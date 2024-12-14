Набережная Вайтань (Бунд) – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Вайтань (Бунд)» в Шанхае на русском языке, цены от $280, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Шанхай за один день
На машине
197 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
На машине
скидка
5%
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Начало: В центральной части города
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
943$896 за всё до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Узнать город на экскурсии с гидом - специалистом по международным отношениям
Начало: Y входа в сад Юй Юань
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
$280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    14 декабря 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо гиду Евгении! Хорошо знает
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    русский язык и наши отечественные предпочтения! Большой стаж работы и знает где и что можно найти! Посетите «знакомство с Шанхаем», «Дисней», «Венецию» обязательно! Единственно-если в декабре, запаситесь теплой одеждой! Несмотря на солнце и плюсовую температуру, тут постоянно ветер пронизывающий и влажность воздуха высокая часто. Без гида тяжело общаться с Китайцами на английском, чаще всего они его просто не знают! Тогда запаситесь онлайн словарями на телефонах, они ими привыкают уже тоже пользоваться. Такси вызвать трудно, вечером начинают какие-то непонятные суммы называть, поэтому, лучше взять машину с водителем и показав ему точный адрес на карте, он вас доставит! Рекомендую! Спасибо!

    Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Весь Шанхай за один день
    Очень понравилась экскурсия! Будьте готовы много и быстро ходить. В данной экскурсии мест посещения много, время ограничено, но этого вполне
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    достаточно, чтобы охватить все главные достопримечательности. София, отлично знает русский язык, была вежлива и заботлива. Нам очень понравилось. Спасибо огромное, рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия! Будьте готовы много и быстро ходить. В данной экскурсии мест посещения много, времяОчень понравилась экскурсия! Будьте готовы много и быстро ходить. В данной экскурсии мест посещения много, время
  • А
    Ани
    29 ноября 2024
    Весь Шанхай за один день
    Добрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красоты города. Очень вежливый и
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    приятный гид Дима (Дун) рассказал много интересного! Также по нашему желанию, он нас провел в Диснейленд, помог с покупкой билетов и входом! Без него мы бы точно заблудились, а попасть туда было моей мечтой!!! Спасибо за такой приятный день 😍☺️❤️

    Добрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красотыДобрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красотыДобрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красотыДобрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красотыДобрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красотыДобрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красотыДобрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красоты
  • А
    Андрей
    20 ноября 2024
    Весь Шанхай за один день
    Заказывали экскурсию в Шанхае. Экскурсовод Яна - СУПЕР!!! День пролетел незаметно. Если будем еще в Шанхае обязательно воспользуемся услугами Яны. Всем советуем.
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Набережная Вайтань (Бунд)»

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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Набережная Вайтань (Бунд)" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 896 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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