Мои заказы

Экскурсии на автобусе в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Шанхае на русском языке, цены от $12, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
Пешая
На автобусе
8 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Величественный Шанхай: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальный Шанхай, где прошлое и будущее встречаются. Погрузитесь в атмосферу древних улиц и современных набережных
Начало: Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel
Расписание: Каждый день, кроме понедельника, в 9:30
Завтра в 09:30
8 окт в 09:30
$65.31 за человека
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
На автобусе
Hop-on hop-off
4 отзыва
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: В зависимости от маршрута
Завтра в 10:00
8 окт в 09:00
$12.58 за человека
Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день
На автобусе
8.5 часов
-
5%
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день
Начало: 6FHQ+347 Хуанпу, Шанхай, Китай
Завтра в 09:00
8 окт в 09:00
$93.30$98.16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mariia
    12 августа 2025
    Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
    Экскурсия очень понравилась. Хороший гид. Обед тоже понравился, особенно дочери понравились китайские пельмени. Покатались на лодке, осмотрели сад, купили сувениры в водной деревне по очень низкой цене. В конце гид нам ещё купил билеты на корабль - обзор набережной
  • A
    Antony
    7 июня 2025
    Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
    Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.
  • K
    Kevin
    6 июня 2025
    Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
    Гид была замечательная. Она рассказала нам много интересных фактов обо всех достопримечательностях и о стране в целом. Кроме того, экскурсия была хорошо организована и очень интересная. Мы прекрасно провели время в городе на воде. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
  2. Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
  3. Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Диснейленд
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 93.30 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, 10 ⭐ отзывов, цены от $12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь