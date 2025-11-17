Шанхай пугает масштабом и рассыпается на куски при беглом осмотре. Но за один день вы успеете собрать его воедино — от старинных садов до кварталов из стекла и бетона. Мы пройдём сквозь века и стили, поговорим о религии, моде и еде, а в конце — посмотрим на город с воды.

Описание экскурсии

Вы увидите:

традиционный китайский сад Юй Юань среди небоскрёбов

шопинг-улицу Хуайхай с дорогими бутиками

Храм Цзинань (Золотой храм) — самый ценный в Шанхае

Северный Бунд с панорамой на «Восточную жемчужину»

башни района Лудзязуй и реку Хуанпу с парома

Вы узнаете:

Почему Шанхай — не совсем Китай

Как город превратился из рыбацкой деревни в деловую столицу

Во что верят китайцы

Ещё я поделюсь своим опытом и расскажу об отношениях с китайцем, наших культурных отличиях и конфликтах. И отдельно упомяну, как отмечают Новый год в местных семьях.

Примерный тайминг

12:00 — встреча у входа в сад Юй Юань

13:30 — переезд на улицу Хуайхай

14:30 — храм Цзинань

15:30 — Нанкинская Западная улица

17:00 — Северный Бунд, прогулка и кофе с видом (по желанию)

17:30 — паром через реку Хуанпу

18:30 — небоскрёбы района Лудзязуй

19:00 — завершение экскурсии в ресторане Шанхайской кухни (по желанию — на руфтопе)

Организационные детали

Мы будем много ходить, выбирайте удобную одежду и обувь. Между локациями перемещаемся на такси или метро, транспорт уже включён в стоимость

Оставшуюся стоимость экскурсии вы вносите в юанях (наличные или алипей) или долларах (наличные)

Дополнительные расходы