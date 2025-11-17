Шанхай пугает масштабом и рассыпается на куски при беглом осмотре. Но за один день вы успеете собрать его воедино — от старинных садов до кварталов из стекла и бетона.
Мы пройдём сквозь века и стили, поговорим о религии, моде и еде, а в конце — посмотрим на город с воды.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- традиционный китайский сад Юй Юань среди небоскрёбов
- шопинг-улицу Хуайхай с дорогими бутиками
- Храм Цзинань (Золотой храм) — самый ценный в Шанхае
- Северный Бунд с панорамой на «Восточную жемчужину»
- башни района Лудзязуй и реку Хуанпу с парома
Вы узнаете:
- Почему Шанхай — не совсем Китай
- Как город превратился из рыбацкой деревни в деловую столицу
- Во что верят китайцы
Ещё я поделюсь своим опытом и расскажу об отношениях с китайцем, наших культурных отличиях и конфликтах. И отдельно упомяну, как отмечают Новый год в местных семьях.
Примерный тайминг
12:00 — встреча у входа в сад Юй Юань
13:30 — переезд на улицу Хуайхай
14:30 — храм Цзинань
15:30 — Нанкинская Западная улица
17:00 — Северный Бунд, прогулка и кофе с видом (по желанию)
17:30 — паром через реку Хуанпу
18:30 — небоскрёбы района Лудзязуй
19:00 — завершение экскурсии в ресторане Шанхайской кухни (по желанию — на руфтопе)
Организационные детали
- Мы будем много ходить, выбирайте удобную одежду и обувь. Между локациями перемещаемся на такси или метро, транспорт уже включён в стоимость
- Оставшуюся стоимость экскурсии вы вносите в юанях (наличные или алипей) или долларах (наличные)
Дополнительные расходы
- Сад Радости Юй Юань — 40 юаней за чел.
- Храм нефритового Будды — 50 юаней за чел.
- Смотровая площадка (по желанию) — около 200 юаней за чел.
- Ужин в ресторане — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сад Юй Юань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 71 туриста
Привет! Меня зовут Женя, но близкие люди меня называют ЖенЯчка! Я живу в Шанхае уже год, обожаю и люблю этот город всем сердцем, потому что: - это самый НЕТИПИЧНЫЙ город Китая(совмещает
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Григорий
17 ноя 2025
Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Софья очень интересно и познавательно рассказывает, интерсуется, чего бы нам хотелось и подстраивает экскурсию под наши интересы. Отедльно хочу отметить, что Софья ориентируется на маршруте на уровне местного жителя и отлично общаетсяна китайском языке! Широкий охват интерсных мест Шанхая за 1 день - это то, что нам было надо!:)
От души рекомендую экскурсию!
A
Alina
8 ноя 2025
Прекрасная девушка Евгения! Если вам нужен проводник по Шанхаю - вам сюда! Прогулка 8 часов не утомительно, а познавательно! Все локации рядом, перемещались легко! Интересно посмотреть город глазами местного жителя и послушать историю каждой локации на профессиональном языке гида! Рекомендую♥️
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Экскурсия была насыщенной и интересной. Передвигались по городу пешком, на такси и метро, а также, на пароме по реке. Евгения прислушивалась к нашим пожеланиям и мы перекусили в известной сетевой
Ф
Фаргат
7 ноя 2025
Евгения провела экскурсию на отлично, показала не стандартные локации Шанхая. Перемещались на такси,метро и пешком и удалось увидеть разнообразный Шанхай.
Д
Дмитрий
2 ноя 2025
Замечательно спланированный маршрут, не забываемый день в Шанхае, спасибо Евгении!
М
Мария
28 окт 2025
Для первого знакомства с Шанхаем прогулка получилась замечательная. Посетили основные локации. Передвижения были и на такси, и на метро, и на пароме, ребёнок доволен и нам понравилось.
Евгения - приятная девушка,
А
Александр
27 окт 2025
Отличная экскурсия. Евгения очень приятная и образованная девушка. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
Наталья
24 окт 2025
Евгения прекрасный разказачк, отличная речь и знание маршрута. Исторические факты преподносятся легко и интересно. Женя прекрасный собеседник, эрудированна, с не очень приятно общаться, открытая, много знает. Экскурсия продумана детально, 8 часов пролетели на одном дыхании как 2! Очень рекомендую!
Е
Екатерина
21 окт 2025
Спасибо Евгении за проведенную экскурсию! Локации были очень интересными, весь день прошел насыщенно и легко, наша группа оказалась очень довольной)
Надежда
4 окт 2025
Очень позитивная и красивая) все было очень интересно. Всем понравилось 🤌
Diana
3 окт 2025
Мне очень понравилась Женя, как она вела экскурсию! Все было насыщенно, интересно! Мы узнали много нового, Шанхай открылся для нас с новой стороны)
Ни разу не пожалели, что взяли экскурсовода, сами мы бы точно не смогли посетить столько мест.
Помимо экскурсии, Женя советовала нам куда сходить покушать, что еще посмотреть, делилась важной информацией. Спасибо вам большое 🫶🏻
Михаил
26 сен 2025
Нам все очень понравилось, было безумно интересно! Евгения рассказывала про каждую локацию простым и понятным языком, после экскурсии сформировалась полная картина о Шанхае и его истории! Между локациями передвигались на
М
Мария
14 сен 2025
Большое спасибо Жене за отлично организованную экскурсию. В Шанхае мы оказались впервые и для того, чтобы понять что к чему в городе эта экскурсия - то что нужно! мы успели
