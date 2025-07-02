Групповая
до 20 чел.
Зоопарк и город Чжуцзяцзяо с прогулкой на лодке в Шанхае
Начало: Ваш отель
«Вы посетите Шанхайский зоопарк, где увидите много милых животных, а после вас ждёт погружение в атмосферу старинного Китая — очаровательный водный городок Чжуцзяцзяо и прогулка на лодке»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$349 за человека
Индивидуальная
Тур по Чжуцзяцзяо, Шанхайский зоопарк и панды
Увлекательный тур в Шанхае: водный город Чжуцзяцзяо и встреча с пандами в зоопарке. Откройте для себя культурные и природные чудеса Китая
Начало: Ваше место пребывания
«Начните своё увлекательное путешествие в Шанхайский зоопарк, чтобы познакомиться с животными: гигантские панды, павлины, тигры, обезьяны, слоны и многие другие будут ждать вас»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
10 июл в 08:30
11 июл в 08:30
$349 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая
Насладитесь поездкой в крупнейший сафари-парк Китая, где обитают редкие животные и царит природа. Удобный трансфер и незабываемые впечатления
«Слоны, панды, шимпанзе, гиббоны, лемуры, фламинго и жирафы — к некоторым из них можно подойти близко, покормить и понаблюдать за выступлениями»
10 июл в 08:00
11 июл в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Животные»
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Сейчас в Шанхае в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 349. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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