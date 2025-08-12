Групповая
до 20 чел.
Лучший выборВеличественный Шанхай: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальный Шанхай, где прошлое и будущее встречаются. Погрузитесь в атмосферу древних улиц и современных набережных
Начало: Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel
Расписание: Каждый день, кроме понедельника, в 9:30
Завтра в 09:30
8 окт в 09:30
$65.31 за человека
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: В зависимости от маршрута
Завтра в 10:00
8 окт в 09:00
$12.58 за человека
5%
Групповая
до 20 чел.
Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день
Начало: 6FHQ+347 Хуанпу, Шанхай, Китай
Завтра в 09:00
8 окт в 09:00
$93.30
$98.16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMariia12 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Хороший гид. Обед тоже понравился, особенно дочери понравились китайские пельмени. Покатались на лодке, осмотрели сад, купили сувениры в водной деревне по очень низкой цене. В конце гид нам ещё купил билеты на корабль - обзор набережной
- AAntony7 июня 2025Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.
- KKevin6 июня 2025Гид была замечательная. Она рассказала нам много интересных фактов обо всех достопримечательностях и о стране в целом. Кроме того, экскурсия была хорошо организована и очень интересная. Мы прекрасно провели время в городе на воде. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
