Сад Юй Юань – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад Юй Юань» в Шанхае на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Шанхай за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
119 отзывов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Погулять по историческому центру города, погружаясь в китайские традиции и культуру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
от $200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    7 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
    читать дальше

    мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль.

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Весь Шанхай за один день
    Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всёЭкскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё
  • М
    Мария
    21 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа
  • В
    Валентина
    28 февраля 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    В декабре случилась наша поездка на Бали через Шанхай, выбрали гида через сайт, все понятно, просто и быстро заюронировали экскурсионный
    читать дальше

    день с Александрой. Очень понравился маршрут и сам гид, была внимательна к нам и нашим пожеланиям, приятно смотреть на человека который любит свой город и работу) Для нас было все информативно, позитивно и красиво, время пролетело незаметно) Рекомендуем данного гида для организации экскурсии по Шанхаю👌🏽

    В декабре случилась наша поездка на Бали через Шанхай, выбрали гида через сайт, все понятно, просто

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Сад Юй Юань»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Шанхай за один день
  2. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  3. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Сад Юй Юань" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 330. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Сад Юй Юань», 181 ⭐ отзыв, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам