Погрузимся в 3000-летнюю историю Сианя — места назначения торговых караванов, шедших по Великому Шёлковому пути. Увидим мавзолей первого императора династии Цинь и его Терракотовую армию — более 8 тысяч полноразмерных статуй воинов и лошадей, похороненных вместе с правителем.

Посетим шумный мусульманский квартал, где царит атмосфера восточного базара, и старейшую в Сиане мечеть. Осмотрим впечатляющую городскую стену, опоясывающую исторический центр. Желающие за доплату смогут поужинать в ресторане в сопровождении шоу-программы.