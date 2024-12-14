6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Начало: В центральной части города
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
943$896 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Узнать город на экскурсии с гидом - специалистом по международным отношениям
Начало: Y входа в сад Юй Юань
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
$280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander14 декабря 2024Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо гиду Евгении! Хорошо знает
- ЕЕлена8 декабря 2024Очень понравилась экскурсия! Будьте готовы много и быстро ходить. В данной экскурсии мест посещения много, время ограничено, но этого вполне
- ААни29 ноября 2024Добрый день, побывали вчера на экскурсии по Шанхаю!!! Однозначно рекомендую, за несколько часов увидели все красоты города. Очень вежливый и
- ААндрей20 ноября 2024Заказывали экскурсию в Шанхае. Экскурсовод Яна - СУПЕР!!! День пролетел незаметно. Если будем еще в Шанхае обязательно воспользуемся услугами Яны. Всем советуем.
- ВВладимир27 июля 2024Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Набережная Вайтань (Бунд)»
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