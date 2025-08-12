M Mariia Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день Экскурсия очень понравилась. Хороший гид. Обед тоже понравился, особенно дочери понравились китайские пельмени. Покатались на лодке, осмотрели сад, купили сувениры в водной деревне по очень низкой цене. В конце гид нам ещё купил билеты на корабль - обзор набережной

A Antony Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.