Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа. По дороге водитель расскажет о городе и ответит на ваши вопросы.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля
Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой и с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж
Бесплатное ожидание, если рейс задержали
Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону
Индивидуальный трансфер и фиксированная цена
Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков
Круглосуточная поддержка оператора на русском языке
Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7
Организационные детали
- Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
- При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
- Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В указанной вами точке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1851 туриста
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.
