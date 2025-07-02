Групповая
до 20 чел.
Зоопарк и город Чжуцзяцзяо с прогулкой на лодке в Шанхае
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
28 сен в 08:30
$349 за человека
Билеты
Волшебный день в Шанхайском Диснейленде с личным гидом и трансфером
Начало: Трансфер из отеля
«Лучшие аттракционы и фото Посетите самые популярные достопримечательности, включая Tron Lightcycle Power Run и «Пиратов Карибского моря»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$625.62 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный трансфер из центра Шанхая в Диснейленд
Начало: Ваш отель
«Удобная поездка в Диснейленд Индивидуальный трансфер доставит вас из центра Шанхая прямо к парку развлечений «Шанхайский Диснейленд» или в любой из отелей, расположенных рядом с парком»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
$62 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Тур по водному городу Чжуцзяцзяо
Познакомьтесь с пандами в Шанхайском зоопарке и насладитесь прогулкой по каналам древнего Чжуцзяцзяо. Уникальная архитектура и водные рынки ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
28 сен в 08:30
29 сен в 08:30
$349 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Пудун в отели Шанхайского Диснейленда
Начало: Shanghai Pudong International Airport Terminal 1
«Прямо из аэропорта в Диснейленд Удобный частный трансфер из международного аэропорта Пудун доставит вас в отели или места, расположенные рядом с Шанхайским Диснейлендом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
$62 за всё до 15 чел.
- SSathyen2 июля 2025Это был замечательный день. Наш гид была превосходна!
- RRachel5 июня 2025Мы наслаждались каждой минутой, и гид предоставил нам много полезной информации.
- AAndrea28 мая 2025Весь опыт был превосходным, бронирование было простым. В холле нашего отеля нас встретил наш гид. С самого начала она проявила
