации
- ЕЕвгений28 апреля 2025Отличная экскурсия! Спасибо гиду Андрею! Все было супер! Рекомендуем - не пожалеете!
- ААнна18 марта 2025Я хочу оставить отзыв об экскурсии, которая прошла в Шанхае 17 марта 2025 года с гидом Асей. Это была незабываемая
- ЯЯна18 января 2025Экскурсия понравилась, гид большая умница, много интересных фактов, потрясающих видов, красивых фото. Прекрасное знание языка позволило в красках донести. Историю
- ООлеся2 ноября 2024Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была.
Отдельно хочу отметить:
Пунктуальность
Чистый и комфортный автомобиль
Подстройка под
- ООлеся2 ноября 2024Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была.
Отдельно хочу отметить:
Пунктуальность
Чистый и комфортный автомобиль
Подстройка под
- ВВладимир1 ноября 2024Очень интересно и познавательно. Экскурсовод Лян (Лена) грамотно и квалифицированно провела экскурсию, учитывая наши пожелания не много изменила программу. Рекомендую всем, кто будет в Шанхае.
- ВВладимир26 октября 2024В провели отличный день в компании прекрасного гида Жени (очень хорошо говорит по-русски). В начале договорились об окончательном маршруте, немного
- ЭЭлена25 октября 2024Замечательная экскурсия! Индивидуальный трансфер минивэн, огромная благодарность гиду Асе за ее любовь к своей родине, посетили самые красивые места, отдельное спасибо водителю Шамилю, профессионал своего дела. Организация экскурсии на высшем уровне.
- ААлександр1 октября 2024Интересная насыщенная программа. Всё было отлично организовано. Посетили за один день основные достопримечательности Шанхая с рассказом местного гида об истории и современной жизни города.
- ЛЛариса21 сентября 2024У нас было в первый день прекрасное посещение телевышки и музея Шанхая. Захватывающий вид и потрясающая современная экспозиция музея. С
- РРенат7 августа 2024Были с детьми на эксурсии по основным достопримечательностям Шанхая. Очень понравилось, все было четко и информативно, Жун (наш гид) следила за временем и подробно отвечала на кучу наших вопросов, настоящий фанат своего дела и своего города. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Нанкинская улица»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Нанкинская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 538.70 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нанкинская улица», 26 ⭐ отзывов, цены от $12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь