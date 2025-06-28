Мои заказы

Входные билеты в Шанхайский океанариум

Откройте загадки морской жизни в Шанхайском океанариуме с его уникальным подводным туннелем и редкими обитателями. Это идеальное место для семейного отдыха и познавательных экскурсий. Интерактивные экспонаты и живые шоу подарят яркие впечатления всем гостям.
5
2 отзыва
Описание билета

Погружение в морской мир Посетите Шанхайский океанариум и пройдите через захватывающий подводный туннель длиной более 155 метров. Здесь вы сможете наблюдать за акулами, черепахами и другими обитателями со всех сторон, полностью окунувшись в атмосферу океана. Океанариум разделён на несколько тематических зон, отражающих морские экосистемы Китая и мира. Он также уделяет внимание вопросам сохранения природы и устойчивого развития, что делает посещение полезным и познавательным как для детей, так и для взрослых. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт, камера.
  • Не допускается: домашние животные, курение, еда и напитки.
  • После покупки билеты не подлежат возврату.
  • Вход разрешён только один раз; повторный вход после выхода запрещён.
  • Если вы пропустили утренний сеанс, можно прийти во второй половине дня, но вход возможен только один раз в день.
  • После бронирования вам необходимо отправить нам QR коды, которые придут на вашу указанную почту.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты
  • Образовательные программы и интерактивные зоны
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Индивидуальные экскурсии с гидом
Место начала и завершения?
6GR2+5QH Пудун, Шанхай, Китай
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Даниил
28 июн 2025
Отличное место для детей и идеальный вариант для семейного отдыха
Дарья
13 апр 2024
Замечательно!

Входит в следующие категории Шанхая

