Погрузитесь в атмосферу Шанхая — попробуйте культовые блюда, познакомьтесь с местной кухней и прогуляйтесь по колоритным улочкам Французской концессии. Вас ждут пельмени сяолунбао, свиная грудинка, десерты и даже крафтовое пиво. Ужин точно запомнится!
Описание экскурсииИзысканные блюда Попробуйте легендарные шанхайские суповые пельмени сяолунбао, лапшу с зелёным луком, пельмени с кунжутным соусом, местное карри и жареные булочки, процесс приготовления которых признан нематериальным культурным наследием. А ещё — фирменную свиную грудинку, готовящуюся целый день, и узнаете, за что её так любят в Шанхае. В конце тура вас ждёт сладкий акцент: нежнейший десерт с манго и кремом из саго. Атмосфера города Вы прогуляетесь по улочкам и дворикам Французской концессии, заглянете в скрытые от туристов рестораны и завершите вечер в камерном крафтовом баре рядом со станцией метро South Shaanxi Road. Это возможность не только попробовать уникальные блюда, но и почувствовать настоящий дух современного Шанхая. Важная информация:
- Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
- Этот тур подходит для вегетарианцев, но, пожалуйста, обратите внимание, что не все блюда можно заменить (вы должны сообщить о своих диетических предпочтениях до даты тура).
Ежедневно в 18:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Еда и напитки
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до точки сбора и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Jiashan Road Subway Station, Exit 5
Завершение: Станция метро South Shaanxi Road
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по сезону и в удобную обувь
- Этот тур подходит для вегетарианцев, но, пожалуйста, обратите внимание, что не все блюда можно заменить (вы должны сообщить о своих диетических предпочтениях до даты тура)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
13 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Всё понравилось, рекомендую очень и очень. Еды было много, а ещё пиво сверху — супер!
Е
Евгений
31 янв 2025
Экскурсия была удивительной, а еда — очень вкусной! Наша гид Эмма — энергичная и знающая свой предмет, мы отлично и весело провели время вместе. Рекомендую на все 100%:)
К
Коньков
12 ноя 2024
Мой гид был Макс Танг. Он очень дружелюбный, всё объяснял понятно и легко. Огромное спасибо!
Г
Гульнара
1 апр 2024
Пешая экскурсия была потрясающей, мы посетили замечательные места, о которых никогда бы не узнали и не нашли сами. Сильви была великолепна, с ней было приятно провести эти три часа
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
Исследовать два китайских города, увидеть их главные локации и погрузиться в культуру Поднебесной
Начало: В центральной части города
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$849 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Во Французском квартале
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.