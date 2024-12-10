Отправьтесь на велосипедное путешествие по живому и контрастному Шанхаю. Прокатитесь по колониальным улочкам и современным кварталам, загляните в старинные храмы и парки. Сделайте паузу в уютном кафе и насладитесь ароматом свежего кофе.
Описание экскурсииГород в движении Отправьтесь в увлекательное путешествие по динамичному Шанхаю на велосипеде. Прокатитесь по центру города мимо зданий колониальной эпохи и современных небоскрёбов, посетите набережную Вайтань и ощутите контрасты архитектурных стилей. Культура и колорит Откройте для себя оживлённые рынки и тихие парки, где жизнь города сменяется спокойствием природы. Исследуйте бывшую Французскую концессию с тенистыми аллеями, старинными особняками и современными арт-пространствами. Узнайте больше о быте и традициях местных жителей. Перерыв на кофе Во время поездки сделайте остановку в уютном кафе. Насладитесь свежесваренным кофе и выпечкой, обменяйтесь впечатлениями с попутчиками и зарядитесь энергией для дальнейшей прогулки. Заключительный аккорд тура — скрытые жемчужины Шанхая: храмы, уличное искусство и районы, где оживает подлинный дух города. Важная информация:
- Не подходит для: детей до 12 лет и людей старше 70 лет.
- Шлем в комплект не входит.
- Для аренды велосипеда требуется QR‑код, но я могу помочь вам его отсканировать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Вайтань
- Бывшая Французская концессия
- Центр Шанхая
Что включено
- Услуги гида
- Прокат велосипедов
Что не входит в цену
- Трансфер из/до отеля
- Шлем
- Личные расходы
Место начала и завершения?
6F84+QPH Сюйхуэй, Шанхай, Китай
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
К
Кирилл
10 дек 2024
Джилл была отличным гидом — всегда держала нас в курсе и следила, чтобы нам было удобно и безопасно на велосипедах. Замечательный способ увидеть Шанхай, однозначно советую!
А
Амина
5 окт 2024
С удовольствием повторила бы эту поездку — отличный способ открыть для себя Шанхай вместе с таким внимательным и дружелюбным гидом.
А
Алиса
15 сен 2024
Прекрасная экскурсия с Джилл, которая подробно рассказывала об истории и особенностях каждого места во Французской концессии. Очень рекомендую всем, кто хочет лучше узнать город.
